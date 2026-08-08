Gheorghe Piperea acuză scumpiri accelerate la energie, carburanți și apă. „Plătim efectiv cel mai mare preț pe energie electrică din toată UE”

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține că românii se confruntă cu o creștere accentuată a costului vieții, pe fondul scumpirilor la energie, carburanți și serviciile de apă și canalizare. Într-o postare publicată pe Facebook, acesta acuză Guvernul că politicile din ultimul an au dus la majorări semnificative ale prețurilor pentru produse și servicii esențiale și afirmă că populația este nevoită să reducă din consum pentru a face față cheltuielilor.

Piperea își susține afirmațiile prin date despre evoluția prețurilor și formulează critici la adresa Executivului și a modului în care au fost gestionate măsurile din sectorul energetic.

În mesajul său, europarlamentarul afirmă că aceste servicii sunt indispensabile pentru un nivel de trai decent și susține că prețurile lor au crescut într-un ritm mult peste inflație.

„Energia, carburantul și apa curentă sunt produse de bază, esențiale pentru un trai decent.

Sub guvernarea pro-ucraineană a coaliției Dan – Bolojan – Grindeanu, prețurile și tarifele acestor produse au crescut într-un ritm amețitor, uneori de 6 ori mai mare decât rata oficială a inflației.”

Potrivit lui Piperea, cifrele prezentate fac referire la evoluția prețurilor dintre iunie 2025 și mai 2026.

Europarlamentarul susține că România se află în fruntea clasamentului european în ceea ce privește prețul energiei electrice.

„Precizare prealabilă: plătim efectiv cel mai mare preț pe energie electrică din toată UE. În valoare absolută, iar nu raportat la venituri…”

Acesta citează date ale Institutului Național de Statistică și arată că, raportat la iunie 2025, energia electrică s-ar fi scumpit cu aproape 60%, iar grupa energie electrică, gaze și încălzire ar fi înregistrat o creștere de aproximativ 35%.

În analiza publicată, Gheorghe Piperea face referire și la evoluția prețurilor carburanților.

El susține că, deși statisticile INS indicau o scădere lunară în luna mai 2026, expirarea plafonării adaosului comercial de la 1 iulie ar fi fost urmată de majorări importante ale prețurilor la pompă.

„După 1 iulie 2026 plafonul de adaos comercial (OUG 19/2026) a expirat și nu a fost prelungit. Prețurile au crescut semnificativ. Dacă estimările inițiale erau optimiste ( +0,20 lei/l benzină și +0,30–0,50 lei/l motorină), datele de piață, ca medii naționale) arată creșteri de +0,88 lei/l benzină și +1,62 lei/l motorină.”

Europarlamentarul afirmă că și tarifele pentru apă și canalizare au continuat să crească în ultimele luni.

Potrivit acestuia, pe lângă majorările anuale, în unele localități au intrat în vigoare noi tarife aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC).

„Din 1 iulie 2026 au intrat în vigoare, în anumite localități, majorări de tarife aprobate de ANRSC de 22-28%, suplimentar față de cea de peste anul Bolojan.”

În finalul postării, Gheorghe Piperea susține că nivelul actual al prețurilor îi obligă pe români să reducă consumul de energie, gaze și apă.

„Evident, oamenii au fost forțați la economie de curent, gaze și apă curentă, din cauza prețurilor aberante, a reducerii veniturilor și a creșterii fiscalității.”

Totodată, europarlamentarul critică mesajele publice privind reducerea consumului de energie.

„Este jenant, mizerabil de jignitor și prostesc din perspectiva comunicării publice să li se ceară celor peste 10 milioane de cetățeni care nu mai au parte de un trai decent, garantat de Constituție, să economisească energie, amânând spălatul rufelor sau stingând lumina între orele 20-23…”

Afirmațiile reprezintă poziția exprimată public de Gheorghe Piperea și nu sunt însoțite, în postarea citată, de un punct de vedere al Guvernului sau al instituțiilor vizate cu privire la acuzațiile formulate.