Bacalaureat 2026: Liceele care au dat elevi cu media 10. Două licee tehnologice apar pe lista cu rezultate maxime

Peste 450 de absolvenți de liceu care au susținut examenul național de Bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, au obținut nota maximă la proba de Limba și literatura română, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Numărul notelor de 10 la această disciplină este cu aproape 90% mai mare față de anul trecut.

Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 au fost publicate înainte de soluționarea eventualelor contestații. Rata de promovare pentru toți candidații este de 74,8%, iar pentru promoția curentă este de 79,7%.

Comparativ, în 2025, rata de promovare înainte de contestații a fost de 74,3% pentru toți candidații, iar după reevaluarea lucrărilor a ajuns la 76,5%. Datele din acest an arată o creștere de 0,5 puncte procentuale față de rezultatul inițial de anul trecut.

Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, 45 de absolvenți au obținut media generală 10 la examenul de Bacalaureat 2026. Înainte de contestații, anul trecut au fost înregistrate 23 de medii maxime la nivel național.

Conform datelor oficiale publicate de edupedu.ro, numărul notelor de 10 obținute pe probe este următorul: la Limba și literatura română au fost 454 de note maxime, la Limba și literatura maternă 34, iar la proba obligatorie a profilului au fost 3.548 de note de 10.

Dintre acestea, 2.289 au fost obținute la Matematică, iar 1.259 la Istorie. La proba la alegere a profilului și a specializării au fost înregistrate 3.158 de note maxime, cele mai multe fiind obținute la Logică și argumentare.

Rata de promovare a examenului național de Bacalaureat 2026, sesiunea de vară, este de 74,8% înainte de contestații, potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării. Concret, 94.345 de candidați dintre cei prezenți la probe au obținut medii de cel puțin 6 și au fost declarați „reușit”.

Dintre aceștia, 90.263 sunt absolvenți ai promoției curente, iar 4.082 provin din promoțiile anterioare. În total, la examen s-au prezentat 126.169 de candidați.

Cele 45 de medii maxime obținute la examenul de Bacalaureat 2026 sunt distribuite în mai multe județe. Cele mai multe se regăsesc în București, unde 12 candidați au încheiat examenul cu media 10. În anul precedent, în Capitală au fost opt medii maxime înainte de contestații.

În județul Cluj au fost obținute patru medii de 10, iar în județul Iași trei. Câte două medii maxime au fost înregistrate în județele Suceava, Bacău, Vrancea, Galați, Dâmbovița, Hunedoara, Buzău și Dolj. Câte o singură medie de 10 a fost obținută în județele Sibiu, Mureș, Argeș, Prahova, Arad, Timiș, Gorj, Constanța și Olt.

Ministerul Educației și Cercetării a precizat că „45 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10. Cei mai mulți candidați (16.217 din toate promoțiile) au obținut medii situate în intervalul 9 – 9.49”. Rezultatele de la Bacalaureat 2026 arată o creștere a numărului de medii maxime față de anul trecut, când au fost 23 de candidați cu media 10 înainte de contestații.

Cel mai ridicat număr de medii de 10 la nivel național a fost înregistrat în anul 2020, în perioada pandemiei, când 308 absolvenți au obținut media maximă. În acel an, Bucureștiul a avut 49 de medii de 10, acesta fiind cel mai mare număr înregistrat în Capitală.

Rata de promovare în școlile de oraș este cu aproape 50% mai ridicată. Rezultatele inițiale ale examenului de Bacalaureat 2026 evidențiază diferențe importante între unitățile de învățământ din mediul rural și cele din mediul urban. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației și Cercetării, rata de promovare în școlile din sate a fost de 52,22% la sesiunea de vară, în timp ce în școlile din orașe a ajuns la 75,76%.

Diferența dintre cele două medii este de peste 23 de puncte procentuale, ceea ce înseamnă că rata de promovare în unitățile de învățământ urban este cu aproape 50% mai mare decât cea înregistrată în școlile rurale.

