Conflictul dintre Careffour și francizații săi a ajuns în instanță la finalul anului 2023, când AFC a acționat compania în judecată, invocând existența unei relații comerciale dezechilibrate. Asociația susține că reprezintă aproximativ 400 de magazine operate în sistem de franciză și contestă modelul economic aplicat de grup.

În paralel cu procesul deschis la Rennes, Ministerul Economiei din Franța a intervenit în dosar și a susținut aplicarea unei sancțiuni financiare de 200 de milioane de euro împotriva distribuitorului. Contextul a determinat conducerea Careffour să inițieze discuții directe cu reprezentanții AFC pentru a încerca stingerea litigiului.

Potrivit informațiilor publicate de „La Lettre”, compania a pus pe masă o ofertă de 15 milioane de euro, condiționată de retragerea acțiunii din instanță. Propunerea prevedea un „dezistament” oficial al asociației în schimbul unei compensații financiare, scriu cei de la boursorama.com.

Într-o reacție publică, Benoît Soury, director executiv al diviziei Carrefour Proximité, a confirmat că au avut loc mai multe întâlniri între cele două părți.

„Au avut loc reuniuni AFC/Carrefour în noiembrie 2025” cu Thierry Barbier, pe atunci președinte al AFC, „înconjurat de mai mulți membri ai consiliului său”, a declarat acesta.

El a precizat că dialogul a continuat și după schimbarea conducerii asociației.

„Aceste reuniuni au continuat în decembrie și ianuarie cu” succesorul lui Thierry Barbier, Anthony Thebaud, pentru „a încerca să găsim un acord amiabil”, a explicat reprezentantul companiei.

Conducerea Careffour susține că toate propunerile formulate în cadrul discuțiilor au inclus plata unei compensații financiare importante către AFC. Potrivit companiei, suma oferită era destinată să acopere retragerea procedurii judiciare de la Rennes.

„Toate propunerile erau însoțite de plata unei indemnizații financiare semnificative în favoarea AFC de către Carrefour, drept compensație pentru retragerea de către AFC a procedurii” de la Rennes, a precizat Benoît Soury.

Negocierile dintre Careffour și reprezentanții AFC au fost întrerupte brusc, după mai multe luni de discuții purtate în încercarea de a ajunge la un acord amiabil care să ducă la retragerea acțiunii din instanță. Potrivit conducerii companiei, decizia de oprire a dialogului nu ar fi fost determinată de respingerea formală a ofertei financiare, ci de tensiunile existente în interiorul asociației francizaților și de poziția unor membri implicați în litigii individuale împotriva distribuitorului.

„Președintele Thebaud ne-a informat săptămâna trecută că discuțiile aflate în desfășurare au fost oprite, nu pentru că membrii AFC ar fi respins propunerea Carrefour, ci ca urmare a deciziei unor foști francizați Carrefour și a consilierilor acestora sau a unor francizați implicați în proceduri individuale împotriva Carrefour, care sunt membri ai consiliului de administrație al AFC”, a afirmat acesta.

Reprezentantul companiei a adăugat că interesele individuale ar fi prevalat în fața celor colective.

„Regretăm că situații individuale au prevalat în fața interesului colectiv”, a declarat el.

Situația a fost complicată de schimbările produse la vârful AFC. Expertul în retail Olivier Dauvers a anunțat „plecarea precipitată” a lui Anthony Thebaud din funcția de președinte al asociației, poziție preluată din nou de Thierry Barbier.

Din partea AFC, Thierry Barbier a respins acuzațiile potrivit cărora respingerea acordului ar fi fost determinată de interese personale și a susținut că decizia a fost una colectivă. El a afirmat că Anthony Thebaud ar fi „negociat de unul singur” un „protocol execrabil” fără „a-i informa nici pe avocați, nici consiliul de administrație”, precizând că respingerea proiectului a fost „colectivă”.

Totodată, Thierry Barbier a explicat că discuțiile au fost întrerupte deoarece distribuitorul nu ar fi demonstrat că este dispus să modifice modelul economic aplicat francizaților.

„Au existat discuții pe care le-am oprit”, distribuitorul refuzând să dovedească faptul că „voia într-adevăr să modifice modelul economic propus francizaților”, a afirmat acesta.

Pentru Careffour, disputa are o miză strategică majoră. Grupul condus de Alexandre Bompard și-a concentrat în ultimii ani dezvoltarea pe modelul francizei și pe sistemul de locațiune-gestiune, considerate esențiale pentru menținerea profitabilității într-un sector caracterizat de concurență intensă. Atât compania, cât și AFC au transmis că rămân deschise dialogului.