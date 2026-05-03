Tot mai mulți angajați, forțați să iasă mai târziu la pensie. Inflația persistentă din ultimii ani a redus semnificativ capacitatea persoanelor cu vârste între 50 și 60 de ani de a economisi lunar. În acest context, aproximativ 50% dintre americanii din această grupă de vârstă nu mai reușesc să pună bani deoparte în mod constant, potrivit unui sondaj citat de Fox News.

În SUA, pensionarea poate începe cel mai devreme la 62 de ani, însă în acest caz beneficiile pot fi reduse cu aproximativ 30%. În mod obișnuit, americanii se retrag din activitate între 66 și 69 de ani. Cei care aleg să își amâne pensionarea până la 70 de ani pot primi beneficii mai mari cu aproximativ 25%.

Datele arată că 25% din forța de muncă trăiește fără un fond de urgență pentru situații neprevăzute, iar jumătate dintre angajați nu pot acoperi cheltuielile de bază ale gospodăriei. În același timp, 49% dintre respondenți afirmă că salariile nu țin pasul cu creșterea costurilor de trai, în timp ce cheltuielile cresc mai rapid decât veniturile.

De asemenea, 41% dintre angajații vizați consideră că nu dispun de instrumentele necesare pentru a gestiona o eventuală criză financiară majoră.

Aproape jumătate dintre angajații din generația X au amânat deja pensionarea, invocând stagnarea salariilor, creșterea costurilor de trai și lipsa economiilor lichide. Această situație determină efecte în lanț pe piața muncii, deoarece mulți angajați nu își permit să părăsească locurile de muncă, ceea ce duce la stagnarea mobilității profesionale.

În același timp, pentru angajatori, această situație generează costuri mai mari și blocarea unor poziții, întrucât angajații mai în vârstă rămân mai mult timp în funcție.

„Pentru angajatori, aceasta nu este o problemă. Anxietatea financiară în timpul anilor de vârf ai carierei poate afecta concentrarea și implicarea. Dacă riscurile sunt clare, întrebarea este de ce mai mulți angajați nu iau măsuri. Nu este vorba de o lipsă de dorință. Majoritatea angajaților își doresc stabilitate, încredere și să simtă că dețin controlul. Dar mulți nu se simt echipați să ajungă acolo”, au explicat cercetătorii PwC.

Specialiștii atrag atenția că anxietatea financiară din perioada de vârf a carierei poate afecta concentrarea și implicarea profesională, în timp ce lipsa stabilității și a controlului financiar rămâne o problemă majoră pentru mulți angajați.

În plus, impactul nu se limitează la nivel individual. Aproximativ un sfert din forța de muncă trăiește fără economii de urgență, iar o parte semnificativă nu poate acoperi cheltuielile esențiale.

Situația generează riscuri și pentru companii, care se confruntă cu costuri mai mari și cu dificultăți în gestionarea resurselor umane. De asemenea, prelungirea perioadei de activitate a angajaților mai în vârstă influențează planificarea forței de muncă, costurile din domeniul sănătății, procesul de succesiune în companii și stabilitatea organizațională.

„Atunci când angajații apelează la fondul de pensii anticipate sau își amână complet pensionarea, fenomenul afectează mai mult decât finanțele personale și scurgerile de fonduri de pensii. Poate avea impact asupra planificării forței de muncă, poate influența costurile asistenței medicale, momentul succesiunii și stabilitaeta generală organizațională”, a explicat Nick Nefouse, directorul global al departamentului de pensii de la BlackRock.

Generația X include persoanele născute aproximativ între anii 1960 și 1980, fiind situată între generația baby boom și generația milenialilor. Aceasta este cunoscută și ca „generația cu cheia la gât”, mulți copii fiind nevoiți să se descurce singuri după școală, în contextul în care părinții munceau ambii.

Această generație a crescut într-o perioadă marcată de crize petroliere, schimbări economice și sociale, dar și de tranziții culturale majore. Este asociată cu ascensiunea muzicii pop și rock, precum și cu apariția culturii MTV, incluzând artiști și trupe precum Michael Jackson, Madonna, AC/DC și Queen.

Totodată, generația X a fost prima care a crescut cu jocuri video și a traversat perioade istorice importante, inclusiv prăbușirea comunismului și tranziția la capitalism în Europa de Est.