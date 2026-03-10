Banca Centrală a Suediei avertizează că populația trebuie să fie pregătită pentru situații de criză în care sistemele digitale de plată ar putea deveni indisponibile. În acest context, instituția recomandă ca fiecare adult să păstreze bani cash în locuință, astfel încât să poată acoperi cheltuielile de bază timp de aproximativ o săptămână.

Noile directive, publicate pe 8 martie 2026, subliniază necesitatea pregătirii pentru scenarii extreme, precum conflicte militare, atacuri cibernetice sau alte situații care ar putea perturba infrastructura financiară. În astfel de momente, accesul la numerar devine esențial pentru cumpărarea produselor de bază.

Autoritățile suedeze recomandă ca fiecare adult să aibă în locuință cel puțin echivalentul a aproximativ 100 de euro în bani cash. În același timp, cetățenii sunt încurajați să utilizeze carduri bancare emise de mai multe instituții financiare și să aibă acces la serviciile locale de plată online, scrie blic.rs.

„Publicul este o parte esențială a apărării generale a Suediei și joacă un rol cheie în consolidarea pregătirii naționale”, a declarat Banca Centrală.

Autoritățile atrag atenția că utilizarea mai multor metode de plată crește șansele ca oamenii să poată face tranzacții chiar și în perioade de instabilitate economică sau tehnologică. Astfel, accesul simultan la numerar, carduri și platforme online devine o componentă importantă a pregătirii pentru situații de criză.

Recomandarea privind păstrarea de bani cash apare în contextul în care Suedia este considerată una dintre cele mai digitalizate economii din lume în ceea ce privește plățile. În prezent, doar aproximativ 10% dintre tranzacții sunt realizate în numerar, majoritatea fiind efectuate electronic.

Această dependență foarte mare de sistemele digitale este însă percepută de autorități drept o vulnerabilitate. În cazul unei întreruperi a infrastructurii electronice de plată, fie din cauza unui atac cibernetic, fie din cauza unor probleme tehnice majore, o parte semnificativă a economiei ar putea fi afectată.

Pentru a reduce aceste riscuri, Banca Centrală a Suediei a solicitat adoptarea unei noi legislații care să garanteze utilizarea numerarului în economie. Deocamdată, un proiect de lege în acest sens nu a fost prezentat oficial.

În paralel, autoritățile propun implementarea unor soluții de plată offline până la 1 iulie. Acestea ar permite utilizarea cardurilor bancare pentru achiziționarea de alimente sau medicamente chiar și în cazul unei căderi a sistemului digital de plăți.

Prin introducerea unor astfel de mecanisme de rezervă, autoritățile încearcă să asigure continuitatea tranzacțiilor financiare în situații de urgență.

Strategia privind utilizarea de bani cash face parte dintr-un plan mai amplu al autorităților suedeze de creștere a rezilienței naționale. Guvernul consideră că populația trebuie să fie pregătită pentru posibile atacuri militare sau cibernetice, în special în contextul tensiunilor geopolitice din regiune.

În ultimii ani, autoritățile suedeze au avertizat în repetate rânduri asupra riscurilor de securitate generate de amenințările venite din partea Rusiei și, într-o măsură mai mică, a Iranului. În acest context, pregătirea populației este considerată o componentă importantă a sistemului de apărare.

Anterior, guvernul suedez a distribuit fiecărei gospodării broșuri cu instrucțiuni despre modul în care oamenii ar trebui să se pregătească pentru situații de urgență. Documentele includ recomandări privind stocarea apei potabile, accesul la informații în cazul unei pene de curent și alte măsuri de bază pentru supraviețuire.

Potrivit aceleiași surse, Suedia nu este singura țară care adoptă astfel de măsuri. Băncile centrale din Finlanda și Norvegia, state care au de asemenea graniță cu Rusia, au transmis recomandări similare populației.

Autoritățile din aceste țări le sugerează cetățenilor să păstreze bani cash în locuințe și să utilizeze carduri bancare emise de mai mulți furnizori pentru a reduce riscurile în cazul unor disfuncționalități ale sistemelor de plată.

O recomandare în același sens a fost formulată inclusiv de Banca Centrală Europeană. Instituția consideră că fiecare familie ar trebui să aibă bani cash în casă pentru a acoperi eventuale cheltuieli urgente, precum alimentele sau medicamentele, în cazul unor situații de criză.