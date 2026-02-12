Asociațiile de proprietari nu sunt lipsite de pârghii în fața restanțelor acumulate de unii locatari. Legea stabilește mecanisme concrete pentru recuperarea debitelor, însă aplicarea lor presupune rigoare administrativă și respectarea strictă a procedurilor.

În cazul în care apar restanțe la întreținere, asociația de proprietari poate opta pentru mai multe căi legale, în funcție de situația concretă și de complexitatea dosarului.

Prima variantă este acțiunea în pretenții, procedura clasică de drept comun, utilizată frecvent în litigii civile. Pe lângă aceasta, legea permite și folosirea unor proceduri simplificate și mai rapide: ordonanța de plată și cererea cu valoare redusă. Acestea sunt concepute pentru situații în care datoria este clară, certă și exigibilă.

Diferența esențială dintre procedura de drept comun și cele rapide constă în gradul de claritate al documentației depuse la dosar. În cazul procedurilor accelerate, cererea trebuie să fie foarte bine fundamentată, susținută de documente complete și fără neclarități. Orice lipsă sau inadvertență poate determina instanța să respingă procedura rapidă și să trimită cauza spre judecare pe dreptul comun, ceea ce prelungește durata procesului.

Penalitățile de întârziere nu se aplică automat în cazul restanțelor. Pentru a putea fi solicitate în instanță, acestea trebuie să fi fost stabilite prin hotărâre a adunării generale a asociației, să fie calculate corect și să fie susținute prin acte justificative. Fără aceste condiții îndeplinite cumulativ, instanța poate respinge solicitarea privind penalitățile.

Pentru a susține în mod solid o acțiune privind restanțele, asociația trebuie să depună la dosar o serie de documente, în copie. Printre acestea se numără certificatul de înregistrare fiscală (CIF), dovada personalității juridice, statutul asociației și hotărârea de alegere a președintelui.

De asemenea, este necesară hotărârea adunării generale privind stabilirea penalităților, listele de plată aferente întregii perioade pentru care se solicită debitul, fișa de calcul a penalităților, notificarea transmisă proprietarului și dovada calității de proprietar, de regulă extrasul de carte funciară.

Pe de altă parte, proprietarul chemat în judecată are la dispoziție mai multe mijloace de apărare, în cazul în care există nereguli reale. Acesta poate formula întâmpinare, poate invoca lipsa unei hotărâri valide pentru stabilirea penalităților sau poate contesta modul de calcul al sumelor.

Totodată, proprietarul poate solicita efectuarea unei expertize contabile, cu mențiunea că aceasta presupune costuri suplimentare. De asemenea, poate arăta că a contestat lista de plată în termenul prevăzut de lege și poate cere instanței să oblige asociația să depună anumite documente considerate relevante pentru soluționarea cauzei.

În ceea ce privește momentul în care asociația poate iniția acțiunea în instanță pentru recuperarea restanțelor, regula este clară: după împlinirea unui termen de 60 de zile de la scadența listei de plată. Acesta este pragul legal minim, fără alte condiții suplimentare pentru introducerea cererii.

Pe lângă acțiunea în instanță, legea permite instituirea unei ipoteci legale asupra apartamentului în anumite condiții. Pentru ca această măsură să fie posibilă, trebuie să existe restanțe, iar suma datorată să depășească salariul minim brut pe țară.

Există însă o confuzie frecvent întâlnită în rândul proprietarilor, potrivit căreia ar fi necesare cel puțin trei luni de restanțe și depășirea salariului minim pentru a putea fi introdusă acțiunea în instanță. Această interpretare este eronată.

„Trebuie 3 luni de restanță și suma să depășească salariul minim pentru a da în judecată”, este un mit des întâlnit, explică Gelu Pușcaș.

În realitate, aceste condiții privesc exclusiv notarea ipotecii legale în cartea funciară, nu și posibilitatea de a introduce acțiunea în instanță. Pentru declanșarea procesului, singura cerință expresă este trecerea celor 60 de zile de la scadență.

În acest context, analiza realizată de avocatul Gelu Pușcaș aduce clarificări esențiale pentru președinții și comitetele executive ale asociațiilor de proprietari, dar și pentru locatarii care se confruntă cu restanțe sau cu litigii privind întreținerea.