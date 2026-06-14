Crescătorii de oi cer demisia șefului ANSVSA. Exporturile sunt blocate, iar fermierii amenință cu proteste

Tensiunile din sectorul ovin și caprin se amplifică după restricțiile impuse în contextul pestei micilor rumegătoare. Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis Botoșani solicită demisia președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, pe care îl consideră responsabil pentru blocarea exporturilor și pentru pierderile economice suportate de fermieri. Reprezentanții crescătorilor avertizează că sunt pregătiți să iasă în stradă dacă situația nu se schimbă în următoarele zile.

Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine Moldoovis Botoșani a lansat un atac dur la adresa conducerii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), solicitând demisia președintelui instituției, Alexandru Bociu.

Reprezentanții organizației susțin că măsurile adoptate în urma apariției focarelor de pestă a micilor rumegătoare au avut efecte devastatoare asupra fermierilor, în special prin blocarea exporturilor de animale vii către piețele externe.

Președintele Moldoovis, Ionică Nechifor, care ocupă și funcția de director tehnic al Federației Naționale a Crescătorilor de Ovine și Caprine Romovis, afirmă că România pierde teren pe piețele internaționale în timp ce alți exportatori europeni profită de situație.

„Exportul de ovine vii din România este practic blocat, după noile decizii adoptate la nivel european în contextul gestionării focarelor de pestă a micilor rumegătoare. În acelaşi timp, operatori economici din alte state membre ale Uniunii Europene preiau contracte şi pieţe tradiţionale ale exportatorilor români, în timp ce crescătorii români suportă integral consecinţele economice ale acestei situaţii”, a afirmat Nechifor.

Potrivit reprezentanților sectorului, restricțiile actuale afectează în mod direct capacitatea fermierilor de a valorifica producția și de a menține relațiile comerciale construite în ultimii ani, în special cu statele din Orientul Mijlociu și din zona arabă.

Organizațiile profesionale consideră că lipsa unor măsuri eficiente pentru gestionarea crizei sanitare și pentru recâștigarea încrederii partenerilor externi a contribuit la pierderea unor contracte importante.

În acest context, Ionică Nechifor susține că responsabilitatea aparține conducerii ANSVSA.

„Actuala conducere a ANSVSA poartă responsabilitatea administrativă şi managerială pentru incapacitatea instituţiei de a restabili încrederea partenerilor europeni şi de a implementa, într-un termen rezonabil, măsurile necesare pentru ridicarea restricţiilor care afectează sectorul ovin şi caprin”, a declarat acesta.

Nemulțumirile fermierilor au ajuns la un nivel fără precedent, iar organizațiile din domeniu cer măsuri urgente din partea autorităților.

Reprezentanții crescătorilor de ovine și caprine au transmis că așteaptă schimbări concrete până la data de 19 iunie. În lipsa acestora, sunt pregătiți să înceapă procedurile pentru organizarea unor proteste de amploare.

„Răbdarea crescătorilor români a ajuns la limită. În cazul în care până la data de 19 iunie domnul Alexandru Bociu nu îşi va prezenta demisia şi nu vor exista măsuri concrete din partea Guvernului României, Federaţia Naţională a Crescătorilor de Ovine „Romovis” va declanşa procedurile legale pentru organizarea unor acţiuni de protest. În acest sens, pentru data de 23 iunie 2026 va fi depusă solicitarea de autorizare a unui protest în faţa sediului ANSVSA din Bucureşti. Crescătorii de ovine şi caprine nu mai pot accepta pasiv distrugerea unui sector strategic al agriculturii româneşti”, a transmis Nechifor.

Blocarea exporturilor vine într-un moment dificil pentru crescătorii de animale, care se confruntă deja cu majorarea costurilor de producție, prețuri ridicate la furaje și presiuni tot mai mari asupra profitabilității fermelor.

Pentru multe exploatații, exportul către piețele externe reprezintă principala sursă de venit, iar pierderea contractelor comerciale poate avea efecte pe termen lung asupra întregului sector.

Organizațiile profesionale avertizează că, dacă restricțiile vor continua și nu vor fi identificate soluții rapide pentru reluarea exporturilor, impactul economic s-ar putea extinde asupra întregii filiere zootehnice, afectând atât fermierii, cât și procesatorii și comercianții implicați în acest domeniu.