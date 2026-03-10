O tranzacție majoră ar putea schimba echilibrul din sistemul financiar din România, după ce banca austriacă Raiffeisen Bank International negociază preluarea băncii Garanti România, instituție de credit controlată de grupul financiar spaniol BBVA. Informația provine din surse din sectorul bancar citate de Bloomberg, care susțin că discuțiile dintre cele două bănci au ajuns într-o etapă avansată și ar putea conduce la un acord de vânzare.

Oferta înaintată de instituția de credit austriacă ar evalua Garanti România la aproximativ 1,2 ori valoarea contabilă a acesteia. Pe baza situațiilor financiare raportate pentru anul trecut, această evaluare indică un preț de aproximativ 550 de milioane de euro pentru divizia românească.

Totuși, sursele citate avertizează că negocierile nu sunt încă finalizate și că procesul ar putea întâmpina întârzieri sau chiar un eventual blocaj. Persoanele care au oferit detaliile au preferat să rămână anonime, deoarece discuțiile sunt confidențiale și nu au fost făcute publice oficial.

Până în acest moment, reprezentanții grupurilor implicate nu au confirmat informațiile. Reprezentanții BBVA și Raiffeisen au refuzat să comenteze detaliile privind negocierile sau posibilitatea unei tranzacții.

Interesul pentru această tranzacție reflectă o tendință mai largă în regiune, unde instituțiile financiare încearcă să-și consolideze poziția prin achiziții. Sistemul bancar din Europa de Est este încă fragmentat, iar marile grupuri încearcă să câștige cote de piață mai mari pentru a obține operațiuni mai eficiente și profituri mai ridicate.

În acest context, preluarea Garanti ar putea avea un impact major asupra poziției Raiffeisen în România. Dacă acordul se va concretiza, banca ar putea deveni a treia ca mărime pe piața locală, calculată după valoarea activelor totale.

Sectorul bancar românesc a devenit tot mai atractiv pentru investitori, mai ales după rezultatele financiare solide din ultimii ani. Profiturile cumulate ale băncilor din România au ajuns anul trecut la aproximativ 16 miliarde de lei, echivalentul a circa 3,7 miliarde de dolari, pe fondul unor rate ale dobânzilor printre cele mai ridicate din Europa.

Un exemplu relevant este evoluția Băncii Transilvania, care a ajuns liderul pieței după o serie de achiziții și consolidări realizate în ultimii ani. Strategia de creștere prin preluări a schimbat semnificativ structura pieței bancare și a consolidat poziția instituției în topul sistemului financiar românesc.

Planurile de extindere ale Raiffeisen au fost sugerate chiar de conducerea instituției la începutul anului. Directorul executiv al grupului austriac a declarat că banca dispune de capital suplimentar destinat unor posibile tranzacții în regiune.

„Banca dispune de capital suplimentar pentru tranzacții și este interesată de posibile tranzacții în România”, a declarat Johann Strobl.

În același timp, o astfel de achiziție ar putea reprezenta un nou impuls pentru grupul austriac, care a traversat în ultimii ani mai multe provocări. Raiffeisen a încercat fără succes să vândă divizia sa din Rusia, proces care s-a prelungit și a generat incertitudine în strategia regională a băncii.

De asemenea, instituția financiară a fost afectată de pierderi semnificative generate de disputele juridice privind creditele în valută străină acordate în trecut în Polonia. Litigiile legate de aceste contracte au generat pierderi estimate la aproximativ 2 miliarde de euro pentru grup.

În acest context, extinderea operațiunilor într-o piață profitabilă precum România ar putea contribui la consolidarea poziției Raiffeisen în Europa Centrală și de Est și la creșterea dimensiunii operațiunilor sale regionale.