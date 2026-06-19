De ce femeile ajung cu mai puțini bani la pensie, deși economisesc mai mult decât bărbații

Femeile au tendința de a economisi o sumă mai mare din salariu pentru pensie comparativ cu bărbații, însă soldurile din conturi rămân, în medie, mai mici. Această concluzia reiese dintr-un nou raport Vanguard, care analizează comportamentul de economisire pentru pensie pe baza datelor colectate din milioane de conturi.

Analiza arată că, în 2025, soldul mediu al conturilor a fost de 194.597 de dolari pentru bărbați și de 146.476 de dolari pentru femei. Datele provin din raportul „2026 How America Saves”, care include informații din aproape 5 milioane de participanți la peste 1.300 de planuri de pensii la locul de muncă.

„La niveluri de venit comparabile, femeile sunt mai predispuse să participe la planuri și adesea să economisească la rate puțin mai mari”, a declarat Jeff Clark, șeful departamentului de cercetare de la Vanguard și autor al raportului.

Diferențele de solduri sunt influențate și de nivelul veniturilor. Femeile care lucrează cu normă întreagă câștigă, în medie, aproximativ 81% din venitul bărbaților, potrivit Departamentului Muncii. Acest decalaj se reflectă ulterior și în economiile acumulate pentru pensie.

Specialiștii mai arată că perioadele de întrerupere a activității profesionale pot influența direct contribuțiile la pensie. Printre motive se numără munca cu program redus sau pauzele profesionale dedicate îngrijirii copiilor, părinților vârstnici sau partenerilor aflați în situații medicale dificile, a explicat Patti Black, consultant financiar certificat la Savant Wealth Management din Birmingham, Alabama.

Datele AARP și National Alliance for Caregiving arată că majoritatea persoanelor care oferă îngrijire sunt femei, ceea ce accentuează această dinamică pe piața muncii.

Plecarea temporară de pe piața muncii poate însemna pierderea contribuțiilor la fondurile de pensie, inclusiv a sumelor suplimentare oferite de angajatori. În același timp, poate apărea și așa-numita „penalizare a maternității”, fenomen asociat cu diminuarea veniturilor după naștere.

„Femeile au solduri mai mici în medie din cauza diferențelor de venit, acest decalaj se reduce semnificativ atunci când se compară participanții cu niveluri de venit similare”, a precizat Jeff Clark.

În segmentul celor care câștigă între 30.000 și 149.999 de dolari, diferențele dintre soldurile femeilor și ale bărbaților se reduc semnificativ. În intervalul 30.000–49.999 de dolari, femeile au înregistrat chiar un sold mediu ușor mai mare decât bărbații.

În ceea ce privește modul de investiție, raportul Vanguard indică diferențe între femei și bărbați. Ambele categorii alocă, în medie, aproximativ 6% din active în obligațiuni și 3% în numerar.

Femeile direcționează aproximativ 50% din active către fonduri cu dată țintă, în timp ce bărbații ajung la 42%. În schimb, bărbații au o expunere mai mare pe fonduri de acțiuni diversificate, cu 42%, comparativ cu 37% în cazul femeilor.

Dincolo de conturile de pensie, unele comportamente financiare diferă. Patti Black a observat că unele femei păstrează sume importante în conturi bancare obișnuite, în loc să le direcționeze către instrumente de economisire pentru pensie.

„Au un fond pentru zile negre, un fel de fond de urgență de tip Arca lui Noe.” a spus Black.” Ea a mai precizat că o rezervă de numerar echivalentă cu cheltuielile pe un an este rezonabilă, însă acești bani ar trebui păstrați într-un instrument care generează dobândă.