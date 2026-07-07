Eurostat publică datele din aprilie. România are cea mai mare scădere a serviciilor, Bulgaria cea mai mare creștere

Datele publicate marți de Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a producției de servicii din Uniunea Europeană în luna aprilie 2026. Comparativ cu aprilie 2025, declinul a fost de 5,8%, depășind reculurile consemnate în Danemarca și Luxemburg. În același timp, la nivelul Uniunii Europene și al zonei euro, activitatea din sectorul serviciilor a continuat să crească în ritm anual.

Datele publicate de Eurostat indică faptul că România a ocupat ultima poziție în clasamentul statelor membre în ceea ce privește evoluția anuală a producției de servicii în luna aprilie, raportat la aceeași perioadă din 2025.

Potrivit statisticilor, România a înregistrat o scădere de 5,8%, cea mai amplă diminuare din Uniunea Europeană. După România s-au situat Danemarca, cu un recul de 5,3%, și Luxemburg, unde producția de servicii a scăzut cu 2,9%.

La polul opus, cele mai puternice creșteri anuale au fost consemnate în Bulgaria, cu 9,3%, urmată de Estonia, cu 6,4%, și Polonia, cu 6,0%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.

La nivel agregat, producția de servicii a avansat în aprilie 2026 cu 1,8% atât în zona euro, cât și în ansamblul Uniunii Europene, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Analiza publicată de Eurostat evidențiază evoluții diferite între principalele ramuri ale sectorului serviciilor din zona euro și din Uniunea Europeană.

În zona euro, producția de servicii a crescut cu 3,7% în sectorul transportului și depozitării și cu 5,9% în domeniul informațiilor și comunicațiilor. În schimb, activitatea s-a redus cu 2,0% în sectorul cazării și alimentației publice și cu 0,5% în tranzacțiile imobiliare. Totodată, activitățile profesionale, științifice și tehnice au consemnat un avans de 1,1%, iar sectorul serviciilor administrative și de suport a rămas la un nivel stabil.

La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a crescut cu 3,0% în transport și depozitare, cu 5,6% în informații și comunicații, cu 1,5% în activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 0,2% în serviciile administrative și de suport.

În schimb, activitatea a scăzut cu 1,9% în sectorul cazării și alimentației publice și cu 0,4% în domeniul tranzacțiilor imobiliare, conform datelor Eurostat.

Statisticile Eurostat arată că, raportat la luna martie 2026, producția de servicii ajustată sezonier a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană.

Cele mai importante creșteri lunare au fost consemnate în Belgia (2,1%), Grecia (1,6%) și Bulgaria (1,5%).

În clasamentul scăderilor lunare, Ungaria a înregistrat cel mai puternic recul, de 13,9%, urmată de Danemarca, cu 3,2%, și Țările de Jos, cu 1,9%.

România a raportat, la rândul său, o diminuare lunară a producției de servicii de 1,4%, potrivit datelor publicate de Eurostat.