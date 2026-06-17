Ce se întâmplă cu tinerii români după liceu și facultate? Noile date Eurostat sunt îngrijorătoare

România se află pe locul al treilea în Uniunea Europeană în topul țărilor cu cea mai mică rată de angajare în rândul tinerilor care au finalizat recent studiile liceale sau universitare, potrivit datelor Eurostat publicate pentru anul 2025.

În 2025, în Uniunea Europeană, rata de ocupare în rândul tinerilor cu vârste între 20 și 34 de ani care au finalizat recent studiile liceale sau universitare a ajuns la 83,0%, în creștere față de 82,3% în 2024. Pe parcursul ultimilor 11 ani, acest indicator a înregistrat o evoluție pozitivă, cu un avans de 7,5 puncte procentuale.

În categoria de vârstă 20–34 de ani, 72,7% dintre tinerii din România nu mai sunt înscriși în educație, dar sunt angajați, ceea ce indică o participare scăzută pe piața muncii în rândul absolvenților recenți.

Poziționarea României o plasează în urma unor state cu performanțe mai bune în privința integrării tinerilor pe piața muncii. Datele arată că Italia înregistrează o rată de 71,8%, iar Grecia de 62,4%, ambele situate sub nivelul României, ceea ce reflectă diferențe semnificative în dinamica ocupării forței de muncă tinere la nivel european.

Pe lângă statele membre ale Uniunii Europene, comparația include și alte țări europene cu valori mai reduse, precum Serbia (70,1%), Turcia (64%), Macedonia de Nord (58,9%) și Bosnia-Herțegovina (58,7%). Aceste diferențe evidențiază variații consistente între regiuni în ceea ce privește tranziția de la educație la ocupare.

La nivelul Uniunii Europene, rata de angajare a tinerilor care au absolvit recent liceul sau studiile superioare a fost de 83% în 2025, în creștere față de 82,3% în anul anterior.

În ultimul deceniu, indicatorul a avansat cu 7,5 puncte procentuale. Totodată, absolvenții de învățământ superior au înregistrat o rată de angajare de 87%, cu aproximativ 10 puncte procentuale peste cea a absolvenților de liceu, unde nivelul este de 77,2%.

Pe primele locuri în clasamentul european al angajării tinerilor se află Malta, cu 91%, Germania cu 90,6% și Olanda cu 90,1%, state care depășesc semnificativ media Uniunii Europene. Aceste valori indică o integrare mai rapidă a absolvenților pe piața muncii.

În România, diferențele sunt vizibile și pe criterii de gen. Țara se află pe antepenultima poziție la nivelul Uniunii Europene atât în cazul femeilor, unde rata este de 70,3%, cât și în cazul bărbaților, unde se înregistrează 74,9%. Aceste date confirmă o poziționare constant scăzută în clasamentele europene privind ocuparea tinerilor.

Un alt indicator relevant îl reprezintă ponderea tinerilor care nu sunt nici angajați, nici implicați în educație sau formare profesională. România își menține și în 2025 poziția de lider european la acest capitol, cu un procent de 19,2% în rândul populației cu vârste între 15 și 29 de ani. Nivelul rămâne aproape dublu față de media Uniunii Europene și a înregistrat o ușoară scădere față de anul anterior, când era de 19,4%.