10 mituri despre asociațiile de proprietari care costă scump
Asociațiile de proprietari gestionează resursele și obligațiile locatarilor, însă multe informații eronate circulă printre proprietari, notează avocatul Gelu Pușcaș, într-o nouă postare pe pagina de Facebook, Consultanță Asociații Proprietari.
Miturile nefondate pot duce la datorii suplimentare, penalități și chiar litigii costisitoare, mai spune acesta.
”Dacă ești proprietar, președinte, membru în comitet sau doar plătitor de întreținere, informațiile de mai jos te privesc direct. De ani de zile circulă aceleași „adevăruri” false în blocuri. Se repetă din gură în gură, pe scară sau pe Facebook. Problema este că, atunci când aceste mituri ajung în instanță, ele se transformă în debite, penalități și cheltuieli de judecată”, notează avocatul pe pagina de Facebook.
Mulți proprietari cred că plata întreținerii se poate face o dată pe an, că datoriile se șterg odată cu decesul unui proprietar sau că spațiile comune se întrețin doar de cei care le folosesc.
În practică, întreținerea trebuie achitată lunar, iar datoriile nu dispar odată cu trecerea proprietarului; acestea se transferă moștenitorilor sau pot fi gestionate prin procedura de succesiune vacantă.
Terasele, coloanele verticale de apă sau alte părți comune sunt responsabilitatea tuturor proprietarilor, indiferent de cine le folosește efectiv, iar reparațiile și întreținerea lor se împart proporțional conform cotei-părți.
Administratorul nu poate decide singur asupra lucrărilor sau a cheltuielilor
Primăria nu poate anula deciziile interne ale asociației sau obliga președintele să acționeze într-un anumit fel; rolul acesteia este de control și îndrumare, iar în cazuri legale, instanța rămâne autoritatea competentă.
Administratorul asociației gestionează partea administrativă, însă nu poate decide singur asupra lucrărilor sau cheltuielilor fără aprobarea adunării generale. Contestarea listei de întreținere nu obligă asociația să refacă documentul sau să ofere explicații detaliate.
Chiar și proprietarii cu centrală proprie rămân responsabili pentru părțile comune și pentru reparațiile instalațiilor colective.
Președintele și membrii comitetului pot lucra voluntar, dar legea permite și stabilirea unei indemnizații lunare pentru activitatea lor, iar diferențele dintre contoarele individuale și cele ale furnizorului nu indică automat furt, ci pot fi cauzate de pierderi tehnice sau erori de măsurare.
Cunoașterea acestor reguli reale poate preveni conflicte, procese costisitoare și cheltuieli inutile. Înainte de a contesta sau refuza plata întreținerii, este recomandat să verifici legislația și regulamentul intern al asociației.
Iată mai jos cele 10 mituri de asociațiile de proprietari care te pot costa foarte scump, potrivit avocatului Gelu Pușcaș.
„❌ 𝟏𝟎 𝐌𝐈𝐓𝐔𝐑𝐈 𝐃𝐄𝐒𝐏𝐑𝐄 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐒𝐓Ă 𝐒𝐂𝐔𝐌𝐏
(și pe care instanțele le demontează zilnic)
📌 Dacă ești proprietar, președinte, membru în comitet sau „doar” plătitor de întreținere, postarea asta te privește direct.
De ani de zile circulă aceleași „adevăruri” false în blocuri. Se repetă din gură-n gură, pe scară, pe Facebook…
👉 Problema? Când ajung în instanță, aceste mituri se transformă în debite, penalități și cheltuieli de judecată.
Hai să le punem pe masă.
1️⃣ „𝐏𝐋Ă𝐓𝐄𝐒𝐂 Î𝐍𝐓𝐑𝐄Ț𝐈𝐍𝐄𝐑𝐄𝐀 𝐎 𝐃𝐀𝐓Ă 𝐏𝐄 𝐀𝐍”
❌ Fals. Întreținerea se plătește lunar.
Șocul apare când proprietarul vede penalități pe listă… și șocul suprem apare când pierde procesul și achită: debit + penalități + cheltuieli de judecată.
👉 Mit des întâlnit. Verdict previzibil.
2️⃣ „𝐃𝐀𝐂Ă 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐔𝐋 𝐀 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐃𝐀𝐓, 𝐃𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐈𝐋𝐄 𝐒𝐄 Ș𝐓𝐄𝐑𝐆”
❌ Fals.
