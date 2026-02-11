Tot mai mulți proprietari de apartamente reclamă situații pe care le consideră abuzive în relația cu asociațiile de proprietari, de la lipsa transparenței în cheltuieli până la neglijarea spațiilor comune sau refuzul de a convoca adunări generale. Gelu Pușcaș, avocat specializat în litigii privind Asociațiile de Proprietari, arată că legea oferă o serie de instrumente concrete prin care locatarii își pot apăra drepturile, însă acestea sunt rar folosite.

Potrivit legislației în vigoare și practicii judiciare, proprietarii au dreptul să primească un răspuns la contestațiile formulate împotriva listelor de plată. Dacă o contestație este depusă în termen, conducerea asociației este obligată să răspundă în maximum 10 zile. Lipsa unui răspuns poate fi contestată prin proceduri legale.

Locatarii pot solicita acces la documentele asociației, în limitele legii privind protecția datelor. Dacă cererile rămân fără răspuns, există posibilitatea introducerii unei acțiuni în instanță pentru obligarea asociației să pună la dispoziție actele solicitate.

O altă opțiune este realizarea unei expertize contabile independente. Proprietarii pot contracta un specialist care să verifice situația financiară a asociației și să stabilească dacă există prejudicii sau nereguli în modul de calcul al cheltuielilor.

În cazul în care adunările generale nu sunt convocate, legea permite proprietarilor să solicite convocarea acestora dacă strâng semnăturile a cel puțin 20% dintre membri. Hotărârile adoptate în mod ilegal pot fi contestate în instanță, singura autoritate care le poate suspenda sau anula.

Proprietarii pot cere și recalcularea listelor de plată atunci când apar sume care nu le aparțin, de exemplu datorii ale foștilor proprietari sau contribuții calculate greșit. Dacă au achitat sume nejustificate, aceștia pot solicita restituirea lor prin acțiuni în instanță.

În situațiile în care spațiile comune nu sunt întreținute sau defecțiunile afectează apartamentele – infiltrații, inundații ori alte avarii – asociația are obligația legală de a interveni. Dacă nu o face, proprietarii pot solicita obligarea acesteia la reparații și despăgubiri pentru pagubele suferite.

Gelu Pușcaș atrage atenția că membrii conducerii asociației – președinte, administrator, cenzor sau comitet – pot răspunde solidar pentru prejudiciile produse prin decizii sau acțiuni nelegale.

El subliniază că multe conflicte persistă ani la rând deoarece locatarii se limitează la reclamații informale, petiții sau sesizări către autorități, fără a folosi procedurile legale existente. În majoritatea cazurilor, rezolvarea situațiilor depinde de inițiativa proprietarilor de a formula cereri oficiale și, dacă este necesar, de a se adresa instanței.