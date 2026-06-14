Proprietarii de câini riscă amenzi de până la 10.000 de lei. Documentul care îi poate scăpa de sancțiuni

Controalele privind sterilizarea câinilor continuă în București, iar autoritățile verifică respectarea obligațiilor legale privind deținerea responsabilă a animalelor. Proprietarii care nu și-au sterilizat câinii de rasă comună riscă amenzi consistente, însă există și situații în care intervenția poate fi amânată sau nu poate fi realizată din motive medicale. În aceste cazuri, un document eliberat de medicul veterinar poate face diferența între conformare și sancțiune.

Sterilizarea câinilor de rasă comună este obligatorie, însă legislația ia în calcul și situațiile în care intervenția nu poate fi efectuată imediat.

Reprezentanții ASPA au explicat pentru Buletin de București că proprietarii trebuie să dețină documente justificative atunci când există motive medicale care împiedică realizarea operației.

„Dacă un câine nu poate fi sterilizat din motive medicale sau există o condiționare de vârstă stabilită de medicul veterinar, proprietarul trebuie să dețină un document scris eliberat de medicul veterinar.”

Potrivit instituției, documentul trebuie să explice clar de ce sterilizarea nu poate fi efectuată la acel moment.

Printre motivele care pot justifica amânarea intervenției se numără anumite afecțiuni medicale, perioada de recuperare după tratamente sau recomandările medicului privind vârsta optimă pentru efectuarea operației.

În cazul în care, în urma unui control, autoritățile constată că proprietarul nu și-a îndeplinit obligațiile legale, acesta nu este sancționat imediat în toate situațiile.

Potrivit procedurii aplicate de ASPA, proprietarul primește un termen de conformare.

După control, acesta are la dispoziție 30 de zile pentru a efectua sterilizarea și pentru a transmite dovada către instituție.

Autoritățile spun că scopul principal al acțiunilor este reducerea numărului de animale abandonate și prevenirea înmulțirii necontrolate a câinilor.

Recent, în Sectorul 4 al Capitalei au avut loc ample acțiuni de informare și control organizate de ASPA și Poliția Locală a Municipiului București, cu sprijinul Jandarmeriei.

În cadrul verificărilor au fost purtate discuții cu 157 de locatari.

Dintre aceștia, 80 de persoane dețineau în total 99 de câini, dintre care 48 de rasă și 51 de rasă comună.

Datele centralizate de autorități arată că dintre cei 51 de câini de rasă comună, doar 21 erau sterilizați, iar 30 erau microcipați.

În urma controalelor au fost emise notificări pentru proprietarii care trebuie să își sterilizeze și sau să își microcipeze animalele.

Totodată, au fost lăsate 50 de invitații la adresele unde proprietarii nu au fost găsiți la domiciliu.

ASPA precizează că programul de sterilizare gratuită continuă și că sute de proprietari au beneficiat deja de acest serviciu.

În primele cinci luni ale anului, aproximativ 450 de câini au fost sterilizați gratuit prin intermediul programelor derulate de instituție.

Cu toate acestea, reprezentanții ASPA atrag atenția că mulți proprietari nu se prezintă la programările stabilite.

„Cele mai multe programări se realizează în urma acțiunilor de informare și control pe care le desfășurăm împreună cu Poliția Locală a Municipiului București. Însă există o rată foarte mare de neprezentare la programare. Asta afectează atât eficiența și operativitatea clinicilor cu care colaborăm, dar problema principală este că animalele rămân nesterilizate și se pot înmulți, iar proprietarul riscă să fie amendat cu sancțiuni cuprinse între 5.000-10.000 lei”, a transmis ASPA.

Autoritățile reamintesc că nerespectarea obligației de sterilizare poate atrage sancțiuni cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

În cazul proprietarilor care nu pot efectua intervenția din motive medicale, documentul emis de medicul veterinar reprezintă principalul act care poate justifica situația în fața autorităților.

În lipsa acestuia, proprietarii riscă să fie considerați neconformi și să fie sancționați în cadrul controalelor desfășurate de ASPA și Poliția Locală.