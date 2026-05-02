Mulți pensionari aleg să depună cereri de recalculare pentru a-și crește veniturile, însă trebuie să știe că această solicitare nu mai poate fi retrasă odată depusă la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP). În momentul în care este emisă o decizie de recalculare, aceasta intră în vigoare imediat, iar cuantumul stabilit devine definitiv, potrivit explicațiilor reprezentanților instituției.

Situația apare mai ales atunci când adeverințele depuse nu reflectă venituri mai mari decât cele deja luate în calcul inițial. Într-un exemplu concret, un pensionar care a ieșit la pensie în 2018 și a beneficiat ulterior de o recalculare a solicitat o nouă verificare pentru includerea unor sporuri. În urma acestei proceduri, pensia i-a fost redusă cu 800 de lei, situație pe care acesta a contestat-o public.

Un alt pensionar a explicat că o astfel de diminuare este posibilă în funcție de conținutul documentelor depuse, mai exact dacă acestea includ toate veniturile sau doar anumite sporuri. În acest context, este recomandată o analiză atentă înainte de depunerea cererii de recalculare, inclusiv verificarea adeverințelor și a impactului lor asupra cuantumului final, eventual cu sprijinul unui specialist în dreptul muncii.

Explicația pentru scăderea pensiei în astfel de cazuri este legată de faptul că veniturile din adeverințele noi pot fi mai mici decât cele deja luate în calcul din carnetul de muncă. Astfel, recalcularea poate duce la ajustarea în jos a pensiei, dacă rezultă că veniturile reale au fost mai mici decât cele estimate anterior.

Au fost prezentate și alte situații similare, inclusiv cazul unui pensionar care a înregistrat o scădere de 100 de lei la „mica recalculare”. În acest caz, documentele depuse au inclus perioade fără venituri sau intervale cu venituri mai mici decât cele deja utilizate în calculul inițial, ceea ce a dus la diminuarea pensiei.

Reprezentanții Casei de Pensii subliniază că odată emisă decizia de recalculare, aceasta produce efecte imediate și stabilește definitiv cuantumul pensiei, fără posibilitatea revenirii asupra deciziei.