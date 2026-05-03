Șapte țări din cadrul OPEC+ au ajuns la un acord preliminar pentru majorarea țintelor de producție de petrol cu aproximativ 188.000 de barili pe zi în luna iunie, potrivit unor surse citate de Reuters. Această ajustare marchează a treia lună consecutivă în care este decisă o creștere a producției.

Deși decizia indică o creștere a ofertei pe piață, efectele reale ale acesteia ar putea fi reduse. Potrivit informațiilor citate, majorarea ar rămâne în mare parte doar la nivel declarativ atât timp cât războiul dintre Statele Unite și Iran continuă să afecteze fluxurile de petrol din zona Golfului.

Tensiunile din regiune, inclusiv perturbările legate de Strâmtoarea Ormuz, continuă să influențeze aprovizionarea globală cu petrol. În acest context, chiar și creșterile de producție decise de OPEC+ ar putea avea un impact limitat asupra echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața internațională a energiei.

Amintim că relațiile dintre Statele Unite și Iran au intrat din nou într-o fază de tensiune, după ce Washingtonul a respins o nouă propunere de pace venită din partea Teheranului. În acest context, un oficial militar iranian avertizează că o reluare a conflictului nu este exclusă, în timp ce negocierile dintre cele două părți rămân blocate pe mai multe teme sensibile.

Noile tensiuni apar la scurt timp după intrarea în vigoare a unui armistițiu, pe 8 aprilie, care a pus capăt unei perioade de aproximativ 40 de zile de atacuri și contraatacuri între Iran, Israel și Statele Unite.

Prima rundă de discuții directe, desfășurată la Islamabad pe 11 aprilie, nu a dus la rezultate concrete. Divergențele dintre părți au rămas semnificative, în special în ceea ce privește programul nuclear iranian și situația din Strâmtoarea Ormuz, considerată un punct strategic esențial pentru transportul global de petrol.

În această săptămână, Teheranul a înaintat o nouă propunere de pace prin intermediul Pakistanului, care acționează ca mediator în acest proces. Conform unor oficiali iranieni citați de Reuters, planul ar include reluarea traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz și ridicarea blocadelor, în timp ce discuțiile privind programul nuclear ar urma să fie amânate pentru o etapă ulterioară.

Un oficial iranian a precizat, sub protecția anonimatului, că în acest cadru negocierile privind dosarul nuclear, considerat mai complex, au fost mutate spre finalul procesului, pentru a crea o atmosferă mai favorabilă discuțiilor.