Diferențele dintre rezultatele elevilor din mediul rural și urban s-au observat și la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a, unde datele analizate de Edupedu.ro au indicat un nivel mai scăzut al rezultatelor obținute de elevii din școlile rurale.

Datele de la Bacalaureat 2026 arată două perspective diferite asupra rezultatelor, în funcție de criteriul analizat. Dacă este luat în calcul mediul unității de învățământ, rata de promovare din școlile urbane, de 75,76%, este cea mai mică din ultimii cinci ani. În cazul școlilor rurale, procentul de 52,22% se situează la un nivel apropiat de media ultimilor ani.

În schimb, dacă analiza este făcută după mediul de rezidență al candidaților, rata de promovare a absolvenților care locuiesc în mediul rural este de 66,19%, cea mai mică din ultimii cinci ani. Pentru candidații din mediul urban, rata de promovare se află la o valoare apropiată de media ultimilor cinci ani.

În ceea ce privește elevii care au învățat în școli din mediul rural, 52,22% au obținut medii de cel puțin 6 la Bacalaureat 2026. Rezultatul este apropiat de valorile înregistrate în ultimii ani: 51,25% în 2022, 49,68% în 2023, 53,60% în 2024 și 50,82% în 2025.

Pentru școlile din mediul urban se observă o scădere față de anul trecut. Rata de promovare a coborât de la 77,57% în 2025 la 75,76% în 2026. În 2024, procentul a fost de 79,25%, iar în 2022 și 2023 s-a situat puțin peste 76%.

În cazul candidaților care au domiciliul în mediul rural, indiferent dacă au studiat în școli de la sat sau din orașe, rata de promovare la Bacalaureat 2026 este de 66,19%. Din cei 46.632 de candidați din această categorie care s-au prezentat la examen, 30.219 au obținut medii peste 6.

Rezultatul reprezintă cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani. Evoluția anterioară a fost următoarea: 53,61% în 2020, 59,85% în 2021, 66,91% în 2022, 67,39% în 2023, 70,60% în 2024 și 67,76% în 2025.

În perioada 2015-2022, rata de promovare a candidaților din mediul rural s-a menținut, în cea mai mare parte, între 53% și 58%. Singura depășire importantă a pragului de 60% a fost înregistrată în 2017, când puțin peste 62% dintre candidați au obținut medii de promovare.

O creștere vizibilă a avut loc începând cu anul 2022, când rata de promovare a crescut cu peste șapte puncte procentuale față de anul anterior, de la 59,85% în 2021 la 66,91%. În următorii ani, valorile au fost de 67,39% în 2023, 70,60% în 2024 și 67,76% în 2025.

Datele pentru Bacalaureat 2026 reprezintă rezultatele înainte de soluționarea contestațiilor, în timp ce valorile anilor anteriori sunt rate finale de promovare.

Pentru absolvenții promoției curente, rata de promovare a fost de 84,5% în mediul urban și de 71% în mediul rural. Diferența dintre cele două categorii este de 13,5 puncte procentuale.

La nivelul aceleiași promoții, rata de promovare este cu 3,8 puncte procentuale mai mică decât rata generală de promovare raportată pentru Bacalaureat 2026, care este de 74,8%.

Analiza pe medii și filiere arată că cea mai mică rată de promovare pentru promoția curentă a fost înregistrată în rândul elevilor de la liceele tehnologice din mediul rural, unde procentul a fost de 53,4%. Această valoare este cu 11,4 puncte procentuale mai mică decât rata obținută de elevii liceelor tehnologice din orașe.

Diferențe apar și în cazul liceelor teoretice. În mediul urban, 91,9% dintre elevii acestor unități au promovat examenul, în timp ce în mediul rural rata de promovare a fost de 82,8%, cu aproximativ nouă puncte procentuale mai mică.

