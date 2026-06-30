ASPA organizează un nou târg de adopții pentru câini în Parcul Crângași pe 11 iulie

Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București organizează un nou târg de adopții pentru câini, programat să aibă loc sâmbătă, 11 iulie, în Parcul Crângași, în zona scenei, între orele 10:00 și 16:00.

Evenimentul se desfășoară într-o locație nouă pentru târgurile ASPA, oferind oportunitatea adopției a aproximativ 20 de câini. Aceștia sunt vaccinați, deparazitați și microcipați, iar cățeii care au vârsta potrivită vor fi sterilizați înainte de a fi adoptați.

La târg vor fi prezenți voluntari pregătiți să ofere sprijin vizitatorilor în alegerea animalului de companie potrivit. Pe lângă câini, vor fi disponibile pentru adopție și pisici provenite de la Asociația One Rescue, toate pregătite pentru găsirea unui cămin permanent.

În cadrul târgului anterior, organizat pe 27 iunie în Parcul IOR, au fost adoptați 11 câini din cadrul ASPA și 3 pisici de la Asociația One Rescue, conform datelor oficiale furnizate de instituție.

ASPA continuă să susțină campanii gratuite de sterilizare și microcipare pentru câinii de rasă comună care au stăpân. Aceste proceduri sunt importante pentru sănătatea animalelor, prevenirea înmulțirii necontrolate și reducerea cazurilor de abandon.

Microciparea reprezintă un instrument esențial pentru identificarea și regăsirea animalelor pierdute, sporind astfel siguranța acestora. Intervențiile sunt realizate la clinica Vet4Life, situată pe strada Matei Voievod nr. 55, Sector 2, și la clinica veterinară mobilă Hands and Paws Vet, în Sector 6.

Programările pentru sterilizare și microcipare se pot face telefonic, la numărul 0743.204.942, de luni până vineri, între orele 09:00 și 16:00.

De asemenea, ASPA a lansat recent o campanie de sterilizare gratuită destinată pisicilor, atât celor cu stăpân, cât și celor fără, oferind un număr de 1.500 de locuri disponibile pentru intervenții.