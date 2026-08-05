Teatrul Bulandra intră în consolidare. Primăria Capitalei investește aproape 100 de milioane de lei în clădirea cu risc seismic

Clădirea Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, unul dintre cele mai cunoscute monumente arhitecturale din București, va intra în lucrări de consolidare, reabilitare și modernizare. Investiția se ridică la aproape 100 de milioane de lei, iar lucrările vor dura trei ani.

Primăria București a anunțat că proiectul de consolidare a clădirii Teatrului Bulandra a intrat într-o nouă etapă, după finalizarea procedurii de achiziție și desemnarea constructorului.

Potrivit instituției, finanțarea este deja asigurată, iar următorii pași sunt elaborarea proiectului tehnic și obținerea autorizației de construire. După finalizarea acestor etape vor începe lucrările propriu-zise.

Durata estimată a investiției este de 36 de luni.

Valoarea totală a proiectului este de 98,6 milioane de lei. Cea mai mare parte a finanțării, respectiv 90% din valoarea investiției, este asigurată de Ministerul Dezvoltării prin Programul Național pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Ridicat.

Clădirea situată pe strada Schitu Măgureanu nr. 1 găzduiește Teatrul Municipal „Lucia Sturdza Bulandra”, dar și spații aparținând Universității din București.

Primăria Capitalei precizează că imobilul are o vechime de aproximativ 100 de ani și este considerat una dintre clădirile reprezentative din punct de vedere arhitectural ale Bucureștiului.

În același timp, acesta este încadrat în clasa I de risc seismic, motiv pentru care sunt necesare lucrări ample de consolidare și modernizare.

Proiectul include consolidarea structurii de rezistență și restaurarea elementelor arhitecturale și artistice ale clădirii.

De asemenea, vor fi modernizate instalațiile și vor fi implementate soluții pentru creșterea siguranței la incendiu. Lucrările mai prevăd realizarea de termoizolații și hidroizolații, demolări parțiale, îmbunătățirea terenului de fundare, branșări și debranșări, precum și înlocuirea tâmplăriei.

Totodată, vor fi instalate echipamente eficiente energetic, cu scopul reducerii consumului de energie și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Potrivit Primăriei București, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic are în prezent în lucru 14 clădiri rezidențiale și publice, aflate în diferite etape de consolidare și reabilitare.