Eurostat publică datele din aprilie. România are cea mai mare scădere a serviciilor, Bulgaria cea mai mare creștere
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Datele publicate marți de Eurostat arată că România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a producției de servicii din Uniunea Europeană în luna aprilie 2026. Comparativ cu aprilie 2025, declinul a fost de 5,8%, depășind reculurile consemnate în Danemarca și Luxemburg. În același timp, la nivelul Uniunii Europene și al zonei euro, activitatea din sectorul serviciilor a continuat să crească în ritm anual.
Eurostat: România a înregistrat cea mai mare scădere anuală a producției de servicii din Uniunea Europeană
Datele publicate de Eurostat indică faptul că România a ocupat ultima poziție în clasamentul statelor membre în ceea ce privește evoluția anuală a producției de servicii în luna aprilie, raportat la aceeași perioadă din 2025.
Potrivit statisticilor, România a înregistrat o scădere de 5,8%, cea mai amplă diminuare din Uniunea Europeană. După România s-au situat Danemarca, cu un recul de 5,3%, și Luxemburg, unde producția de servicii a scăzut cu 2,9%.
La polul opus, cele mai puternice creșteri anuale au fost consemnate în Bulgaria, cu 9,3%, urmată de Estonia, cu 6,4%, și Polonia, cu 6,0%, potrivit datelor publicate marți de Eurostat.
La nivel agregat, producția de servicii a avansat în aprilie 2026 cu 1,8% atât în zona euro, cât și în ansamblul Uniunii Europene, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.
Transportul și sectorul IT au susținut creșterea la nivel european, în timp ce serviciile de cazare au continuat să scadă
Analiza publicată de Eurostat evidențiază evoluții diferite între principalele ramuri ale sectorului serviciilor din zona euro și din Uniunea Europeană.
În zona euro, producția de servicii a crescut cu 3,7% în sectorul transportului și depozitării și cu 5,9% în domeniul informațiilor și comunicațiilor. În schimb, activitatea s-a redus cu 2,0% în sectorul cazării și alimentației publice și cu 0,5% în tranzacțiile imobiliare. Totodată, activitățile profesionale, științifice și tehnice au consemnat un avans de 1,1%, iar sectorul serviciilor administrative și de suport a rămas la un nivel stabil.
La nivelul Uniunii Europene, producția de servicii a crescut cu 3,0% în transport și depozitare, cu 5,6% în informații și comunicații, cu 1,5% în activitățile profesionale, științifice și tehnice și cu 0,2% în serviciile administrative și de suport.
În schimb, activitatea a scăzut cu 1,9% în sectorul cazării și alimentației publice și cu 0,4% în domeniul tranzacțiilor imobiliare, conform datelor Eurostat.
România a înregistrat și un recul lunar, însă cele mai mari scăderi au fost raportate în Ungaria și Danemarca
Statisticile Eurostat arată că, raportat la luna martie 2026, producția de servicii ajustată sezonier a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană.
Cele mai importante creșteri lunare au fost consemnate în Belgia (2,1%), Grecia (1,6%) și Bulgaria (1,5%).
În clasamentul scăderilor lunare, Ungaria a înregistrat cel mai puternic recul, de 13,9%, urmată de Danemarca, cu 3,2%, și Țările de Jos, cu 1,9%.
România a raportat, la rândul său, o diminuare lunară a producției de servicii de 1,4%, potrivit datelor publicate de Eurostat.
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