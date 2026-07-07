A fost publicată lista celor mai locuibile orașe din lume. Surpriza din fruntea clasamentului

Copenhaga rămâne cel mai locuibil oraș din lume și în 2026, potrivit clasamentului anual realizat de Economist Intelligence Unit (EIU). Capitala Danemarcei ocupă prima poziție pentru al doilea an consecutiv, după ce a reușit să devanseze Viena, orașul care dominase ierarhia timp de trei ani.

EIU a analizat 173 de orașe din întreaga lume, evaluate pe baza mai multor criterii esențiale pentru calitatea vieții. Printre acestea se numără educația, stabilitatea, sistemul de sănătate, infrastructura și oferta culturală.

Economist Intelligence Unit, organizație afiliată revistei The Economist, acordă anual punctaje fiecărui oraș în funcție de acești indicatori, iar rezultatele oferă o imagine asupra condițiilor de trai din marile centre urbane.

Copenhaga a obținut punctaj maxim la trei dintre categoriile analizate: stabilitate, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider în clasamentul mondial.

Potrivit reprezentanților Economist Intelligence Unit, performanța capitalei daneze este rezultatul unui echilibru între mai multe elemente importante pentru locuitori. Este vorba despre o combinație în materie de „stabilitate și infrastructură, cultură și mediu deosebite și calitate înaltă a serviciilor publice”, a declarat un purtător de cuvânt al instituției.

În Statele Unite, New York a urcat trei poziții, până pe locul 66, după îmbunătățirea scorului la capitolul stabilitate. Evoluția este pusă pe seama reducerii criminalității și a diminuării riscurilor percepute privind eventuale atacuri teroriste.

Chiar și în aceste condiții, Honolulu rămâne cel mai bine clasat oraș american, ocupând locul 25, deși a coborât două poziții comparativ cu ediția precedentă. În America de Nord, Vancouver este singurul oraș prezent în primele zece poziții la nivel mondial, ocupând locul al nouălea.

Melbourne a urcat o poziție și se află acum pe locul al treilea în clasamentul EIU. Tot din Australia, Sydney a avansat de pe locul șase pe poziția a patra.

Zurich, care în anul anterior împărțea locul secund cu Viena, a coborât până pe locul cinci. Imediat după acesta se află Geneva, al doilea oraș elvețian prezent în primele șase poziții.

Osaka și-a menținut locul șapte, în timp ce Adelaide ocupă poziția a opta. Topul primelor zece orașe este completat de Vancouver și Tokyo.

În schimb, orașele din regiunea Golfului au înregistrat scăderi ale scorurilor la categoria stabilitate, pe fondul efectelor generate de războiul cu Iranul.

Muscat, capitala Omanului, a înregistrat una dintre cele mai mari coborâri din clasament, pierzând 14 poziții și ajungând pe locul 123. Orașul Kuwait a coborât 12 locuri și ocupă acum poziția 105 în ierarhia globală.

Regatul Unit a recuperat din teren după diminuarea scorurilor consemnată anul trecut, pe fondul perioadei marcate de revolte și tulburări sociale. Manchester este din nou cel mai bine clasat oraș britanic, ocupând locul 52. Londra se află pe poziția 54, iar Edinburgh ocupă locul 64 în clasamentul publicat de Economist Intelligence Unit.

Europa de Vest rămâne regiunea cu cel mai ridicat nivel al calității vieții, însă scorul mediu de 91,7 este ușor inferior celui din 2025. În schimb, Asia și-a îmbunătățit media regională cu 0,3 puncte, ajungând la 73,9. Evoluția este atribuită în principal rezultatelor mai bune obținute la capitolul sănătate.

Orașul chinez Fuzhou a urcat șapte poziții și se află acum pe locul 93, după revizuirea indicatorilor referitori la sistemul medical.

„Am îmbunătățit scorurile în domeniul sănătății în toate orașele chineze, reflectând schimbările aduse schemelor de finanțare și investițiilor”, a declarat un purtător de cuvânt al Economist Intelligence Unit, făcând referire la noul sistem de asigurare pentru îngrijire pe termen lung și la extinderea serviciilor medicale.

Damasc, din Siria, continuă să fie considerat cel mai puțin locuibil oraș din lume. Totodată, Teheran a coborât până pe locul 164, pe fondul efectelor războiului, iar Kiev ocupă poziția 166.

Ana Nicholls, directoare de industrie la EIU, a explicat că „Scorul mediu al calității vieții la nivel global este același ca anul trecut, deoarece scăderea stabilității (în Orientul Mijlociu) și îmbunătățirile sistemului de sănătate (în Asia) se compensează reciproc în cele 173 de orașe”.

Top 10 cele mai locuibile orașe din lume în 2026:

Copenhaga, Danemarca

Viena, Austria

Melbourne, Australia

Sydney, Australia

Zurich, Elveția

Geneva, Elveția

Osaka, Japonia

Adelaide, Australia

Vancouver, Canada

Tokyo, Japonia.