Asociațiile de proprietari gestionează resursele și obligațiile locatarilor, însă multe informații eronate circulă printre proprietari, notează avocatul Gelu Pușcaș, într-o nouă postare pe pagina de Facebook, Consultanță Asociații Proprietari.

Miturile nefondate pot duce la datorii suplimentare, penalități și chiar litigii costisitoare, mai spune acesta.

”Dacă ești proprietar, președinte, membru în comitet sau doar plătitor de întreținere, informațiile de mai jos te privesc direct. De ani de zile circulă aceleași „adevăruri” false în blocuri. Se repetă din gură în gură, pe scară sau pe Facebook. Problema este că, atunci când aceste mituri ajung în instanță, ele se transformă în debite, penalități și cheltuieli de judecată”, notează avocatul pe pagina de Facebook.

Mulți proprietari cred că plata întreținerii se poate face o dată pe an, că datoriile se șterg odată cu decesul unui proprietar sau că spațiile comune se întrețin doar de cei care le folosesc.

În practică, întreținerea trebuie achitată lunar, iar datoriile nu dispar odată cu trecerea proprietarului; acestea se transferă moștenitorilor sau pot fi gestionate prin procedura de succesiune vacantă.

Terasele, coloanele verticale de apă sau alte părți comune sunt responsabilitatea tuturor proprietarilor, indiferent de cine le folosește efectiv, iar reparațiile și întreținerea lor se împart proporțional conform cotei-părți.

Primăria nu poate anula deciziile interne ale asociației sau obliga președintele să acționeze într-un anumit fel; rolul acesteia este de control și îndrumare, iar în cazuri legale, instanța rămâne autoritatea competentă.

Administratorul asociației gestionează partea administrativă, însă nu poate decide singur asupra lucrărilor sau cheltuielilor fără aprobarea adunării generale. Contestarea listei de întreținere nu obligă asociația să refacă documentul sau să ofere explicații detaliate.

Chiar și proprietarii cu centrală proprie rămân responsabili pentru părțile comune și pentru reparațiile instalațiilor colective.

Președintele și membrii comitetului pot lucra voluntar, dar legea permite și stabilirea unei indemnizații lunare pentru activitatea lor, iar diferențele dintre contoarele individuale și cele ale furnizorului nu indică automat furt, ci pot fi cauzate de pierderi tehnice sau erori de măsurare.

Cunoașterea acestor reguli reale poate preveni conflicte, procese costisitoare și cheltuieli inutile. Înainte de a contesta sau refuza plata întreținerii, este recomandat să verifici legislația și regulamentul intern al asociației.

Iată mai jos cele 10 mituri de asociațiile de proprietari care te pot costa foarte scump, potrivit avocatului Gelu Pușcaș.