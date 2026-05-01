Noua lege stabilește că antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și personalul didactic de predare vor beneficia de manuale școlare gratuite, dar și de jocuri, jucării, caiete de lucru și alte materiale didactice necesare procesului educațional.

Prevederea se aplică atât pentru învățământul în limba română, cât și pentru cel în limbile minorităților naționale, în condițiile stabilite de lege.

Deși proiectul inițial viza în special elevii din clasa pregătitoare, forma finală adoptată de Parlament a fost extinsă prin amendamente și include gratuitatea acestor materiale pentru toți elevii.

Astfel, nu mai este vorba doar despre manuale, ci și despre o serie de instrumente folosite zilnic la clasă, inclusiv caiete speciale de lucru, materiale auxiliare și jocuri educative.

Un punct important al noii reglementări privește clasa pregătitoare, unde autorii proiectului au arătat că există de mai mulți ani o problemă privind lipsa materialelor didactice oferite gratuit.

Deși clasa pregătitoare a devenit parte a învățământului primar încă din anul școlar 2012-2013 și este obligatorie, inițiatorii susțin că Ministerul Educației nu asigură în practică manuale sau alte materiale didactice pentru acest nivel.

Noua lege obligă Ministerul Educației și Cercetării să ofere gratuit elevilor din clasa pregătitoare materiale didactice alternative, jocuri didactice, cărți educative, fișe de lucru adecvate unităților tematice studiate, caiete de lucru și alte materiale conforme curriculumului național.

Acestea vor trebui puse la dispoziție atât în format tipărit, cât și în format digital, pentru învățământul de stat, particular și confesional.

Potrivit inițiatorilor, costul mediu estimat pentru un elev din clasa pregătitoare este de aproximativ 100 de lei pe an pentru manuale și fișe de lucru. În această sumă sunt incluse cheltuielile de tipărire, costurile logistice pentru distribuție și punerea la dispoziție a materialelor și în format digital.

Raportat la un număr estimativ de aproximativ 190.000 de elevi beneficiari din clasa pregătitoare, costul total anual este calculat la cel mult 19 milioane de lei.

Inițiatorii au arătat că acest efort bugetar este unul modest în raport cu bugetul total destinat educației și că reprezintă o investiție necesară pentru susținerea echității și a calității în procesul educațional.

Legea prevede și faptul că personalul didactic de predare va putea selecta și utiliza la clasă jocuri, jucării, caiete de lucru, materiale și auxiliare didactice, precum și resurse educaționale deschise.

Această alegere va fi făcută în baza libertății inițiativei profesionale, însă materialele folosite trebuie să fie aprobate sau avizate de Ministerul Educației și Cercetării ori să respecte toate prevederile legale privind siguranța în utilizare.

Profesorii vor avea astfel mai multă flexibilitate în alegerea instrumentelor educaționale, în timp ce elevii vor beneficia gratuit de resursele necesare pentru desfășurarea activității școlare.

Pe de altă parte, Ministerul Educației a anunțat aprobarea unui nou set de 320 de programe școlare pentru învățământul liceal, elaborate în cadrul procesului de reformă curriculară. Acestea completează cele 90 de programe școlare care fuseseră deja aprobate anterior.

Printre noile programe aprobate se află 10 programe pentru discipline precum Matematică pentru filiera tehnologică, Matematică aplicată în științe sociale pentru profilul umanist, Matematică în arhitectură pentru profilul artistic, dar și Tehnologia informației și a comunicațiilor pentru clasele a X-a – a XII-a, la toate filierele.

De asemenea, au fost aprobate trei programe școlare pentru studiul limbilor moderne L1 și L2, în regim intensiv, pentru limbi precum chineză, engleză, franceză, italiană, portugheză, spaniolă, rusă și turcă.

Un număr important, respectiv 170 de programe școlare, vizează disciplinele obligatorii din curriculumul de specialitate pentru profilul teologic, pentru toate cultele recunoscute, inclusiv ortodox, romano-catolic, greco-catolic, reformat, baptist, penticostal, adventist de ziua a șaptea, musulman și unitarian.

Aceste programe includ discipline teologice, istorice, artistice, muzicale, dar și discipline aplicative și de practică de specialitate.

Ministerul a aprobat și 32 de programe pentru limba și literatura maternă, precum și pentru discipline de tip gramatică aplicată, destinate învățământului liceal, atât pentru trunchiul comun, cât și pentru curriculumul de specialitate. Acestea sunt valabile pentru limbi precum maghiară, germană, ucraineană, slovacă, sârbă, croată, cehă, polonă, rusă, italiană, turcă, rromani, bulgară și neogreacă.

Potrivit ministerului, aceste programe vizează atât școlile și clasele cu predare în limbile minorităților naționale, cât și cele cu predare în limba română, pentru filierele teoretică, tehnologică și vocațională.

Totodată, au fost aprobate și 105 programe școlare pentru filiera vocațională, profilul artistic, destinate curriculumului de specialitate pentru toate specializările.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că vor urma și alte etape de transparență instituțională pentru completarea necesarului de programe școlare destinate învățământului liceal.