Discuțiile privind bugetul de stat pentru anul 2026 provoacă noi tensiuni în interiorul Coaliției de guvernare. Reprezentanți ai Partidului Social Democrat susțin că proiectul bugetar ar fi fost realizat fără a include majorarea salariului minim programată pentru luna iulie, în timp ce anumite reduceri de venituri au fost deja introduse în calculele Ministerului Finanțelor.

Potrivit unor surse politice, documentul pregătit de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu ar lua în considerare creșterea salariului minim, deși aceasta a fost discutată anterior în cadrul Coaliției. În schimb, proiectul ar include deja diminuări ale unor venituri bugetare, printre care reducerea alocărilor provenite din mecanismul IMCA.

În acest context, conducerea PSD urmează să se reunească luni, de la ora 12:00, în ședința Biroului Permanent Național pentru a analiza situația și pentru a decide poziția partidului față de bugetul pe 2026.

Surse din partid afirmă că până în acest moment varianta detaliată a bugetului nu a fost transmisă tuturor actorilor implicați în negocieri, fapt care complică procesul de evaluare a impactului economic și social al documentului.

Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând Guvernul că a adoptat măsuri fiscale care reduc veniturile statului și favorizează marile companii.

„Domnul Bolojan a tăiat la jumătate impozitul pentru multinaționale. Domnul Bolojan și-a revocat singur măsura care oprea externalizarea profiturilor pentru multinaționale. Domnul Bolojan a luat astfel miliarde de lei din buget și i-a lăsat la bogați. Iar acum ne cere să fim „responsabili” când discutăm dacă un copil cu dizabilități trebuie să primească de la 80 de lei la 199 de lei din partea statului”, a transmis Sorin Grindeanu.

Grindeanu a susținut că unele decizii economice ar fi dus la pierderi de miliarde de lei pentru bugetul de stat, în timp ce Guvernul cere, în paralel, limitarea unor cheltuieli sociale.

„I-am spus de patru ori astăzi la Coaliție că nu suntem de acord cu această abordare. O spun încă o dată, ca să fie clar”, a încheiat Grindeanu.

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că proiectul de buget este finalizat și că discuțiile din ședința de coaliție s-au desfășurat într-un climat normal. El a criticat însă faptul că mesajele publice transmise ulterior de partide ar fi diferite de concluziile discuțiilor interne.

„Bugetul este finalizat, dar cu provocări foarte importante (…) La ședința de coaliție, ne-am închis în regulă. Întâlnirea a fost în bună regulă (…) Comunicatul este în contradicție cu ce s-a întâmplat azi și cu realitatea (…) este de neînțeles de ce atunci când discutăm treburi serioase în ședințe lucrurile sunt normale apoi în comunicate, lucrurile sunt total diferite Asta nu ajută (…) nu înțeleg de ce trebuie să avem scandaluri”, a mai spus Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a atras atenția că orice propunere de creștere a cheltuielilor trebuie să fie însoțită de surse clare de finanțare, subliniind că spațiul bugetar este limitat în actualul context economic.

„Nu rămân decât spații limitate (în buget n.r.) orice propui suplimentar… dacă ești un om responsabil, trebuie să spui sursa de finanțare (…) în toate discuțiile din această perioadă nu am auzit astfel de propuneri”, a explicat Ilie Bolojan.

Social-democrații afirmă că proiectul bugetului ar include prevederi care contravin unor solicitări formulate anterior de liderii partidelor din Coaliție. Din acest motiv, PSD urmează să decidă în perioada următoare dacă va susține documentul în forma actuală.