Majorarea prețurilor la carburanți generează un efect în lanț în economie, iar sectorul agroalimentar este printre cele mai expuse. Transportul materiilor prime, distribuția produselor finite și costurile logistice cresc simultan, ceea ce se reflectă inevitabil în prețul final plătit de consumator.

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, explică faptul că această evoluție este una previzibilă și face parte dintr-un context economic global mai larg, în care presiunile asupra costurilor nu afectează doar o singură țară.

„Nu știu exact care ar fi cifra, dar este firesc. Atunci când ai transport bazat pe combustibil și avem un preț oricum aproape dublu la combustibil, este normal ca toți cei care utilizează transport pe benzină sau motorină să crească costurile. Este o ajustare globală, pentru că nu ne vizează doar pe noi. Este o ajustare de prețuri și costuri la nivel mondial și ne obișnuim cu noua normalitate. Iar dacă vor scădea prețurile înapoi, va fi o ușoară deflație”, a declarat Gavriliță.

Declarația sugerează că autoritățile privesc actualul val de scumpiri ca pe o recalibrare a pieței, mai degrabă decât ca pe o criză punctuală.

În fața acestor presiuni, Guvernul exclude intervențiile de tip general, precum plafonări extinse sau compensații universale, pe motiv că ar afecta echilibrul bugetar.

Ministrul Finanțelor subliniază că direcția corectă este cea a măsurilor bine direcționate, menite să susțină sectoarele sau categoriile cele mai afectate, fără a genera costuri suplimentare pentru întreaga economie.

„Eu sunt de părere că nu trebuie să adoptăm măsuri populiste sau generale, ci unele foarte bine țintite. De aceea, când vorbim despre economie, în primul rând ne referim la agricultură, unde, ca stat, avem datorii mai vechi față de acest sector”, a subliniat oficialul.

Această abordare indică o schimbare de strategie față de perioadele anterioare, când intervențiile de amploare au fost utilizate pentru a tempera creșterea prețurilor.

Una dintre zonele în care autoritățile analizează o intervenție este transportul interurban de pasageri, considerat un serviciu esențial, în special pentru populația cu venituri reduse sau din zonele mai puțin dezvoltate.

Potrivit ministrului, o astfel de măsură ar putea avea un impact social direct, însă trebuie atent calibrată pentru a nu genera costuri suplimentare pe termen lung.

„O intervenție acolo ar însemna, de fapt, să-i ajutăm pe cei care au întotdeauna nevoie de aceste servicii și ar reprezenta o măsură relativ țintită. Dar trebuie să reamintesc că orice intervenție – fie cheltuieli, fie reduceri de impozite – pe care o facem ar însemna să o plătim cu toții. Și să o plătim pe datorie, ceea ce cred că este foarte greșit. Ar însemna să facem acest lucru din contul copiilor, pensionarilor și bugetarilor, reducând anumite costuri inclusiv pentru cetățeni care și le permit”, a explicat Gavriliță.

Mesajul oficialului transmite o preocupare clară pentru sustenabilitatea fiscală și evitarea acumulării de datorii publice.

Semnalele din sectorul agricol confirmă presiunile asupra prețurilor. Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a avertizat anterior că produsele agroalimentare ar putea înregistra creșteri de până la 10%, ca efect direct al scumpirii carburanților.

Potrivit acesteia, menținerea unui flux stabil de combustibili este esențială pentru evitarea unor distorsiuni majore pe piață. În același timp, autoritățile promit monitorizarea atentă a evoluției prețurilor, inclusiv prin intervenția instituțiilor de reglementare în cazul unor majorări nejustificate.

Datele publicate de Biroul Național de Statistică indică o continuare a creșterii prețurilor, însă cu o dinamică mai temperată comparativ cu perioadele anterioare.

De la începutul anului, inflația a ajuns la 2,7%, iar în termeni anuali la 5,8%. Segmentul alimentar rămâne cel mai afectat, cu scumpiri de 4,1% de la începutul anului și de peste 6% în ultimele 12 luni.

Creșteri au fost înregistrate și la bunurile nealimentare și servicii, ceea ce confirmă caracterul generalizat al presiunilor inflaționiste.

Estimările Banca Națională a Moldovei indică o posibilă accelerare a inflației spre finalul anului, urmată de o încetinire treptată. Evoluția prețurilor la energie și combustibili rămâne însă factorul decisiv pentru direcția generală a economiei.

În acest context, declarațiile oficialilor conturează ideea unei adaptări la o „nouă normalitate”, în care fluctuațiile de preț vor fi mai frecvente, iar intervențiile statului vor fi limitate și strict direcționate.