Spațiul informațional din Republica Moldova a devenit scena unei noi dispute politice majore, alimentată de interpretări divergente asupra securității naționale. Recentele afirmații ale liderului socialiștilor, Igor Dodon, au provocat un val de neliniște în rândul populației, după ce acesta a acuzat direct președinția de o tentativă de a implica țara într-un conflict militar deschis.

Subiectul central al acestor acuzații este aderarea Republicii Moldova la „Coaliția voluntarilor”, o inițiativă internațională care, în viziunea opoziției, ar reprezenta un pas spre abandonarea neutralității și intrarea în războiul din Ucraina.

Totuși, o analiză detaliată a faptelor și a declarațiilor oficiale arată o realitate fundamental diferită de narațiunile promovate pe rețelele de socializare. În timp ce discursul politic de opoziție mizează pe frica cetățenilor de instabilitate, datele oficiale confirmă că participarea Chișinăului la acest format internațional este una strict umanitară și post-conflict, fiind axată pe procese care nu contravin Constituției, scrie site-ul Stopfals.md.

Liderul Partidului Socialiștilor (PSRM), Igor Dodon, a lansat un atac dur la adresa șefei statului, Maia Sandu, susținând că aceasta ar pregăti terenul pentru o implicare directă a Republicii Moldova în conflictul din Ucraina.

În cadrul unor postări publicate pe diverse platforme de socializare, Dodon a afirmat că Maia Sandu ar risca să atragă țara în acțiuni militare din dorința de a masca ceea ce el numește eșecul total al politicilor sociale și economice interne.

Potrivit lui Igor Dodon, intenția Chișinăului de a face parte din „Coaliția voluntarilor” ar fi în contradicție flagrantă cu statutul de neutralitate permanentă, consacrat în Constituție, subminând astfel pilonii de bază ai securității naționale.

Fostul președinte a interpretat declarațiile făcute de Maia Sandu în aprilie 2026, la Kiev, drept un semnal de alarmă, avertizând că astfel de demersuri diplomatice ar putea transforma Moldova într-o parte activă a ostilităților.

„Sandu riscă să implice Republica Moldova într-un conflict militar, dorind să acopere prin război eșecul total al politicilor sociale și economice. Declarațiile Maiei Sandu privind intenția Republicii Moldova de a deveni parte a așa-numitei ‘coaliții a voluntarilor’ în Ucraina contravin statutului de neutralitate, consacrat în Constituția țării noastre și, de fapt, subminează unul dintre principiile de bază ale securității sale. (…) Astfel de declarații, făcute de Maia Sandu la Kiev, pot duce țara noastră la o implicare directă în acțiuni militare”, a afirmat Igor Dodon.

Aceste acuzații nu au rămas izolate, fiind rapid preluate de un întreg ecosistem media format din site-uri de știri și canale de Telegram care, de regulă, promovează narative favorabile Kremlinului.

Printre cei care au amplificat acest mesaj s-a numărat și deputatul Bogdat Țîrdea, care a contribuit la viralizarea acestor temeri pe platforme precum TikTok și Instagram. Experții în monitorizarea mass-media de la Stopfals.md subliniază că absența opiniilor alternative în aceste publicații sugerează o campanie organizată de dezinformare, menită să manipuleze opinia publică prin distorsionarea sensului real al inițiativei britanice.

În replică la valul de acuzații, președinta Maia Sandu a clarificat în repetate rânduri condițiile în care Republica Moldova se va alătura acestui grup de state. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, șefa statului a explicat că orice formă de cooperare se va desfășura exclusiv în limitele cadrului constituțional.

Ea a subliniat că Republica Moldova are deja o experiență în acest sens, oferind sprijin Ucrainei prin instruirea geniștilor, și a transmis că autoritățile sunt gata să continue munca pe domenii specifice în cadrul „Coaliției voluntarilor”, respectând cu strictețe neutralitatea țării.

Mai mult, Maia Sandu a punctat un aspect esențial pe care criticii săi l-au omis: activitățile practice în cadrul acestei coaliții ar urma să fie demarate abia după încetarea ostilităților.

Maia Sandu a precizat că specialiștii moldoveni ar putea participa la operațiuni de deminare doar atunci când se va ajunge la un acord final și când condițiile de securitate vor permite desfășurarea unor activități de reconstrucție pe timp de pace.

Dincolo de disputele politice, analiștii și experții în relații internaționale văd în acest demers o mișcare strategică inteligentă. Daniel Vodă, expert în comunicare strategică, susține că participarea la „Coaliția voluntarilor” aduce beneficii majore de imagine și securitate.

În opinia sa, stabilitatea Ucrainei este direct legată de siguranța economică și de infrastructură a Republicii Moldova, iar prezența Chișinăului în astfel de formate internaționale reprezintă baza unei politici externe mature.

Vodă a menționat că este esențial ca autoritățile să comunice mai activ în interiorul țării pentru a explica faptul că diversificarea parteneriatelor nu înseamnă renunțarea la neutralitate.

„Securitatea Ucrainei influențează direct stabilitatea din regiune. O Ucraină stabilă înseamnă mai puține riscuri pentru Republica Moldova – pentru economie, pentru investiții, pentru infrastructură. Participarea în astfel de formate înseamnă și diversificare, și consolidarea poziției noastre externe. Este baza unei politici externe responsabile promovate de Președinție. Decizia este corectă, iar următorul pas firesc este să vorbim mai mult despre ea în interiorul țării”, a indicat Daniel Vodă.

De aceeași părere sunt și alți experți. Profesorul universitar Victor Juc a explicat că statutul de neutralitate nu este un obstacol în calea consolidării capacităților de apărare sau a participării la eforturi colective de securitate post-conflict.

La rândul său, expertul Mihai Isac a catalogat implicarea în misiuni de deminare drept o formă de „diplomație militară”, subliniind că este vital pentru Republica Moldova să evolueze de la statutul de consumator de securitate la cel de exportator de expertiză în domenii umanitare.

În esență, „Coaliția voluntarilor”, lansată de premierul britanic Keir Starmer în martie 2025, nu este o alianță militară de tipul NATO, ci o inițiativă informală care vizează asigurarea unei păci durabile conform Cartei ONU. Faptul că state neutre precum Irlanda și Austria sunt deja membre confirmă că acest format permite participarea fără încălcarea principiilor nealinierii militare.