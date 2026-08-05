Salariul minim din Europa în 2026: diferența dintre suma primită și puterea reală de cumpărare. Pe ce loc se află România

Clasamentele salariilor minime din Europa arată diferențe importante atunci când valorile sunt analizate nu doar în funcție de suma brută lunară, ci și prin prisma puterii de cumpărare. Datele pentru a doua jumătate a anului 2026 indică faptul că nivelurile salariale nominale nu reflectă întotdeauna capacitatea reală de consum a angajaților, deoarece costurile de trai diferă semnificativ de la o țară la alta.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, doar opt dintre cele 29 de țări europene analizate au majorat salariul minim brut între ianuarie și iulie 2026. În aceeași perioadă, inflația consumatorilor din zona euro a ajuns la 3,2%, ceea ce a redus puterea de cumpărare a angajaților plătiți cu salariul minim în mai multe state unde prețurile au crescut mai rapid decât veniturile.

În clasamentul calculat în termeni nominali, Luxemburg ocupă primul loc, cu un salariu minim brut lunar de 2.771 de euro în iulie 2026.

La polul opus, în Uniunea Europeană, Bulgaria are cel mai redus salariu minim, de 620 de euro. Dacă sunt incluse și statele candidate la aderarea la UE, cel mai mic nivel este în Ucraina, cu 169 de euro.

Distribuția salariilor minime arată că cinci țări au depășit pragul de 2.000 de euro pe lună. După Luxemburg urmează Irlanda, cu 2.391 de euro, Germania, cu 2.343 de euro, Olanda, cu 2.338 de euro, și Belgia, cu 2.234 de euro.

Franța se află imediat sub acest grup, cu un salariu minim brut lunar de 1.867 de euro. Alte state europene se situează într-o zonă intermediară, cu valori cuprinse între 1.000 și 2.000 de euro. În această categorie intră Slovenia, cu 1.482 de euro, Spania, cu 1.425 de euro, Lituania, cu 1.153 de euro, Polonia, cu 1.119 euro, Cipru, cu 1.088 de euro, Grecia și Portugalia, ambele cu 1.073 de euro, precum și Croația, cu 1.050 de euro.

O parte importantă dintre acestea sunt state candidate la Uniunea Europeană. Malta, cu 994 de euro, Estonia, cu 946 de euro, Cehia, cu 923 de euro, Slovacia, cu 915 euro, și Ungaria, cu 906 euro, se apropie de acest nivel.

La finalul clasamentului nominal se află Ucraina și Moldova, cu salarii minime de 169 de euro, respectiv 313 euro. Dintre statele candidate, Turcia are un salariu minim de 621 de euro, Macedonia de Nord de 624 de euro, Muntenegru de 670 de euro, iar Serbia de 743 de euro.

Clasamentul se schimbă atunci când salariile sunt ajustate prin standardele puterii de cumpărare (PPS). Acest indicator permite o comparație mai apropiată de realitatea economică a fiecărei țări, deoarece ține cont de diferențele de prețuri pentru bunuri și servicii.

În funcție de puterea de cumpărare, salariile minime europene variază de la 705 PPS în Albania până la 2.164 PPS în Germania. Pentru Ucraina și Moldova nu sunt disponibile date, iar valoarea utilizată pentru Turcia se referă la luna iulie 2025.

Germania ocupă prima poziție în acest clasament, urmată de Luxemburg, cu 2.108 PPS, Olanda, cu 2.023 PPS, Belgia, cu 1.922 PPS, și Irlanda, cu 1.756 PPS. Franța, Slovenia, Spania și Polonia depășesc, de asemenea, pragul de 1.500 PPS.

În Uniunea Europeană, cele mai mici salarii minime raportate la puterea de cumpărare se regăsesc în Estonia, cu 935 PPS, și Letonia, cu 938 PPS. Turcia și Bulgaria se află, la rândul lor, sub pragul de 1.000 PPS.

Unele state candidate la UE urcă în clasament atunci când este luată în calcul puterea de cumpărare. Macedonia de Nord, cu 1.142 PPS, și Serbia, cu 1.094 PPS, depășesc șapte state membre ale Uniunii Europene, printre care Malta, Slovacia, Ungaria și Cehia.

Compararea clasamentelor nominale cu cele bazate pe PPS arată modificări importante pentru anumite țări. România este unul dintre statele care înregistrează cea mai mare creștere, urcând de pe locul 20 pe locul 12. Macedonia de Nord avansează, de asemenea, opt poziții, de pe locul 24 pe locul 16. Serbia câștigă cinci locuri, în timp ce Croația și Bulgaria urcă fiecare câte trei poziții în clasamentul calculat după puterea de cumpărare.

La polul opus, Estonia pierde cel mai mult teren, coborând de pe locul 16 pe locul 26. Letonia, Cehia și Cipru înregistrează, de asemenea, scăderi de câte patru poziții atunci când clasamentul este ajustat la nivelul prețurilor.

În perioada ianuarie-iulie 2026, doar opt țări au majorat salariul minim în monede locale. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în Macedonia de Nord, cu 6,9%, România, cu 6,8%, Estonia, cu 6,8%, Belgia, cu 5,8%, Grecia, cu 4,5%, Luxemburg, cu 2,5%, Franța, cu 2,4%, și Olanda, cu 1,9%.

În celelalte state analizate, salariile minime au rămas neschimbate în prima parte a anului 2026. Această situație a avut efecte mai vizibile în țările unde inflația a avut un ritm ridicat.

Datele Eurostat indică faptul că, între ianuarie și iulie 2026, inflația din zona euro a fost de 3,2%. Creșteri mai mari ale prețurilor au fost înregistrate în Malta, cu 8,2%, Cipru, cu 5,4%, și Olanda, cu 4,7%.

Turcia este unul dintre cazurile în care inflația a afectat puternic veniturile celor plătiți cu salariul minim. Țara a înregistrat o inflație de 17,8% între decembrie 2025 și iunie 2026, iar salariul minim este actualizat o singură dată pe an. Aproximativ 40% dintre angajați câștigă salariul minim, cea mai ridicată pondere din Europa.

Turcia a majorat însă semnificativ salariul minim în ultimii ani. În același timp, cinci state membre ale Uniunii Europene nu au introdus un salariu minim legal: Italia, Danemarca, Suedia, Austria și Finlanda.