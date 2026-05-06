Cotația petrolului Brent a scăzut cu 3,45%, până la aproximativ 110,5 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a înregistrat un declin de 4%, coborând spre 102 dolari, după creșterile semnificative din ziua anterioară. Secretarul Apărării din Statele Unite ale Americii, Pete Hegseth, a declarat că situația nu a degenerat într-o reluare a operațiunilor militare de amploare, iar șeful Statului Major, Dan Caine, a subliniat că atacurile Iran rămân sub nivelul unui conflict extins.

În același timp, SUA încearcă să restabilească siguranța navigației prin Strâmtoarea Ormuz, unde două nave comerciale americane au tranzitat recent zona, escortate de distrugătoare ale marinei.

Cu toate acestea, tensiunile se mențin ridicate. Președintele Donald Trump a avertizat că orice atac asupra navelor americane va fi sancționat ferm, în timp ce oficialii iranieni susțin că actuala criză nu poate fi rezolvată pe cale militară.

Deși stocurile globale de petrol nu au ajuns la niveluri critice, ritmul de scădere și distribuția inegală a resurselor generează îngrijorări privind posibile penurii regionale, în special în cazul produselor rafinate, precum combustibilul pentru avioane.

La rândul său, directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat că problema nu mai ține doar de prețuri, ci și de disponibilitatea efectivă a combustibilului, ceea ce ar putea afecta lanțurile de aprovizionare în perioada următoare.

Deficitul comercial al Statele Unite ale Americii s-a adâncit în luna martie, pe fondul creșterii importurilor, impulsionată de investițiile masive în inteligența artificială, care au depășit ritmul de creștere al exporturilor, potrivit Reuters.

Potrivit datelor publicate de Departamentul pentru Comerț al SUA, deficitul a crescut cu 4,4%, ajungând la 60,3 miliarde de dolari. Această evoluție a afectat negativ dinamica economică din primul trimestru, când PIB-ul a înregistrat un avans anualizat de 2%. Importurile totale au urcat la 381,2 miliarde de dolari, în timp ce importurile de bunuri au crescut cu 3,6%, până la un nivel record de 302,2 miliarde de dolari, pe fondul majorării achizițiilor de bunuri de capital, susținute de investițiile în infrastructura tehnologică și centrele de date necesare dezvoltării AI.

În paralel, exporturile au avansat cu 2%, atingând un nivel record de 320,9 miliarde de dolari. Exporturile de bunuri au crescut cu 3,1%, fiind susținute în principal de livrările de petrol și produse energetice, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Exporturile de țiței au înregistrat o creștere de 2,8 miliarde de dolari, iar cele de produse petroliere și combustibili au avut, de asemenea, evoluții solide. Totodată, exporturile agricole, în special cele de soia, au atins cel mai ridicat nivel din august 2022.

Cu toate acestea, creșterea importurilor – inclusiv a bunurilor de consum, componentelor auto și materialelor industriale – a depășit avansul exporturilor, contribuind la extinderea deficitului comercial.

Președintele Donald Trump a invocat frecvent dezechilibrele comerciale pentru a justifica impunerea de tarife asupra partenerilor externi, în condițiile în care SUA continuă să înregistreze deficite semnificative cu economii precum China, Uniunea Europeană și Mexic.

Economiștii estimează, totuși, că deficitul ar putea începe să se reducă în perioada următoare, pe măsură ce exporturile de petrol și produse energetice vor continua să crească.