Când ar putea adopta România moneda euro. Mesajul tranșant al unui oficial BNR

România ar trebui să accelereze pregătirile pentru adoptarea monedei euro, în condițiile în care beneficiile integrării în zona euro sunt considerate superioare costurilor renunțării la politica monetară independentă. Afirmația îi aparține prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României, Leonardo Badea, într-un editorial publicat în presa germană.

Oficialul susține că o astfel de tranziție ar contribui la consolidarea fiscală, la reducerea vulnerabilităților economice și la facilitarea accesului la finanțare în condiții mai avantajoase. În viziunea sa, apropierea de nucleul economic al Uniunii Europene capătă o importanță sporită în perioade marcate de incertitudine.

Leonardo Badea arată că procesul de consolidare bugetară pe care îl traversează România este unul dintre cele mai dificile de după criza financiară globală. Reducerea dezechilibrelor fiscale este prezentată ca o investiție în credibilitatea economică a statului, cu efecte directe asupra costurilor de finanțare pentru companii și populație.

În același timp, nivelul ridicat de integrare în economia europeană limitează spațiul de manevră al politicii monetare naționale. Aproximativ 72% din comerțul exterior al României este realizat cu state membre ale Uniunii Europene, iar fluxurile de capital sunt puternic influențate de evoluțiile din zona euro.

„România este prinsă în așa-numita capcană a veniturilor medii, în care o economie emergentă stagnează după o perioadă de creștere puternică și nu reușește să se transforme într-o națiune industrializată bogată. Pentru a ieși din această capcană, sunt necesare investiții sustenabile în infrastructură, capacitate de producție, inovare, tehnologie și capital uman. Acest lucru necesită acces susținut la capital internațional la costuri competitive – iar aceste costuri depind în mare măsură de modul în care investitorii percep riscurile macroeconomice”, a scris Leonardo Badea.

Oficialul BNR consideră că modelul de dezvoltare pe termen lung depinde de integrarea mai profundă în lanțurile valorice europene și de atragerea investițiilor în infrastructură, inovare și capital uman.

Prim-viceguvernatorul atrage atenția că deficitele bugetare și de cont curent ridicate amplifică primele de risc și expun economia la schimbări bruște ale percepției investitorilor. În acest context este invocat și riscul de stagnare într-o etapă intermediară de dezvoltare economică.

„Adoptarea euro ar consolida credibilitatea țării noastre, ar elimina riscul valutar, ar aprofunda integrarea financiară și ar contribui, pe termen lung, la condiții de finanțare mai avantajoase”, afirmă Leonardo Badea.

Totodată, acesta subliniază că participarea la Uniunea Bancară Europeană ar putea aduce beneficii suplimentare sectorului bancar românesc.

În analiza comparativă, România este raportată la alte state din regiune. Polonia și Cehia sunt menționate ca exemple de economii care au menținut politici monetare proprii datorită unor fundamente macroeconomice și instituționale solide.

În schimb, Ungaria este prezentată ca un caz în care existența unei monede naționale nu a fost suficientă pentru evitarea dezechilibrelor economice și politice. De cealaltă parte, Croația și Bulgaria sunt indicate ca state care au ales intrarea în zona euro, proces asociat cu creșterea încrederii investitorilor și cu disciplină macroeconomică mai strictă.

Dincolo de argumentele economice, Leonardo Badea plasează discuția și într-un cadru strategic mai larg. Într-un context regional marcat de incertitudini de securitate, aderarea la moneda unică este văzută ca un element de consolidare a ancorării europene.