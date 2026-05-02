În ultimele zile, tot mai mulți oameni au auzit afirmații potrivit cărora Uniunea Europeană (UE) ar pregăti interzicerea numerarului. Aceste informații au generat numeroase reacții și întrebări, mai ales în rândul celor care folosesc frecvent bani cash.

În realitate, situația nu este atât de radicală pe cât pare la prima vedere. NU se discută despre dispariția numerarului, ci despre o serie de modificări care vizează anumite tipuri de plăți.

Confuzia a fost alimentată de titluri alarmiste care sugerează că banii cash ar putea fi eliminați complet. De fapt, UE pregătește introducerea unei limite de 10.000 de euro pentru plățile în numerar, măsură care ar urma să intre în vigoare începând cu anul 2027. Această inițiativă face parte dintr-un pachet legislativ mai amplu, conceput pentru a combate spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Regula nu se aplică tuturor tranzacțiilor. Limitarea vizează doar plățile în numerar care depășesc suma de 10.000 de euro și în care cel puțin una dintre părți acționează în scop comercial. În schimb, tranzacțiile între persoane fizice rămân permise chiar și peste acest prag. De exemplu, achiziționarea unui autoturism second-hand de la o altă persoană poate fi realizată în continuare în numerar, fără restricții legate de această limită.

Pe lângă acest prag, sunt prevăzute și alte modificări pentru sume mai mici. În viitor, plățile în numerar care depășesc 1.000 de euro vor necesita identificarea cumpărătorului, iar comercianții vor avea obligația de a colecta și păstra aceste date. Scopul acestor măsuri este creșterea transparenței și reducerea riscurilor asociate tranzacțiilor suspecte.

Una dintre principalele motivații pentru aceste schimbări este lipsa unor reguli unitare la nivelul UE. În timp ce unele state aveau deja limite stricte pentru plățile în numerar, altele, precum Germania, nu impuneau aproape nicio restricție. Această diferență a permis apariția unor zone vulnerabile, care puteau fi exploatate pentru a evita controalele. Prin introducerea unui plafon comun, autoritățile urmăresc să reducă aceste lacune.

Chiar și în contextul acestor reglementări, numerarul nu dispare din economie. El rămâne un mijloc legal de plată, utilizat în continuare în viața de zi cu zi. Specialiștii financiari subliniază că multe dintre informațiile vehiculate sunt exagerate sau interpretate greșit. În esență, schimbările propuse țin mai degrabă de reglementare și control, nu de o interdicție totală a utilizării banilor cash.

UE se pregătește pentru o schimbare majoră care ar putea influența direct viața de zi cu zi a cetățenilor, inclusiv a românilor, deși subiectul rămâne încă insuficient înțeles de publicul larg. Conceptul de euro digital promite plăți mai rapide, costuri reduse, un nivel mai ridicat de siguranță și o transparență sporită pentru autorități.

Dincolo de aceste avantaje, apare însă o întrebare esențială legată de impactul real al acestei transformări asupra diferitelor categorii de utilizatori și asupra sistemului financiar în ansamblu.

Aceste aspecte au fost analizate în cadrul unei dezbateri organizate la Parlamentul European, la Bruxelles, eveniment găzduit de Gheorghe Piperea, profesor universitar și membru al grupului European Conservatives and Reformists. Discuțiile au reunit decidenți europeni, experți și reprezentanți ai sectorului financiar, care au abordat implicațiile juridice, economice și sociale ale introducerii monedei digitale europene.

În deschiderea conferinței, Gheorghe Piperea și-a exprimat rezervele față de forma actuală a euro digital, subliniind importanța consolidării rolului numerarului în economie. El a propus chiar protejarea plăților în numerar la nivel constituțional, ca o garanție a libertății economice și a accesului la bani în afara infrastructurilor digitale. Totodată, el a atras atenția asupra riscului de dezintermediere bancară și asupra presiunilor pe care acest instrument le-ar putea genera asupra statelor din afara zonei euro, inclusiv România.

Într-un asemenea context, o parte din economii ar putea fi direcționată către banca centrală, reducând rolul băncilor comerciale și facilitând monitorizarea tranzacțiilor.

Într-o Europă deja marcată de diferențe de dezvoltare digitală și de un anumit nivel de neîncredere, această schimbare ar putea accentua decalajele existente. Dezbaterea a evidențiat atât potențialul euro digital de a moderniza sistemul financiar și de a consolida autonomia strategică a UE, cât și riscurile legate de stabilitatea pieței bancare, protecția datelor și încrederea publicului.

În acest context, discuțiile de la Bruxelles ridică întrebări fundamentale despre modul în care va evolua relația dintre cetățean, bani și stat. Analizele sa ne arată că euro digital nu este doar un proiect tehnic, ci și o decizie politică de amploare. Între promisiunea unei Europe mai autonome și riscul unei centralizări accentuate, echilibrul rămâne fragil și dificil de menținut.

