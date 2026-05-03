Conflictul din Iran a devenit cel mai puternic accelerator al tranziției către vehicule electrice în Europa, după boom-ul generat de subvenții din perioada 2020-2022. Blocada Strâmtorii Ormuz și creșterea prețurilor la petrol și gaze au zguduit piețele energetice și au declanșat temeri generalizate legate de inflație.

În același timp, prețurile medii ale benzinei în UE au urcat în anumite țări la peste 2 euro pe litru, schimbând intențiile de cumpărare ale consumatorilor aproape peste noapte. Iar rezultatele se văd: vânzările de mașini electrice noi în Europa au crescut, iar situația a stimulat și piața second-hand.

După ce speranțele de pace și de redeschidere a Strâmtorii Ormuz au determinat scăderea prețului futures al petrolului Brent la aproximativ 90 de dolari pe baril pe 17 aprilie, instabilitatea și incertitudinea recentă privind negocierile dintre SUA și Iran l-au împins marți înapoi la peste 110 dolari pe baril.

Potrivit Financial Times, Goldman Sachs estimează că țițeiul Brent va avea o medie de 90 de dolari pe baril în trimestrul al patrulea dacă exporturile din Orientul Mijlociu se vor normaliza până la sfârșitul lunii iunie (în creștere față de o previziune anterioară de 80 de dolari).

Cu toate acestea, dacă exporturile rămân perturbate până în iulie și producția din Golful Mexic continuă să scadă cu 2,5 milioane de barili pe zi, prețurile ar putea ajunge, în schimb, la o medie de 120 de dolari pe baril.

În acest context, vânzările de mașini noi din martie au confirmat că, în Europa, tot mai mulți cumpărători privesc vehiculele electrice cu baterie (BEV) ca pe o opțiune viabilă pentru nevoile lor de mobilitate. Cifrele Asociației Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) confirmă acest lucru.

În primul trimestru al acestui an, în UE au fost înmatriculate 546.937 de autoturisme electrice noi, acoperind 19,4% din piață — în creștere față de 15,2% cu un an înainte, în timp ce numai în luna martie s-a înregistrat o creștere de 48,9% a înmatriculărilor de BEV.

Până la sfârșitul primului trimestru al anului 2026, înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 18,2%, înregistrându-se scăderi pe toate piețele majore.

România urmează și ea această tendință. În primul trimestru al anului 2026, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie (BEV) noi au crescut cu aproape 20%, în timp ce înmatriculările de autoturisme pe benzină au scăzut cu 43% și cele de autoturisme diesel cu 36%.

De fapt, dacă ne uităm la cifre, în acea perioadă au fost mai multe autoturisme BEV înmatriculate (2587) decât autoturisme diesel (2250). Numai în luna martie, înmatriculările de vehicule electrice cu baterie (BEV) noi au crescut cu 148% față de aceeași lună din 2025.

Situația actuală a avut un impact și asupra pieței auto second-hand. Conform operatorului site-ului de anunțuri online OLX căutările clienților pentru vehicule electrice au crescut cu 40% în România, alături de creșteri de 50% în Franța, 54% în Portugalia și 39% în Polonia.

Având în vedere că mașinile pe motorină și benzină domină în continuare parcul auto din România, șocul prețurilor de la pompă, care se menține deocamdată, forțează o reevaluare a opțiunilor de achiziție pe care schemele naționale de stimulare, precum programul Rabla Plus, nu au reușit să o declanșeze singure.

Avertismentul analiștilor este ca această creștere a vânzărilor de BEV din primul trimestru să nu fie interpretată ca o reevaluare permanentă a preferințelor consumatorilor.

Șocul conflictului iranian este, prin natura sa, conjunctural, iar prețurile la pompă se vor reduce dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz se va normaliza. O parte din cererea care se îndreaptă în prezent către vehiculele electrice cu baterie (BEV) reflectă șocul prețurilor de la benzinărie, mai degrabă decât o convingere fermă cu privire la mobilitatea electrică.

Interesul pentru vehiculele electrice era deja în creștere înainte de începerea războiului; conflictul a accelerat doar o transformare care era deja în curs, iar obstacolele structurale, precum infrastructura de încărcare neomogenă din Europa Centrală și de Est, inclusiv din România, nu au dispărut.

Criza din Iran se va termina în cele din urmă. Dar infrastructura, obiceiurile și așteptările privind prețurile pe care le modelează cel mai probabil nu vor dispărea.

Cele jumătate de milion de vehicule electrice cu baterie (BEV) înmatriculate în primul trimestru au fost suficiente pentru a reduce consumul de petrol cu aproximativ 2 milioane de barili pe an în Europa, un câștig tangibil în materie de securitate energetică într-un moment în care dependența de petrol a devenit o vulnerabilitate vizibilă. Iar acest lucru face ca direcția schimbării să fie de necontestat.