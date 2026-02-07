Locuitorii din Sectorul 1 s-au trezit fără vechile locuri de parcare de reședință și fără acces la noile parcări automatizate promise de administrația locală. În 2022, fostul primar de sector anunța construirea mai multor astfel de parcări, însă lucrările au început abia doi ani mai târziu.

Din cele șapte parcări automatizate promise inițial, au fost construite doar trei. Acestea au fost recepționate, iar reprezentanții Primăria Sectorului 1 susțin că se află în faza testelor finale și că urmează să fie deschise în perioada următoare, transmite observatornews.ro.

Parcările au o capacitate de 11 locuri fiecare și funcționează pe bază de lifturi automate, care ar trebui să transporte mașinile pe nivelurile superioare. În prezent, aceste lifturi nu funcționează, ceea ce face imposibilă utilizarea parcărilor.

Locatarii din zonă reclamă și dificultăți de acces, susținând că spațiul este prea îngust pentru manevrarea autoturismelor, mai ales a celor de dimensiuni mai mari. De asemenea, unii spun că amplasarea structurilor afectează vizibilitatea și confortul locuințelor din apropiere.

Fiecare parcare automatizată cu 11 locuri a costat peste 80.000 de euro, ceea ce înseamnă mai mult de 7.000 de euro pentru un singur loc de parcare. În ciuda acestui cost, capacitatea este redusă, iar impactul asupra deficitului de locuri de parcare din sector este limitat.

Primăria Sectorului 1 a anunțat că tariful pentru utilizarea unui loc de parcare în aceste module va fi de 250 de lei pe lună. Locurile vor fi atribuite pe bază de abonament lunar sau anual, exclusiv rezidenților cu domiciliul sau reședința în sector.

„Tariful aplicabil pentru rezidenți este de 250 de lei/lună. Locurile de parcare din parcajele automatizate se vor atribui pe bază de abonament lunar sau anual persoanelor fizice care au domiciliul sau reședința valabilă pe raza Sectorului 1”, arată Primăria Sectorului 1.

Mulți locuitori consideră prețul prea mare, mai ales în comparație cu vechile parcări de reședință, unde tariful anual era semnificativ mai mic. Unii spun că suma de 3.000 de lei pe an este dificil de justificat, în condițiile în care numărul de locuri este mic, iar funcționalitatea parcărilor este încă incertă.

„Foarte mult. Mi se pare extraordinar de mult. 3.000 de lei pe an, ce e asta? Enorm! Eu unul nu l-aş da”, a spus un alt locuitor. „Foarte mult, foarte mult. În ideea în care înainte era 800 de lei pe un an e zile. Deci practic aici nu s-a câștigat mai nimic. Patru locuri”, a afirmat Ilie Miron.

Nemulțumirile sunt amplificate și de faptul că, potrivit unor reprezentanți ai asociațiilor de proprietari, opiniile locatarilor nu ar fi fost luate în calcul înainte de amplasarea parcărilor.

„Ia uitaţi la oamenii ăstia aici, le-a luat toată vizibilitatea, mai ales că va fi şi zgomot din cauza ei. Toată lumea de aici din zonă nu a fost de acord cu aşa ceva. S-au strâns semnături de la toate asociaţiile de proprietari dar nu s-au luat în calcul. S-a mers mai departe”, a declarat Ilie Miron, preşedinte de bloc.

Un model diferit este invocat de locuitori prin comparație cu Primăria Sectorului 6. În Sectorul 6, parcările automatizate există încă din 2009. Acolo sunt instalate 54 de module, care oferă în total 648 de locuri de parcare, câte 12 în fiecare modul.

Gradul de ocupare este de aproximativ 95%, iar tariful este de 200 de lei pe lună pentru un loc. Costul unui modul de parcare automatizată este de aproximativ 195.000 de euro. Administrația locală din Sectorul 6 intenționează să extindă acest sistem și în cartierele Drumul Taberei și Militari.

La nivelul Capitalei, există în prezent peste 216.000 de locuri de parcare de reședință. Repartizarea acestora arată un dezechilibru semnificativ între sectoare: aproximativ 10.086 de locuri în Sectorul 1, 26.000 în Sectorul 2, 72.000 în Sectorul 3, 46.000 în Sectorul 4, 18.988 în Sectorul 5 și 43.000 în Sectorul 6.