„Inițiativa BCE de a introduce euro digital redistribuie putere în sistem, iar orice redistribuire produce și perdanți. Știe cineva ce anume este euro digital și cum arată? Banul trebuie să fie ceva simplu, atât de simplu încât până și un copil de 5 ani să înțeleagă ce este. Iar lumea nu știe ce este euro digital. Banul înseamnă încredere. Iar lumea nu are încredere în euro digital, mai ales pentru că autoritățile au fost ezitante și opace. În mentalul colectiv, euro digital înseamnă programare, limitare, control. Întrebarea nu este doar cine câștigă, ci mai ales cine pierde. În primul rând, pierd băncile comerciale, confruntate cu riscul unei dezintermedieri. Odată cu euro digital, cetățenii și companiile își pot muta economiile direct către banca centrală. Ce înseamnă asta pentru creditare, pentru economie, pentru stabilitate? Cetățenii pot deveni cei mai mari perdanți prin pierderea anonimatului în plăți și creșterea supravegherii financiare. Ce se întâmplă cu statele din afara zonei euro? Nu riscăm o pierdere tăcută a suveranității monetare?”, a mai avertizat Gheorghe Piperea.

„Cetățenii obișnuiți nu sunt informați despre acest proiect. Intrăm pe un teritoriu neexplorat: o bancă centrală care intră pe piața de retail și concurează cu soluțiile existente. Nu știm câți oameni vor folosi efectiv euro digital și nici care vor fi efectele asupra lichidității băncilor”, a adăugat eurodeputatul croat Stephen Bartulica, implicat în negocierile din Parlamentul European.

„Nu avem o alternativă europeană reală la Visa și Mastercard, iar aceasta este o vulnerabilitate majoră. În același timp, fără un plafon clar pentru deținerile în euro digital, există riscul destabilizării sistemului bancar”, a completat eurodeputatul italian Giovanni Crosetto.

„Cui servește, de fapt, euro digital? O monedă digitală emisă de banca centrală poate deveni un instrument de monitorizare a comportamentului economic. Tehnologia trebuie să servească oamenii, nu invers”, a spus eurodeputata Cristina Emanuela Dascălu.

Un sondaj de opinie realizat de BEUC în anul 2025 ne arată că mai mult de jumătate dintre europeni se tem că, în viitor, opțiunile lor de plată ar putea deveni mai limitate. Deși mulți utilizează plățile digitale datorită confortului pe care îl oferă, majoritatea consideră că numerarul le oferă un sentiment mai mare de siguranță și control asupra cheltuielilor.

Aproape jumătate dintre adulți folosesc frecvent cardul sau telefonul pentru cumpărături, însă, în același timp, susțin că banii cash rămân esențiali în viața de zi cu zi. Această preferință evidențiază o relație de echilibru între tehnologie și metodele tradiționale de plată, în care utilizatorii nu sunt dispuși să renunțe complet la numerar.

Temerile devin mai evidente în contextul apariției euro digital. Potrivit sondajului, 52% dintre respondenți se îngrijorează că introducerea acestuia le-ar putea limita libertatea de a alege cum să plătească, în timp ce 85% consideră că numerarul ar trebui să rămână un mijloc de plată acceptat peste tot.

În același timp, nivelul de informare privind acest proiect este relativ scăzut. Aproximativ 42% dintre adulți și 51% dintre adolescenții cu vârste între 14 și 17 ani nu știu ce este euro digital, iar doar 10% afirmă că dețin suficiente informații despre acest subiect. Aceste date sugerează că, pe lângă dezbaterea privind impactul economic și social, există și o nevoie clară de informare mai amplă a publicului.

Banca Centrală Europeană (BCE) plănuiește lansarea unei noi monede digitale, care ar putea deveni disponibilă până în anul 2029. Scopul acestui proiect este crearea unui sistem european de plăți independent, care să nu mai depindă de marile companii americane precum Visa, Mastercard sau PayPal, care în prezent domină majoritatea tranzacțiilor online. Prin introducerea acestei monede, instituția urmărește să ofere cetățenilor o metodă de plată sigură, stabilă și controlată la nivel european.

După finalizarea etapei de pregătire, BCE a trecut la dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare pentru funcționarea euro digital. Următorii ani sunt decisivi pentru implementarea proiectului, întrucât în 2026 UE trebuie să aprobe regulamentul care va stabili cadrul legal și regulile oficiale ale noii monede.

Ulterior, în 2027, este prevăzută o fază de testare care va include primele tranzacții experimentale, menite să verifice siguranța și eficiența sistemului. Lansarea oficială este planificată pentru anul 2029, moment în care euro digital ar putea deveni accesibil tuturor cetățenilor europeni.

Deși, la prima vedere, acesta poate părea similar cu plățile realizate prin carduri sau aplicații mobile, modul de funcționare este diferit. Plățile obișnuite implică bani creați de băncile comerciale, care reprezintă, în esență, un credit față de bancă.

În schimb, euro digital va reprezenta bani emiși direct de banca centrală, fiind echivalentul electronic al numerarului. Practic, transferul se va realiza similar predării unei bancnote, dar în format digital. Este important de subliniat că această monedă nu trebuie confundată cu criptomonedele deoarece nu va avea o valoare volatilă, nu va utiliza un blockchain public și nu va fi emisă de entități private. Euro digital va fi o monedă oficială, stabilă și garantată de banca centrală europeană.