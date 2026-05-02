Spre deosebire de alte state europene unde pensiile se modifică la începutul anului, în Germania acest moment are loc la 1 iulie. Potrivit proiectului de raport privind pensiile, din iulie 2026, pensiile și rentele ar urma să crească cu aproximativ 3,7%.

Procentul este aproape identic cu majorarea aplicată în iulie 2025, când pensiile au crescut cu 3,74%. Decizia finală va fi luată de guvernul federal în primăvară, după publicarea datelor complete privind evoluția salariilor, însă diferențele față de această prognoză sunt de obicei reduse.

Dacă estimarea se confirmă, pensionarii vor primi în plus 3,70 euro pentru fiecare 100 de euro brut din pensia actuală. Astfel, creșterea lunară devine vizibilă mai ales pentru cei cu pensii medii și mari.

Pentru o pensie de 500 de euro, majorarea va fi de 18,50 euro, iar suma totală va ajunge la 518,50 euro.

La o pensie de 1.000 de euro, creșterea estimată este de 37 de euro, ceea ce înseamnă o pensie nouă de 1.037 de euro.

Pentru 1.500 de euro brut, pensionarul ar urma să primească 55,50 euro în plus, ajungând la 1.555,50 euro.

O pensie de 2.000 de euro va crește cu 74 de euro, până la 2.074 de euro.

La 2.500 de euro, majorarea este de 92,50 euro, iar suma finală ajunge la 2.592,50 euro.

Pentru o pensie de 3.000 de euro, creșterea estimată este de 111 euro, rezultând o indemnizație de 3.111 euro.

Tabelul publicat de stern.de arată concret cum se vor modifica indemnizațiile brute după 1 iulie 2026:

Pensia anterioară (brut) Majorare Pensia de la 1 iulie 2026 500 € +21,20 € 521,20 € 600 € +25,44 € 625,44 € 700 € +29,68 € 729,68 € 800 € +33,92 € 833,92 € 900 € +38,16 € 938,16 € 1.000 € +42,40 € 1.042,40 € 1.100 € +46,64 € 1.146,64 € 1.200 € +50,88 € 1.250,88 € 1.300 € +55,12 € 1.355,12 € 1.400 € +59,36 € 1.459,36 € 1.500 € +63,60 € 1.563,60 € 1.600 € +67,84 € 1.667,84 € 1.700 € +72,08 € 1.772,08 € 1.800 € +76,32 € 1.876,32 € 1.900 € +80,56 € 1.980,56 € 2.000 € +84,80 € 2.084,80 € 2.100 € +89,04 € 2.189,04 € 2.200 € +93,28 € 2.293,28 € 2.300 € +97,52 € 2.397,52 € 2.400 € +101,76 € 2.501,76 € 2.500 € +106,00 € 2.606,00 € 2.600 € +110,24 € 2.710,24 € 2.700 € +114,48 € 2.814,48 € 2.800 € +118,72 € 2.918,72 € 2.900 € +122,96 € 3.022,96 € 3.000 € +127,20 € 3.127,20 €

Este important de precizat că acestea sunt sume brute. Din pensie continuă să fie reținute contribuțiile pentru asigurarea de sănătate, contribuțiile pentru îngrijire și, acolo unde este cazul, impozitul.

Un element esențial în sistemul german este nivelul minim de asigurare a pensiei. Acesta trebuie să garanteze că o persoană care a lucrat timp de 45 de ani pentru un salariu mediu va primi cel puțin 48% din salariul actual al unui angajat cu venit mediu.

Din acest motiv, pensiile sunt strâns legate de evoluția salariilor. În 2024, salariile au crescut cu 3,69%, iar acest lucru s-a reflectat direct în majorarea pensiilor din 2025.

Totodată, autoritățile au luat în calcul și impactul modificărilor contribuțiilor sociale asupra pensionarilor, ceea ce a dus la majorarea finală de 3,74%.

Pe termen lung, datele arată că pensiile au crescut mai repede decât inflația. În ultimii 10 ani, pensiile din landurile vestice au crescut cu 40%, în timp ce inflația a fost de 29%.

Din anul 2000 până în 2025, pensiile din vest au crescut cu 65%, iar în est cu 90%, în procesul de egalizare a nivelurilor dintre regiuni.

Majorarea pensiilor înseamnă și creșterea valorii punctului de pensie, cunoscut în Germania sub denumirea de Entgeltpunkt.

În prezent, un punct valorează 40,79 euro. Dacă majorarea de 3,7% va fi confirmată, de la 1 iulie 2026 valoarea acestuia va ajunge la 42,30 euro.

Un punct de pensie este acordat pentru un an de muncă remunerată cu salariul mediu. Numărul total de puncte acumulate influențează direct valoarea pensiei finale.

Fiecare asigurat poate verifica acest număr în comunicările oficiale primite de la instituțiile germane de specialitate.