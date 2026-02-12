Carrefour a confirmat că a început discuții exclusive cu Pavăl Holding pentru a-i vinde operațiunile din România. Această vânzare face parte din planul Grupului de a-și revizui strategia.

Pavăl Holding este compania prin care familia Pavăl investește, familia fiind cunoscută în România și proprietara Dedeman, liderul pieței de bricolaj și una dintre cele mai de succes afaceri locale.

Carrefour a mai precizat că valoarea tranzacției este bazată pe o evaluare de aproximativ 823 milioane de euro.

Carrefour România are 478 de magazine de diferite tipuri: 55 hipermarketuri, 191 supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 magazine de tip discount. În 2024 și estimativ pentru 2025, vânzările lor brute au fost de aproximativ 3,2 miliarde de euro, adică în jur de 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Tranzacția va fi finalizată doar după ce autoritățile vor da aprobările necesare și se estimează că se va încheia în a doua jumătate a lui 2026.

Alexandre Bompard, președintele și CEO-ul Carrefour, a spus că vânzarea reflectă progresul planului de revizuire a portofoliului început la începutul lui 2025. El a menționat că în ultimele 12 luni Grupul a făcut deja tranzacții importante, cum ar fi preluarea participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia.

În continuare, Grupul se va concentra pe trei piețe strategice principale. El a adăugat că săptămâna viitoare vor fi prezentate principalele puncte ale planului strategic. De asemenea, Bompard a mulțumit colegilor din Carrefour România pentru munca lor și a spus că acordul cu Pavăl Holding va fi o oportunitate importantă pentru dezvoltarea companiei.

„Vânzarea Carrefour România reflectă progresul solid al procesului de revizuire a portofoliului inițiat la începutul anului 2025. În urma tranzacțiilor semnificative finalizate în ultimele 12 luni – în special preluarea tuturor participațiilor minoritare în Carrefour Brazilia și vânzarea Carrefour Italia – Grupul își continuă transformarea și se concentrează asupra celor trei piețe strategice principale. În acest context, vom prezenta pilonii-cheie ai planului nostru strategic săptămâna viitoare. Doresc să mulțumesc tuturor colegilor din cadrul Carrefour România pentru dedicarea și profesionalismul lor, care au contribuit la construirea unui business solid. Sunt încrezător că acest acord cu Paval Holding va reprezenta o oportunitate importantă pentru dezvoltarea și succesul continuu al companiei.” a declarat Alexandre Bompard, Chairman și CEO, Carrefour.

Cu o rețea multi-format de peste 15.000 de magazine în peste 40 de țări, Grupul Carrefour este unul dintre principalii retaileri de produse alimentare din lume. În 2024, Carrefour a generat venituri de 94,6 miliarde EUR. Rețeaua de magazine integrate are peste 300.000 de angajați, care contribuie la transformarea Carrefour în liderul global în tranziția alimentară pentru toți, oferind alimente de înaltă calitate, accesibile și la prețuri accesibile în fiecare zi. În total, peste 500.000 de persoane lucrează sub brandul Carrefour la nivel mondial.