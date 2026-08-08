Bursele europene au încheiat a patra săptămână consecutivă de creștere. Rezultatele companiilor și tranzacțiile de tip M&A au dus indicii la noi maxime

Piețele bursiere europene au continuat să avanseze și au încheiat a patra săptămână consecutivă pe plus. Rezultatele financiare peste așteptări și intensificarea speculațiilor privind fuziuni și achiziții au susținut apetitul investitorilor și au împins indicii la niveluri record.

Indicele Stoxx Europe 600 a crescut cu 0,3% la închiderea ședinței de vineri, încheind săptămâna cu un avans de 1,7%.

Cele mai bune evoluții au fost înregistrate de companiile din sectorul tehnologiei și sănătății, în timp ce acțiunile din energie au avut cea mai slabă performanță, transmite Bloomberg.

Investitorii au fost încurajați de un sezon al raportărilor financiare peste așteptări, dar și de intensificarea discuțiilor privind fuziuni și achiziții (M&A), care au susținut optimismul din piețe.

Printre cele mai mari creșteri s-a numărat Goodwin Plc, ale cărei acțiuni au urcat cu 9,8%, după ce compania a anunțat că analizează vânzarea unei părți importante a diviziei sale de inginerie mecanică.

Genel Energy Plc a avansat cu 26%, după ce a respins o ofertă venită din partea companiei norvegiene de petrol și gaze DNO ASA.

În schimb, Eutelsat Communications a pierdut 4,6%, după ce estimările privind marjele companiei au dezamăgit investitorii.

Potrivit datelor Bloomberg Intelligence, companiile incluse în indicele MSCI Europe au raportat o creștere de 17% a profiturilor în trimestrul al doilea, cel mai ridicat ritm de la sfârșitul anului 2022.

Rezultatele financiare solide au contribuit la consolidarea încrederii investitorilor în perspectivele economiei europene.

În același timp, fondurile de investiții orientate către acțiuni europene au atras intrări nete de 55 de milioane de dolari în săptămâna încheiată miercuri, marcând primul flux pozitiv din ultimele trei săptămâni, potrivit unei analize realizate de Bank of America, pe baza datelor EPFR Global.

Creșterea burselor s-a extins și dincolo de marile companii europene. Aproximativ trei sferturi dintre firmele incluse în indicele Stoxx Europe 600 se tranzacționează în prezent peste media mobilă de 200 de zile, un indicator considerat de analiști drept un semnal favorabil pentru piețe.

Cu toate acestea, specialiștii avertizează că tensiunile geopolitice și lichiditatea redusă specifică perioadei de vară pot genera fluctuații mai accentuate.

Printre factorii urmăriți de investitori se numără evoluția negocierilor privind navigația prin Strâmtoarea Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile dintre Iran și Oman avansează, în timp ce unii parlamentari iranieni au propus restricționarea accesului navelor americane și israeliene.

Ulrich Urbahn, director pentru strategie multi-active și cercetare la Berenberg, consideră că piețele europene au revenit la maxime istorice, însă cea mai ușoară parte a raliului ar putea fi deja încheiată. În opinia sa, eventualele surprize din zona geopolitică sau a energiei ar putea aduce o volatilitate mai ridicată în următoarele săptămâni, iar scenariul de bază rămâne o perioadă de consolidare, nu o inversare majoră a tendinței.