Sectorul de retail din România traversează o perioadă de transformări semnificative, marcate de retragerea Carrefour și de preluarea operațiunilor de către frații Pavăl.

Această mutare evidențiază problemele structurale ale pieței: fiscalitatea ridicată, costurile operaționale și marjele de profit reduse.

„Pleacă toți, pe model Carrefour, dacă continuăm așa”, spune acesta.

Profesorul universitar Cristian Păun atrage atenția că sectorul retail este extrem de vulnerabil la modificările fiscale.

„Marje nete de profit foarte mici (1-3%): asta înseamnă că cifra de afaceri poate fi mare, dar profiturile sunt aproape nesemnificative prin raportare la ea. Din motive care țin de natura acestui tip de afacere, nu de nu știu ce comportament evazionist; Retailul operează cu un volum mare de produse, dar generează un profit per unitate de volum foarte redus; Retailul operează cu costuri rigide foarte ridicate: chirii, salarii, logistică, energie etc.”, explică acesta.

Costurile fixe – chirii, salarii, logistică și energie – cresc presiunea asupra companiilor. Orice creștere a salariului minim sau a fiscalității pe muncă se traduce rapid în pierderi, ceea ce face piața românească mai puțin atractivă pentru investitori internaționali.

„Retailul operează cu mii de angajați, este un sector foarte intensiv în muncă. Carrefour avea, de exemplu, circa 17.000 angajați doar în România. Orice creștere de salariu minim sau de fiscalitate pe muncă generează costuri operaționale importante care, pentru că marja de profit este foarte redusă, produce pierderi importante foarte rapid”, a subliniat Cristian Păun.

Retragerea Carrefour nu este un eveniment izolat. Profesorul Păun atrage atenția că decizia face parte dintr-un plan global al grupului, similar cu alte piețe europene.

„Nu este întâmplător faptul că se retrage Carrefour din România. Și nici dătător de speranță că sunt preluați de niște investitori locali. Ei vor avea fix aceleași probleme pe care le are în momentul de față Carrefour. Nu poți face multă magie ca să salvezi situația unui sector gâtuit de taxe în ultimii ani”, afirmă Păun.

Piața românească se confruntă cu taxe precum cea pe construcții speciale („taxa de stâlp”), impozitul minim pe cifra de afaceri și creșterea fiscalității pe muncă, toate acestea afectând competitivitatea retailerilor.

„În Italia, de exemplu, TVA este de 22%, impozitul pe profit este de 24% și mai există și o taxă regională de 3,9% tot pe profit. În Italia, povara fiscală pe muncă este ușor mai mare ca în România (45-46% față de 41-42% la noi). În Italia nu există însă salariu minim (sunt niște contracte colective la nivelul unor sectoare), la noi este cam 740 de euro/lună”.

Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au semnat un acord de negociere exclusivă pentru preluarea Carrefour România, într-o tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro. Aceștia își propun să creeze un lanț integrat de retail alimentar și să dezvolte portofoliul strategic al grupului.