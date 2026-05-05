Prețul petrolului a coborât marți până la aproximativ 113 dolari pe baril, pe fondul anunțului potrivit căruia United States Navy contribuie la reducerea presiunii generate de blocada impusă de Iran în Strâmtoarea Ormuz.

Operațiunea „Project Freedom”, descrisă ca un efort de restabilire a libertății de navigație în zonă, ar implica peste 100 de aeronave terestre și navale, precum și aproximativ 15.000 de militari, fiind clasificată drept o amplă misiune de securizare a rutelor maritime.

Tensiunile din regiune rămân ridicate, după ce un armistițiu fragil între Statele Unite și Iran părea aproape de colaps luni. Situația s-a deteriorat în urma unor atacuri cu drone și rachete asupra Emiratelor Arabe Unite, atribuite Iranului, în timp ce Washingtonul a anunțat că a scufundat mai multe nave iraniene în zona Ormuz.

Evoluțiile recente au amplificat volatilitatea piețelor energetice, într-un context deja marcat de riscuri majore asupra transportului global de petrol.

Luni, oficialii americani au anunțat că două nave ale SUA au fost escortate cu succes în afara strâmtorii.

Marți, prețul petrolului a scăzut după creșterile puternice din ziua precedentă, pe fondul evaluării riscurilor legate de tensiunile SUA–Iran și posibilele întreruperi ale aprovizionării. Brent crude oil a coborât la 113 dolari pe baril (-1,26%), iar West Texas Intermediate la 104,16 dolari (-2,12%), după creșteri de 6% și 4% luni.

Președintele Donald Trump a avertizat că Iranul va fi „ras de pe fața pământului” dacă va ataca nave americane din zonă.

Într-o postare separată pe platforma Truth Social, Donald Trump a afirmat că o navă de marfă din Coreea de Sud a fost atacată în zonă pe o rută maritimă.

„Poate că este timpul ca Coreea de Sud să vină și să se alăture misiunii!”.

Stocurile globale de petrol nu au ajuns încă la niveluri critice, însă ritmul scăderilor și distribuția inegală între regiuni ridică îngrijorări privind posibile penurii locale, potrivit unei analize realizate de Goldman Sachs.

Banca subliniază că rezervele ușor accesibile de produse rafinate se diminuează rapid, în special în cazul materiilor prime petrochimice precum nafta și GPL, dar și al combustibilului pentru avioane.

În același timp, directorul general al Chevron, Mike Wirth, a avertizat că deficitul de combustibil devine o problemă tot mai serioasă în anumite regiuni ale lumii, în contextul în care rutele de transport, inclusiv Strâmtoarea Ormuz, rămân afectate de tensiuni.

„Cred că, pe măsură ce oamenii analizează realitățile aprovizionării foarte limitate, nu este vorba doar de preț”, a declarat Wirth pentru David Faber de la CNBC la Conferința Globală a Institutului Milken. „De fapt, este vorba despre – putem obține combustibilul? Cred că în următoarele săptămâni, vom vedea cum aceste efecte încep să se miște în întregul sistem.”

Stocurile globale de petrol, inclusiv țiței și produse rafinate de pe uscat și mare, sunt estimate la circa 101 zile de consum, dar ar putea scădea la 98 de zile până la finalul lunii mai, potrivit Goldman Sachs. Deși nivelul rămâne peste pragurile de urgență, există riscuri de penurii regionale și dezechilibre în aprovizionare din cauza restricțiilor la export.

Cotația petrolului Brent a urcat cu peste 5%, depășind pragul de 114 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a crescut cu peste 3%, ajungând la aproximativ 105 dolari. Avansul este alimentat de îngrijorările legate de aprovizionarea globală, după o serie de atacuri asupra navelor comerciale din regiune.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că Iranul a lansat patru rachete de croazieră, dintre care trei au fost interceptate, iar una a căzut în mare. În același timp, un incendiu a izbucnit la hub-ul petrolier din Fujairah, în urma unui atac cu dronă.

Escaladarea tensiunilor are loc pe fondul blocadei prelungite din Strâmtoarea Ormuz, o rută esențială pentru transportul global de energie. Statele Unite au inițiat o operațiune militară denumită „Project Freedom”, cu scopul de a restabili navigația în zonă.

