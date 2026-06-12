Schimbare majoră la pensie. Mii de pensionari sunt vizați. Perioada care nu mai este valorificată la calculul pensiei

Noua lege a pensiilor a adus o schimbare importantă pentru persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate. O perioadă care era recunoscută în vechiul sistem la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă nu mai este valorificată în aceleași condiții, ceea ce poate influența punctajul și cuantumul final al pensiei.

Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii a modificat regulile aplicabile persoanelor care beneficiază de pensie de invaliditate. Dacă în vechea legislație perioada de invaliditate era inclusă în categoria stagiilor asimilate, noul act normativ nu mai prevede acest lucru.

Schimbarea îi vizează în special pe cei care urmează să treacă de la pensia de invaliditate la pensia pentru limită de vârstă.

Cristina Ștefan a explicat acest aspect în cadrul emisiunii „Pensia Ta”, realizată de Blocul Național Sindical.

„Pensia de invaliditate nu mai reprezintă perioadă asimilată stagiului de cotizare ca în legea anterioară.”

Potrivit specialiștilor, modificarea este una dintre cele mai importante aduse de noua reformă a sistemului public de pensii, care pune accent pe contributivitate.

Persoanele care primesc pensie de invaliditate sunt transferate, la îndeplinirea condițiilor legale, către pensia pentru limită de vârstă. Legea prevede transformarea automată a pensiei, însă modul de calcul diferă față de vechiul sistem.

Cristina Ștefan atrage atenția că perioada petrecută în invaliditate nu mai este valorificată drept stagiu de cotizare.

„La data îndeplinirii condițiilor de pensie pentru limită de vârstă perioada în care persoana a beneficiat de pensie de invaliditate nu se mai valorifică ca stagiu de cotizare.”

Pentru mulți pensionari, această modificare poate însemna o reducere a numărului total de ani luați în calcul la stabilirea drepturilor de pensie.

Efectele schimbării nu se opresc la vechime.

În noul sistem, perioada în care beneficiarul a primit pensie de invaliditate nu mai generează nici puncte de pensie, element esențial în calculul cuantumului final.

„Și implicit nu se mai acordă puncte lunare.”

Cu cât numărul total de puncte este mai mare, cu atât pensia este mai ridicată. Din acest motiv, eliminarea acestei perioade dintre cele valorificate poate avea efecte importante pentru anumite categorii de pensionari.

În baza Legii 263/2010, perioada de invaliditate era tratată ca stagiu asimilat. Astfel, chiar dacă persoana nu desfășura activitate profesională și nu plătea contribuții la sistemul public de pensii, timpul respectiv era recunoscut la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Noua lege a eliminat această prevedere și pune accent pe perioadele pentru care au fost plătite efectiv contribuții de asigurări sociale.

Practic, sistemul urmărește o legătură mai strânsă între contribuțiile achitate și drepturile de pensie obținute ulterior.

Chiar dacă perioada de invaliditate nu mai este valorificată ca stagiu asimilat, legea introduce și o facilitate importantă pentru beneficiari.

Persoanele care au capacitate de muncă și se încadrează în condițiile prevăzute de lege pot realiza venituri din activități profesionale și pot acumula stagiu contributiv.

Cristina Ștefan explică:

„Legea permite cumulul pensiei indiferent de gradul de invaliditate cu venituri realizate din activități profesionale, fiind astfel încurajată, stimulată rămânerea în activitate.”

Această posibilitate le permite beneficiarilor să își completeze veniturile și, în același timp, să acumuleze perioade contributive care vor fi luate în calcul ulterior.

Cea mai mare influență a modificării poate apărea în cazul persoanelor care au beneficiat mulți ani de pensie de invaliditate și care se apropie de vârsta standard de pensionare.

În vechiul sistem, acești ani contribuiau atât la vechime, cât și la punctajul folosit la calculul pensiei. În prezent, aceeași perioadă nu mai produce aceleași efecte în momentul transformării pensiei de invaliditate în pensie pentru limită de vârstă.

Din acest motiv, specialiștii recomandă verificarea situației individuale la casa teritorială de pensii și solicitarea unor simulări de calcul înainte de pensionare.

Modificarea face parte din filosofia generală a noii Legi a pensiilor, care urmărește ca drepturile obținute la pensionare să fie legate cât mai mult de contribuțiile efectiv plătite de-a lungul activității profesionale.

Pentru persoanele care beneficiază în prezent de pensie de invaliditate, cunoașterea acestei reguli este esențială, deoarece poate influența direct valoarea pensiei pentru limită de vârstă care va fi stabilită în viitor.