Asociația are instrumente legale:
poate iniția procedura succesorală,
sau se ajunge la succesiune vacantă, preluată de stat (sub beneficiu de inventar), cu datorii cu tot.
👉 Datoriile nu mor odată cu proprietarul.
3️⃣ „𝐓𝐄𝐑𝐀𝐒𝐀 𝐎 𝐏𝐋Ă𝐓𝐄𝐒𝐂 𝐂𝐄𝐈 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐔𝐋𝐓𝐈𝐌𝐔𝐋 𝐄𝐓𝐀𝐉”
❌ Fals.
Terasa este parte comună.
Reparațiile se suportă de toți proprietarii, proporțional cu cota-parte indiviză.
👉 Legea e clară. Mitul e persistent.
4️⃣ „𝐏𝐑𝐈𝐌Ă𝐑𝐈𝐀 𝐀𝐍𝐔𝐋𝐄𝐀𝐙Ă 𝐀𝐂𝐓𝐄 Ș𝐈 Î𝐋 𝐎𝐁𝐋𝐈𝐆Ă 𝐏𝐄 𝐏𝐑𝐄Ș𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐄”
❌ Fals.
Primăria nu este instanță de judecată.
Conform Legii 196/2018, are rol de îndrumare și control, poate aplica amenzi, dar nu anulează acte și nu obligă președintele, comitetul, cenzorul sau administratorul să facă ceva anume.
👉 Mulți se duc la primărie cu speranțe. Pleacă doar cu un răspuns.
5️⃣ „𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔𝐋 𝐃𝐄𝐂𝐈𝐃𝐄 𝐂𝐄 𝐋𝐔𝐂𝐑Ă𝐑𝐈 𝐒𝐄 𝐅𝐀𝐂”
❌ Fals.
Administratorul nu este organ de conducere.
Nu decide, nu votează, nu cheltuie banii proprietarilor după bunul plac.
👉 Fără mandat clar din adunarea generală, nu poate negocia și nu poate contracta lucrări.
6️⃣ „𝐃𝐀𝐂Ă 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐀, 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐓𝐑𝐄𝐁𝐔𝐈𝐄 𝐒Ă 𝐎 𝐑𝐄𝐅𝐀𝐂Ă”
❌ Fals.
Contestarea listei nu obligă asociația să refacă lista sau să dea explicații sofisticate.
👉 Poate răspunde simplu.
👉 Sau poate să nu răspundă deloc.
7️⃣ „𝐂𝐎𝐋𝐎𝐀𝐍𝐄𝐋𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐏Ă 𝐋𝐄 𝐏𝐋Ă𝐓𝐄𝐒𝐂 𝐃𝐎𝐀𝐑 𝐂𝐄𝐈 𝐂𝐀𝐑𝐄 𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐋𝐎𝐒𝐄𝐒𝐂”
❌ Fals.
Coloanele verticale sunt părți comune, indiferent pe cine deservesc.
👉 Reparațiile se suportă de toți proprietarii, indiferent de scară sau etaj, proporțional cu cota indiviză.
8️⃣ „𝐀𝐌 𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐀𝐋Ă, 𝐍𝐔 𝐏𝐋Ă𝐓𝐄𝐒𝐂 𝐂Ă𝐋𝐃𝐔𝐑𝐀 Ș𝐈 𝐑𝐄𝐏𝐀𝐑𝐀Ț𝐈𝐈𝐋𝐄”
❌ Fals.
Renunțarea la folosirea unei părți comune nu te exonerează de cheltuieli.
👉 Proprietarul cu centrală:
plătește căldura pe părți comune,
plătește reparațiile la instalațiile comune (apă, gaz etc.).
9️⃣ „𝐏𝐑𝐄Ș𝐄𝐃𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐄 𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒”
❌ Nu neapărat.
Președintele poate lucra neremunerat, dacă dorește.
Dar legea permite votarea unei indemnizații lunare.
👉 Munca poate fi plătită. La fel și pentru comitet, administrator, cenzor.
🔟 „𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐎𝐑𝐔𝐋 𝐅𝐔𝐑Ă 𝐀𝐏𝐀”
❌ Realitatea e mai banală (și mai puțin spectaculoasă).
Diferențele dintre contoarele individuale și contorul furnizorului există mereu.
👉 Diferențele se repartizează.
👉 Dacă declari 3 mc și plătești mai mult, nu înseamnă automat furt, ci pierderi/diferențe tehnice.”
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.