Petrișor Peiu acuză risipa banilor publici și cere explicații Guvernului. Întrebări privind un contract al Ministerului Mediului

Senatorul AUR Petrișor Peiu acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan de risipirea banilor publici și de politizarea cheltuielilor din administrație, oferind ca exemplu un contract al Ministerului Mediului pentru elaborarea unei strategii privind biodiversitatea. Parlamentarul susține că documentul ar fi trebuit realizat de angajații ministerului, nu de firme private, și ridică semne de întrebare cu privire la modul în care acesta a ajuns ulterior să fie depus ca proiect de lege.

Într-o postare publicată pe Facebook, Peiu solicită explicații atât Guvernului, cât și Curții de Conturi și pune sub semnul întrebării oportunitatea și legalitatea unor cheltuieli din bani publici.

Senatorul afirmă că modul în care sunt folosiți banii publici poate fi ilustrat printr-un exemplu din cadrul Ministerului Mediului.

„Risipirea banilor publici și politizarea cheltuielilor publice de către guvernul Bolojan poate fi ușor exemplificată. Punem pariu, pe baze statistice, că nimeni de la Curtea de Conturi nu ar avea curaj sa verifice așa ceva?”

Potrivit acestuia, Ministerul Mediului ar fi contractat un consorțiu format din trei firme private pentru redactarea unei strategii privind biodiversitatea, deși instituția are o direcție de specialitate cu atribuții în acest domeniu.

„Ministerul Mediului a plătit bani publici unui consorțiu de trei firme private pentru a scrie o Strategie pentru biodiversitate, desi în minister există o direcție pentru biodiversitate, direcție în care lucrează oameni care încasează lunar salarii tot din bani publici. Angajații ministerului sunt, se presupune, mult mai calificați decât niște firme private să scrie o strategie guvernamentală, mai ales că ei sunt sursa tuturor datelor pe care se bazează strategia respectivă.”

În continuarea mesajului, Petrișor Peiu afirmă că documentul elaborat în baza contractului finanțat din fonduri publice ar fi fost ulterior depus în Parlament.

„Ei bine, strategia plătită de minister din bani publici a fost depusă ca proiect de lege de către deputatul Diana Buzoianu, care este și ministrul interimar al Mediului. Asta în ciuda faptului ca deputatul respectiv beneficiază de o sumă de bani publici pentru funcționarea cabinetului parlamentar, sumă din care deputații își pot plăti consilieri sau pot cumpăra servicii de consultanță.”

În postarea sa, senatorul nu prezintă documente suplimentare care să susțină aceste afirmații.

Peiu spune că situația ridică semne de întrebare privind moralitatea, oportunitatea și legalitatea utilizării fondurilor publice și formulează două întrebări adresate Executivului și Curții de Conturi.

„Iată doua întrebări pentru guvernul Bolojan și pentru Curtea de Conturi privind moralitatea, oportunitatea și legalitatea unor cheltuieli din bani publici:

De ce plătesc ministerele contracte unor firme private pentru a elabora documente care reprezintă îndatorire de serviciu a unor salariati din aceste ministere? Este legal ca un deputat să își însușească un document pentru care statul a plătit bani pentru a avea altă destinație?”

Afirmațiile făcute de Petrișor Peiu reprezintă poziția exprimată public de senator și nu sunt însoțite, în postarea citată, de un punct de vedere al Ministerului Mediului, al Guvernului, al Curții de Conturi sau al deputatului Diana Buzoianu.

Până la acest moment, instituțiile și persoanele vizate nu au oferit o reacție publică la acuzațiile formulate de parlamentarul AUR.