Administrația condusă de Donald Trump a anunțat că navele comerciale vor fi ghidate prin strâmtoare cu sprijinul distrugătoarelor americane și al aviației. Totuși, oficialii americani au precizat că nu sunt planificate, deocamdată, escorte navale complete, ci mai degrabă măsuri preventive și intervenții punctuale.

United States Central Command a confirmat că două nave comerciale sub pavilion american au tranzitat deja strâmtoarea, iar forțele SUA sunt autorizate să răspundă la amenințări imediate.

Iranul a avertizat că va ataca orice navă de război americană care se apropie de zonă, în timp ce incidentele asupra navelor comerciale continuă. Printre acestea se numără atacuri asupra unui petrolier în apropiere de Fujairah și asupra unui cargou în largul coastelor iraniene.

Compania petrolieră de stat ADNOC a anunțat că una dintre navele sale a fost vizată de un atac cu dronă, calificând incidentele drept „acte de piraterie”.

Analiștii avertizează că piața nu a absorbit pe deplin impactul blocadei, iar directorul general al ExxonMobil, Darren Woods, a declarat că prețurile ar putea continua să crească dacă situația din Strâmtoarea Ormuz nu se stabilizează.

Economiile globale se confruntă cu riscul unei recesiuni semnificative, în condițiile în care investitorii subestimează impactul scumpirii energiei generate de conflictul cu Iranul, avertizează analiști din piețele financiare, citați de CNBC.

Deși indicele S&P 500 a atins noi maxime istorice, costurile energetice au crescut cu peste 50% de la debutul conflictului, evidențiind o discrepanță tot mai mare între evoluția piețelor financiare și realitatea economică. Specialiștii vorbesc despre „o euforie eronată” în rândul investitorilor, care tratează criza energetică drept un fenomen limitat, deși consecințele sunt la scară globală. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze semnificativ fluxurile de petrol și gaze.

Prețul petrolului Brent a depășit din nou pragul de 110 dolari pe baril, iar analiștii estimează că intervalul 80–90 de dolari ar putea deveni noul nivel minim pe termen lung, menținând presiunea asupra economiei mondiale.

Efectele sunt deja vizibile în sectoare-cheie precum transportul aerian, industria chimică, agricultura și producția alimentară. Scumpirea gazelor naturale și a fertilizanților ar putea genera noi creșteri ale prețurilor alimentelor în perioada următoare.

Economiștii avertizează că, în lipsa unei stabilizări rapide, inflația ar putea deveni persistentă, forțând Banca Centrală Europeană să majoreze dobânzile, în loc să le reducă.

În Europa, presiunile sunt deja evidente, iar perspectivele economice se deteriorează. Potrivit analiștilor, o rezolvare rapidă a conflictului ar putea readuce stabilitatea, însă această oportunitate se reduce rapid.

”Ne apropiem de un moment al adevărului”, avertizează specialiştii, subliniind că pieţele financiare ar putea reacţiona brusc dacă realitatea economică va deveni imposibil de ignorat.

Bursele europene au închis pe roșu luni, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale și geopolitice, după ce Donald Trump a anunțat intenția de a majora tarifele pentru importurile de automobile din Uniunea Europeană până la 25%, potrivit CNBC.

Indicele pan-european STOXX Europe 600 a scăzut cu aproximativ 1%, iar principalele piețe din Frankfurt, Paris și Milano au înregistrat pierderi semnificative. Sectorul auto a fost cel mai afectat, cu scăderi puternice pentru Mercedes-Benz, Volkswagen și Continental. Declarațiile lui Trump au reaprins temerile privind un nou conflict comercial transatlantic, în ciuda unei decizii anterioare a Curții Supreme a SUA care limitase o parte din agenda tarifară.

În paralel, investitorii urmăresc evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde conflictul continuă să influențeze piețele energetice. Prețul petrolului Brent a crescut cu peste 5%, depășind 114 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a trecut de 105 dolari.

Tensiunile sunt amplificate de blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz, rută esențială pentru transportul global de energie. Administrația americană a anunțat un plan denumit „Project Freedom”, care ar putea implica desfășurarea a 15.000 de militari și escortarea navelor comerciale în zonă.

În același timp, incidentele de securitate continuă: o navă a fost lovită de proiectile în apropierea orașului Fujairah, potrivit autorităților maritime britanice.

În acest context, investitorii rămân prudenți, iar piețele europene reacționează negativ atât la riscurile comerciale, cât și la cele geopolitice.