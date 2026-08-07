Bursa de Valori București a închis pe minus. BET a scăzut cu 0,56%, iar tranzacțiile s-au ridicat la peste 135 milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de vineri în scădere pe aproape toți indicii principali. Deși valoarea totală a tranzacțiilor a depășit 135 de milioane de lei, cele mai lichide acțiuni au înregistrat evoluții negative, iar indicele BET a coborât sub pragul de 35.500 de puncte.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate vineri la Bursa de Valori București (BVB) s-a ridicat la 135,69 milioane de lei (25,82 milioane de euro). Din această sumă, 66,65 milioane de lei au reprezentat tranzacții cu acțiuni, iar 49,66 milioane de lei au fost tranzacții cu obligațiuni.

Principalul indice al pieței, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, s-a depreciat cu 0,56%, până la 35.499,79 puncte.

Indicele BET-Plus a scăzut cu 0,54%, BET-XT a pierdut 0,48%, iar BET-BK a închis în coborâre cu 0,40%.

Singurul indice important care a înregistrat o evoluție pozitivă a fost BET-FI, dedicat societăților de investiții financiare, care a crescut cu 0,83%. În schimb, BET-NG, indicele companiilor din energie și utilități, a închis în scădere cu 0,74%, iar BETAeRO a pierdut 0,08%.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide titluri au fost cele ale Hidroelectrica, cu schimburi de 13,02 milioane de lei.

Pe locul al doilea s-a situat Fondul Deschis de Investiții ETF BET Patria Tradeville, cu tranzacții în valoare de 12,55 milioane de lei, urmat de Banca Transilvania, ale cărei acțiuni au generat schimburi de 10,9 milioane de lei.

Cele mai bune evoluții din ședința de vineri au fost înregistrate de acțiunile Bittnet Systems, care au urcat cu 14,68%.

Acestea au fost urmate de titlurile Aeta, în creștere cu 13,59%, și de cele ale Electroaparataj, care au avansat cu 9,33%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Rompetrol Well Services, care au scăzut cu 3,74%, cele ale Societății Energetice Electrica, în declin cu 3,63%, și titlurile Hidroelectrica, care au pierdut 2,91%.

Ședința de vineri a debutat tot pe minus. După aproximativ 30 de minute de la deschidere, rulajul era de 8,46 milioane de lei (1,61 milioane de euro).

La acel moment, indicele BET înregistra o scădere de 0,56%, iar BET-Plus pierdea 0,53%. De asemenea, BET-XT era în declin cu 0,56%, BET-BK cobora cu 0,33%, iar BET-NG consemna o scădere de 0,60%.

Singura evoluție pozitivă la deschiderea ședinței era cea a indicelui BETAeRO, care avansa ușor, cu 0,08%, însă până la închiderea tranzacțiilor acesta a trecut și el pe minus.