Cei 44 de absolvenți de liceu care au obținut media 10 la Bacalaureat 2026 provin din mai multe tipuri de unități de învățământ, de la colegii naționale și licee teoretice până la colegii pedagogice și licee tehnologice. Cele mai multe medii maxime au fost înregistrate la licee din București și din marile centre universitare.

Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării, cele mai multe rezultate de 10 apar la Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, unde patru absolvenți au încheiat examenul cu media maximă. Următoarele poziții sunt ocupate de Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București și Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, fiecare cu câte trei elevi care au obținut media 10.

Elevii cu rezultate maxime provin din județe diferite și din Capitală. Cele mai multe medii de 10 au fost obținute de absolvenți ai profilurilor Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.

Printre liceele care au avut absolvenți cu media 10 la Bacalaureat 2026 se află și două unități de învățământ tehnologic. Unul dintre acestea este Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” din Simeria, județul Hunedoara, unde un absolvent de la specializarea Filologie a obținut media maximă.

De asemenea, un elev de la Colegiul Tehnic „Haralamb Vasiliu” din Podu Iloaiei, județul Iași, specializarea Tehnician operator tehnică de calcul, a încheiat examenul cu media 10.

Lista liceelor cu cele mai multe medii maxime este dominată de unități de învățământ cunoscute pentru rezultatele constante la examenele naționale.

La Colegiul Național „Sfântul Sava” din București, cei patru absolvenți cu media 10 provin de la următoarele specializări: doi de la Matematică-Informatică, unul de la Științe ale Naturii și unul de la Filologie.

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București are trei absolvenți cu media maximă. Aceștia provin de la specializările Filologie, Matematică-Informatică și Științe ale Naturii.

La Liceul Teoretic „Avram Iancu” din Cluj-Napoca, cei trei elevi cu media 10 au absolvit specializările Științe ale Naturii, în două cazuri, și Matematică-Informatică, într-un caz.

Colegiul Național „B.P. Hasdeu” din Buzău are doi absolvenți cu media maximă, unul de la Științe ale Naturii și unul de la Matematică-Informatică.

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova are, de asemenea, doi absolvenți cu media 10, ambii de la specializarea Învățător-educatoare. Celelalte licee care au elevi cu media maximă la Bacalaureat 2026 au câte un absolvent cu acest rezultat.

Ministrul Educației și Cercetării, Mihai Dimian, a declarat că la Bacalaureat 2026 numărul absolvenților care au promovat examenul este mai mare față de anul trecut, pe fondul creșterii numărului de candidați înscriși.

„În acest an sunt cu peste 16.500 mai mulți absolvenți de liceu care au promovat examenul de Bacalaureat, comparativ cu anul trecut. Sigur că rata de promovabilitate este ușor mai mare, dar numărul de candidați a fost de asemenea mai mare, peste 20% mai mult decât anul trecut”, a precizat Mihai Dimian.

Ministrul a subliniat că o analiză finală a rezultatelor va putea fi realizată după parcurgerea tuturor etapelor examenului, inclusiv după soluționarea eventualelor contestații. „Sigur că suntem la finalul unei prime etape, așteptăm și vizualizarea lucrărilor, eventuale contestații pentru a trage concluziile finale”.

Mihai Dimian i-a felicitat pe toți absolvenții care au susținut examenul de Bacalaureat 2026 și a transmis un mesaj celor care nu au obținut media necesară promovării.

„Îi felicit pe toți cei care au participat, care au depus efortul necesar pregătirii, indiferent de nota pe care au luat-o în acest moment.”

Pentru candidații care nu au promovat examenul, ministrul a transmis: „Le adresez un mesaj simplu: să nu renunțe, să se pregătească în săptămânile următoare și îi așteptăm cu drag și interes la sesiunea din toamnă, dacă eventuala lor situație nu se îmbunătățește în urma contestațiilor.”