Exporturile de petrol ale Statelor Unite au crescut accelerat, ajungând la un maxim istoric de 5,2 milioane de barili pe zi în luna aprilie, pe fondul reconfigurării piețelor globale de energie.

Creșterea este determinată de redirecționarea cererii din Asia și alte regiuni, care caută alternative la livrările afectate din Orientul Mijlociu. Blocajele din Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru petrol, au forțat o schimbare rapidă a fluxurilor comerciale.

Porturile americane au devenit puncte-cheie în această reorganizare. Terminalul Corpus Christi din Texas a înregistrat cel mai aglomerat trimestru din istorie, cu un trafic de peste 240 de nave în martie, semnificativ peste media obișnuită de aproximativ 200.

Exporturile au crescut cu peste 30% comparativ cu februarie, când volumul era de circa 3,9 milioane de barili pe zi, înainte de escaladarea conflictului. Aproximativ jumătate din cantitate provine din Corpus Christi, restul fiind livrat în principal prin portul Houston.

În ciuda creșterii accelerate a exporturilor de petrol, specialiștii avertizează că Statele Unite nu pot compensa integral deficitul generat de perturbările din Orientul Mijlociu.

Un factor esențial îl reprezintă diferențele de tip de petrol. Țițeiul american este, în general, mai ușor și cu un conținut redus de sulf, în timp ce multe rafinării din lume sunt optimizate pentru petrolul greu din Golful Persic.

În plus, infrastructura limitează capacitatea de export. Nivelul maxim este estimat la puțin peste 5 milioane de barili pe zi, din cauza restricțiilor logistice legate de porturi și conducte. Extinderea acestor capacități ar putea permite creșteri suplimentare, însă nu suficiente pentru a acoperi pe deplin cererea globală.

Înainte de izbucnirea conflictului, aproximativ 20% din oferta mondială de petrol tranzita Strâmtoarea Ormuz, ceea ce face ca blocajele actuale să aibă un impact dificil de compensat pe termen lung.

Evoluțiile de pe piața petrolului influențează direct economia americană, care continuă să înregistreze creștere, dar sub presiunea inflației și a costurilor ridicate ale energiei.

Datele oficiale indică o creștere economică anualizată de 2% în primul trimestru din 2026, după încetinirea de la finalul anului precedent. Consumul a avansat cu 1,6%, iar investițiile în tehnologie și inteligență artificială au devenit principalul motor economic.

Totuși, creșterea prețurilor la energie, amplificată de criza din regiune, a avut efecte directe asupra populației. Cotația petrolului Brent a urcat până la 126 de dolari pe baril, înainte de a coborî la aproximativ 111 dolari, comparativ cu circa 73 de dolari înainte de conflict.

Prețurile carburanților reflectă această evoluție: benzina a ajuns la aproximativ 4,30 dolari pe galon la finalul lunii aprilie, față de sub 3 dolari în februarie. În același timp, inflația anuală a crescut la 3,3% în martie, de la 2,4% în luna anterioară.

Creșterea costurilor generate de petrol și energie creează un context politic complicat pentru administrația Donald Trump, în perspectiva alegerilor.

Rezerva Federală a menținut dobânda de referință între 3,5% și 3,75%, reducând perspectivele unei relaxări monetare rapide. În paralel, costurile creditelor ipotecare au crescut, rata medie pentru împrumuturile pe 30 de ani ajungând la aproximativ 6,3%.

În contrast cu dificultățile resimțite de populație, piețele financiare au evoluat pozitiv. Indicii bursieri majori, inclusiv S&P 500, Dow Jones și Nasdaq, au recuperat pierderile inițiale și au continuat să crească, susținuți de sectorul tehnologic.

Această discrepanță între performanța economică și percepția populației generează incertitudine politică. Alegătorii reacționează mai puternic la creșterea prețurilor decât la indicatorii macroeconomici, ceea ce poate influența rezultatul alegerilor.

Evoluția economiei americane depinde în continuare de dinamica conflictului cu Iranul, de reluarea fluxurilor energetice și de eventuale corecții ale prețurilor la combustibili și alimente.

