Doliu în România: Dan Claudiu Tănăsescu, fost senator PRM, medic și scriitor, a încetat din viață. A murit la onorabila vârstă de 88 de ani, la doar o zi după ce și-a aniversat ziua de naștere.

Familia sa a anunțat cu profundă durere trecerea sa la Cele Veșnice prin intermediul Facebook-ului. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu o pot face începând de marți,28 aprilie 2026, de la ora 15:00, la Capela Funerară din Mogoșoaia. Slujba Stâlpilor va avea loc în aceeași zi, de la ora 19:00. Înmormântarea sa este programată miercuri, 29 aprilie 2026, la ora 12:00, la Cimitirul Parohial Mogoșoaia 1.

Reprezentanții Partidului România Mare au transmis un mesaj de condoleanțe pe rețelele sociale, evidențiind profesionalismul, responsabilitatea și implicarea civică a fostului senator, precum și contribuția sa la promovarea valorilor naționale.

La rândul său, Blocul Unității Naționale a subliniat complexitatea personalității sale, descriindu-l drept un lider vizionar, un intelectual de elită și un om de stat dedicat.

Numeroase mesaje de regret au fost transmise pe rețelele sociale și de cei care l-au cunoscut, prieteni, cititori sau colaboratori, care au evocat atât activitatea sa literară, cât și calitățile sale umane. Mulți au subliniat generozitatea, talentul și pasiunea sa pentru scris, dar și faptul că a fost un om apropiat de comunitate, respectat și apreciat de cei din jur.

Dispariția sa lasă un gol greu de umplut în toate domeniile în care a activat.

„IN MEMORIAM – Dan Claudiu Tanasescu ,,Soarta unui vânzător de gablonțuri,, așa se numește una dintre cărțile scrise de scriitorul Dan Claudiu Tănăsescu și are ca moto : ,,Omul este o taină, viața lui, un vis !,,

Ieri îi trimisesem urări de bine și de sănătate. Împlinea 88 de ani. Azi dimineață ,Simona Tănăsescu mi a anunțat vestea care mi -a dat peste cap puținul echilibru pe care îl obținusem cu trudă după plecarea altui prieten bun . A murit Bunul, mi a zis Simona, bunul de la bunic, dar și Bunul de la bun pentru că Dan Claudiu Tănăsescu a fost de a lungul timpului desuet de bun. I am citit toate romanele apărute , am participat la lansarea multora dintre ele, am povestit timp de doi ani aproape zi de zi, fie prin mailuri ,fie prin îndelungi șuete la o bere pentru cartea care a purtat titlul ,,Cazul doctor Tănăsescu,, semnată Dan Mucenic și Mirela Gruiță, o biografie umană și literară a unui om care a fost prietenul lui Fănuș Neagu, Marin Preda, Mircea Sântimbreanu ,Eugen Barbu ,Vadim Tudor și lista s ar putea întinde de a lungul unei jumătăți de secol de scriitori și poeți emblematici ai literaturii române. Omul Dan Claudiu Tănăsescu a studiat medicina cu medicii de renume ,a scris cronică sportivă cu stiloul de prozator, în tinerețea a fost șofer la un SMA, ba chiar și lăutar și avea un har înnăscut al povestirii . Doctorul era convins că mâna binecuvântătoare a Domnului îi stă așezată necontenit pe umăr.Și așa a și fost…

O să mi lipsească așa cum o să lipsească tuturor celor care l au iubit și respectat .

Drum bun către stele doctore! Nu vei mai sta într o ,,Câmpie singuratică,,, Vei afla ,,Taina stelelor ,,și te vei afla în,, Livada viselor,,, iar noi rămânem aici ,noi cei puțini, să ți citim poveștile și să te simțim prin abu literelor .

Condoleanțe familiei!”, a scris o româncă pe rețelele sociale. „Astăzi a trecut în eternitate bunul meu prieten Dan Claudiu Tănăsescu – senator, medic, jurnalist, prozator, fost primar al orașului Mogoșoaia, membru simpatizant al Filialei București a UUR. Dumnezeu să te odihnească, maestre!”, a scris un bărbat. „Dumnezeu sa îl odihnească! Un om minunat,un om care nu știa să zică nu atunci când îl rugai! Dumnezeu să-l ierte!”, a scris alt bărbat.

Născut pe 26 aprilie 1938, în Mogoșoaia, acesta a avut o carieră complexă, îmbinând medicina, literatura și activitatea politică, fiind considerat o personalitate marcantă în toate domeniile în care a activat.

De profesie medic, Tănăsescu a absolvit Facultatea de Medicină din Cluj în anul 1964, fiind repartizat inițial în orașul Mărășești. Ulterior, și-a continuat activitatea în București, unde a profesat la policlinicile „Colțea” și „Drumul Taberei”. Deși a ocupat funcții publice importante, inclusiv cea de primar al localității Mogoșoaia timp de 15 ani și ulterior senator în legislatura 2004–2008, pasiunea sa principală a rămas medicina, domeniu căruia i-a dedicat o mare parte din viață.

Pe lângă cariera medicală și politică, Dan Claudiu Tănăsescu a fost și un scriitor prolific, publicând peste 12 volume de romane și proză. Mai multe dintre lucrările sale au fost premiate, iar unele dintre cele mai apreciate au apărut la editura Velvet Story. Activitatea literară i-a adus și calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor Români, fiind apropiat de nume importante ale literaturii române, precum Fănuș Neagu și Marin Preda.