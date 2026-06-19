Țara care fabrică ultra-milionari. Bogații lumii se înmulțesc aici mai repede decât oriunde în Europa

Bogații lumii continuă să își consolideze poziția financiară, iar Europa înregistrează una dintre cele mai rapide creșteri ale numărului de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari. Potrivit celui mai recent raport Knight Frank Wealth Report 2026, continentul a câștigat peste 37.000 de noi ultra-bogați în ultimii cinci ani. Germania conduce clasamentul european, în timp ce Statele Unite rămân principalul motor al creșterii averilor la nivel global. Datele evidențiază, totodată, contraste puternice între nivelurile de avere din diferite state europene.

Bogații lumii au devenit și mai numeroși în ultimii ani, pe fondul creșterii valorii activelor financiare, al investițiilor și al acumulării accelerate de capital în marile economii ale lumii.

În paralel cu această evoluție, diferențele de avere rămân semnificative inclusiv în interiorul Uniunii Europene. Datele publicate de Banca Centrală Europeană în 2023 arată că averea netă mediană a gospodăriilor din zona euro era de 123.500 de euro. Totuși, decalajele sunt majore: cei mai săraci 20% dintre cetățeni dețineau în medie active nete de doar 2.000 de euro, în timp ce pentru cei mai bogați 20% averea netă ajungea la 1,01 milioane de euro.

Pe acest fond, numărul persoanelor considerate UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals), adică persoane cu o avere netă de minimum 30 de milioane de dolari, a crescut puternic în Europa. Raportul Knight Frank Wealth Report 2026 indică o majorare de 26% în perioada 2021-2026.

Astfel, populația ultra-bogată a continentului a urcat de la 146.525 de persoane în 2021 la 183.953 în 2026. În termeni absoluți, 37.428 de persoane au intrat în această categorie în ultimii cinci ani, ceea ce înseamnă aproximativ 7.486 de noi membri anual sau peste 20 de persoane în fiecare zi.

Cea mai mare creștere a numărului de persoane care depășesc pragul de 30 de milioane de dolari a fost înregistrată în Germania.

Potrivit datelor Knight Frank, populația UHNWI din Germania a crescut de la 28.942 de persoane în 2021 la 38.215 în 2026. Avansul de 9.273 de persoane în cinci ani echivalează cu aproximativ cinci noi ultra-bogați în fiecare zi.

Creșterea nu înseamnă că aceste persoane acumulează întreaga avere într-un interval de 24 de ore. În realitate, patrimoniile lor cresc gradual prin investiții și aprecierea activelor până la depășirea pragului de referință de 30 de milioane de dolari.

Rezultatul este cu atât mai relevant cu cât Germania rămâne cea mai mare economie europeană și a treia economie a lumii după produsul intern brut, după Statele Unite și China, conform datelor Fondului Monetar Internațional.

Elveția ocupă locul al doilea în Europa în ceea ce privește ritmul de creștere al populației ultra-bogate. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 4.968 în ultimii cinci ani, ajungând la 17.692. În medie, aproximativ 2,7 persoane pe zi au intrat în această categorie.

Franța completează podiumul european. Între 2021 și 2026, țara a adăugat 3.781 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă o medie de 2,1 noi membri ai clubului ultra-bogaților în fiecare zi. În prezent, Franța găzduiește 21.518 astfel de persoane.

Alte economii importante ale continentului au înregistrat, de asemenea, creșteri consistente. Regatul Unit și Italia au adăugat fiecare aproximativ 1,6 persoane pe zi în categoria UHNWI, în timp ce Spania a ajuns la o medie de 1,5 persoane pe zi. În Turcia, ritmul de creștere a fost de 1,1 persoane zilnic.

În Europa Centrală și de Est, Polonia a consemnat o creștere medie de 0,9 persoane pe zi, în timp ce Cehia și Austria au înregistrat câte 0,5. Danemarca și Portugalia au adăugat câte 0,4 persoane zilnic, iar Olanda, Irlanda și Suedia câte 0,3.

La nivel mondial, Statele Unite continuă să domine clasamentele privind acumularea marilor averi.

În 2026, SUA găzduiau 251.352 de persoane cu averi de cel puțin 30 de milioane de dolari, de peste două ori mai multe decât China, care ocupa poziția a doua cu 121.677 de persoane.

Datele arată că, în medie, 36,7 americani depășesc zilnic pragul de 30 de milioane de dolari. Ritmul este echivalent cu apariția unui nou membru al clubului ultra-bogaților aproximativ la fiecare 90 de minute.

China adaugă în medie 12,5 noi membri pe zi, în timp ce Germania ocupă poziția a treia la nivel mondial. India, cu 4,2 persoane zilnic, și Australia, cu 2,2 persoane pe zi, sunt singurele alte state din afara Europei care se regăsesc în primele zece poziții ale clasamentului global.

Per ansamblu, populația mondială a persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a crescut cu 162.191 de persoane între 2021 și 2026. Aceasta înseamnă o medie de 89 de noi ultra-bogați în fiecare zi, totalul global ajungând la 713.626 de persoane.

„Suntem martorii uneia dintre cele mai semnificative schimbări în distribuția bogăției globale din istoria modernă”, a declarat Liam Bailey.

Potrivit analizei realizate de Knight Frank, această transformare este alimentată atât de economiile mature, cât și de piețele aflate într-o etapă accelerată de dezvoltare.

„SUA rămâne motorul dominant, dar observăm și o creștere a forței din partea Indiei și a unui grup de economii cu maturizare rapidă, care modelează acum peisajul global”, a adăugat directorul global de cercetare al Knight Frank.

În ceea ce privește averea medie per adult, diferențele dintre statele europene rămân considerabile. Conform raportului UBS Global Wealth 2025 și datelor suplimentare analizate de Euronews, nivelul mediu al averii varia în 2024 de la 29.923 de euro în Turcia până la 634.584 de euro în Elveția, în cele 31 de state europene analizate.