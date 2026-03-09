Gestionarea unei asociații de proprietari implică mai mult decât simple sarcini administrative, arată avocatul Gelu Pușcaș în cadrul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari. Acesta precizează că sunt mulți români care se întreabă de ce sunt controversate salariile președinților de asociații, subliniind că răspunsul nu ține doar de bani, ci de nivelul de responsabilitate și de complexitatea rolului.

Gestionarea unei asociații de proprietari este mult mai complexă decât pare la prima vedere. Deși mulți proprietari doresc servicii ieftine și administratori care să reducă costurile, discuțiile despre salariile președinților sau ale membrilor consiliului sunt adesea cele mai aprinse. Motivul nu ține doar de bani, ci de responsabilitatea uriașă pe care aceștia o poartă.

Indemnizația unui președinte nu este doar o recompensă financiară; ea reflectă volumul de muncă și riscurile asumate. Conducătorii asociațiilor trebuie să gestioneze reclamațiile la primărie sau poliție, să răspundă pentru eventuale amenzi, să rezolve conflicte între proprietari și să fie disponibili aproape permanent. Din acest motiv, mulți evită să preia conducerea unei asociații, chiar dacă au bune intenții.

În marile orașe, precum București sau Cluj-Napoca, discuțiile din adunările generale sunt deseori lungi și formale, axate pe principii mai mult decât pe bani. Proprietarii critică constant, dar se implică puțin. Sesizările la primărie și procesele în instanță sunt frecvente, iar găsirea unui președinte disponibil devine o provocare din cauza responsabilităților legale și a presiunilor constante.

În orașele mici și medii, situația este diferită. Membrii sunt mai implicați, problemele se rezolvă rapid, iar formalismul aproape că lipsește. Președintele sau cenzorul poate fi chiar un proprietar, iar indemnizația este adesea simbolică sau chiar inexistentă. În aceste comunități, rolul este preluat mai degrabă din pasiune sau pentru a avea o contribuție activă în comunitate.

Analiza pieței arată trei modele principale. Primul este reprezentat de președinții remunerați proporțional cu responsabilitatea, care acceptă rolul datorită unei indemnizații corecte. Al doilea model include asociațiile fără candidați pentru conducere, unde rolul este considerat prea dificil și stresant. Al treilea tip este format din pensionari sau membri pasionați, care fac această muncă din interes personal sau pentru a-și ocupa timpul, fără a fi remunerați.

Pentru ca o asociație să funcționeze eficient, remunerarea conducerii trebuie să reflecte responsabilitatea și timpul investit. O indemnizație echilibrată nu doar că încurajează implicarea, dar reduce și conflictele, asigurând continuitatea managementului comunității. Proprietarii care înțeleg acest aspect contribuie la menținerea unei comunități armonioase, cu probleme rezolvate rapid și fără blocaje administrative.