Într-un gest simbolic și politic de o însemnătate aparte, Uniunea Scriitorilor din România și Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova și-au declarat sprijinul necondiționat pentru „nobilul obiectiv al Unirii”.

Cele două organizații reprezentative ale intelectualității de pe ambele maluri ale Prutului solicită autorităților de la București și Chișinău transformarea idealului unionist într-o prioritate națională transpartinică și elaborarea unui plan de acțiune riguros pentru reunificarea celor două state românești.

Contextul acestui demers este marcat de declarațiile recente ale liderilor de la cel mai înalt nivel. Într-un interviu acordat publicației franceze „Le Monde”, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a evidențiat faptul că Unirea ar reprezenta calea cea mai scurtă și eficientă pentru integrarea teritoriului moldovean în Uniunea Europeană, ca parte a unui stat unitar.

Maia Sandu a subliniat că, deși decizia finală aparține exclusiv voinței cetățenilor, ea personal ar vota în favoarea reunirii, reamintind totodată că deține cetățenia română.

Reacția de la București a fost una de deschidere totală. Președintele României a reconfirmat validitatea votului din 2018 al Parlamentului României, care a stabilit, în unanimitate, că țara este pregătită pentru reunificare în orice moment în care cetățenii din Republica Moldova își vor exprima clar această dorință.

„Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a fost mesajul ferm transmis de către Nicușor Dan, subliniind că nu s-a schimbat nimic în angajamentul statului român față de acest proiect de țară.

Uniunile Scriitorilor din Republica Moldova și din România au întâmpinat aceste poziții cu o legitimă speranță, considerând că perspectiva unui moment istoric este mai aproape ca niciodată.

Reprezentanții breslei literare reamintesc că intelectualii și cărturarii români au fost întotdeauna avangarda luptei pentru unitate. De la marile momente din 1859 și 1918, când scriitorii au luptat atât prin forța cuvântului, cât și pe front, până la rezistența culturală din timpul regimului totalitar sovietic, elitele culturale au fost gardienii identității naționale.

Scriitorii dintre Prut și Nistru au dus bătălii impresionante pentru păstrarea limbii române, revenirea la alfabetul latin și recunoașterea oficială a identității lor culturale.

Dincolo de componenta emoțională și istorică, apelul semnat de Varujan Vosganian (România) și Teo Chiriac (Republica Moldova) pune accent pe necesitatea pragmatismului. Scriitorii consideră că a venit momentul ca discursurile politice să fie dublate de fapte concrete. Aceștia propun elaborarea unui scenariu realist, bine fundamentat sub raport politic, legislativ, financiar, economic și educațional.

Pentru atingerea acestui obiectiv, cele două Uniuni propun formarea unui grup mixt de experți, format din specialiști de la București și Chișinău. Această comisie ar urma să analizeze minuțios toate aspectele tehnice ale unificării și să conceapă o strategie eficientă de comunicare și promovare. Proiectul trebuie prezentat nu doar cetățenilor celor două state, ci și partenerilor externi, pentru a asigura o susținere internațională solidă.

În finalul apelului, cele două Uniuni își reafirmă angajamentul de a folosi toate mijloacele de care dispun pentru a susține acest parcurs, subliniind că, indiferent de opțiunile ideologice, românii de pe ambele maluri ale Prutului sunt uniți de aceeași limbă, istorie și cultură.

„Considerăm că a venit timpul să se treacă de la declarații de intenții la fapte concrete”, au conchis reprezentanții scriitorilor, marcând astfel un nou capitol în eforturile de consolidare a unității naționale.