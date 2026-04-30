În contextul organizării examenului de bacalaureat 2026, Ministerul Educației introduce o procedură mai flexibilă pentru echivalarea probei de competențe digitale, reducând sarcina birocratică pentru elevi.

Potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial, candidații nu mai sunt obligați să depună copii legalizate ale certificatelor care atestă competențele digitale. În locul acestora, va fi acceptată o copie simplă, verificată la nivelul unității de învățământ.

Pentru anumite tipuri de certificări, procedura rămâne neschimbată, fiind necesară depunerea documentelor în forma clasică. „o cerere scrisă, însoțită de o copie legalizată a certificatului obținut”, se precizează în ordin, pentru situațiile în care nu este permisă validarea directă la nivelul școlii.

În schimb, pentru alte categorii de certificate recunoscute, este introdusă o alternativă administrativă mai simplă. „o cerere scrisă, însoțită de o copie validată/verificată a certificatului obținut”, se menționează în documentul oficial, care stabilește noile reguli aplicabile.

Modificările din bacalaureat 2026 vizează și actualizarea metodologiei privind recunoașterea certificatelor cu standard european, utilizate pentru echivalarea probei D, scrie edupedu.ro.

Ordinul 3.739/2026 actualizează cadrul normativ în vigoare încă din 2010, care reglementa modul de recunoaștere a certificatelor internaționale, precum ECDL sau IC3. Acestea pot substitui proba de competențe digitale din examenul național.

Până la această schimbare, elevii erau obligați să prezinte copii legalizate la notar pentru a demonstra autenticitatea certificatelor. Noua reglementare elimină această etapă în multe cazuri, transferând responsabilitatea verificării către unitățile de învățământ.

Decizia are ca scop eficientizarea procesului administrativ și reducerea costurilor suportate de elevi, în condițiile în care certificările respective sunt deja standardizate și recunoscute la nivel internațional.

Organizarea examenului de bacalaureat 2026 urmează un calendar stabilit oficial, care include atât probele de competențe, cât și examenele scrise.

Înscrierea candidaților la prima sesiune este programată în perioada 2–4 iunie 2026, iar cursurile pentru clasele terminale se încheie pe 4 iunie. Evaluarea competențelor începe pe 8 iunie, cu proba orală la limba română.

Proba de competențe digitale (proba D) se desfășoară între 15 și 17 iunie 2026, fiind una dintre etapele pentru care elevii pot solicita echivalare, în baza certificatelor recunoscute.

Examenele scrise încep pe 29 iunie 2026, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 13 iulie 2026, după soluționarea contestațiilor depuse de candidați.

2-4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a

8-10 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

10-11 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

11-12 iunie 2026 – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

15-17 iunie 2026 – Evaluarea competențelor digitale — proba D

29 iunie 2026 – Limba și literatura română — proba E.a) — probă scrisă

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — probă scrisă

2 iulie 2026 – Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — probă scrisă

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă — proba E.b) — probă scrisă

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00–18:00)

8-9 iulie 2026 – Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

9-10 iulie 2026 – Soluționarea contestațiilor

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Tabel sinteză – Bacalaureat 2026: