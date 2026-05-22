Potrivit proiectului intitulat „Regulament de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor”, proprietarii care nu contractează proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție riscă amenzi cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei. Sancțiunile ar urma să fie aplicate de Poliția Locală a Municipiului București.

Documentul, publicat pe site-ul PMB, vizează clădirile aflate în Zonele Construite Protejate, indiferent de regimul de proprietate. În interiorul acestora vor fi delimitate și aprobate Zonele de Acțiune Prioritară, precum și ordinea în care se vor realiza intervențiile.

Proprietarii vor avea obligația să efectueze lucrări de intervenție și protejare atunci când clădirile prezintă degradări sau disfuncționalități care pot pune în pericol viața, sănătatea, integritatea fizică ori siguranța populației.

Regulamentul mai prevede că intervențiile sunt necesare și atunci când starea clădirilor afectează calitatea mediului, imaginea urbană și cadrul construit, degradează spațiile publice sau contribuie la diminuarea valorii arhitecturale și ambientale a zonei.

O comisie specială de coordonare și avizare va analiza și prioritiza Programul multianual de intervenție, listele de inventariere ale clădirilor, zonele de acțiune prioritară și regulamentele de intervenție. Acestea vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului și Urbanism a Municipiului București.

Tot această comisie va aproba lista clădirilor ai căror proprietari urmează să fie notificați. Comisia va fi formată din trei membri titulari cu drept de vot, doi consultanți și trei membri supleanți și va fi numită prin dispoziția primarului general.

În componența comisiei vor fi reprezentate Direcția Generală de Urbanism, Poliția Locală, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, Ordinul Arhitecților București și Direcția pentru Cultură.

În cadrul ședințelor vor fi analizate referatele de oportunitate întocmite de Compartimentul Monumente și Fațade din cadrul AMCCRS.

Proprietarii care își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor și pentru participarea la finanțarea acestora vor putea solicita Municipiului București cofinanțarea unei părți din costuri, în limita fondurilor aprobate anual pentru acest scop.

Pentru lucrările de mici intervenții asupra anvelopei clădirii, care nu modifică structura sau aspectul arhitectural, nu va fi necesară autorizație de construire. În aceste cazuri, documentația tehnică va trebui realizată de un arhitect cu drept de semnătură sau, în cazul monumentelor istorice, de un specialist atestat de Ministerul Culturii, pentru obținerea avizului tehnic prealabil al arhitectului-șef.

Regulamentul prevede și măsuri de sprijin pentru proprietarii cu venituri reduse. În cazul celor care demonstrează că au venituri lunare pe membru de familie sub salariul mediu net și nu își pot permite costurile lucrărilor, Municipiul București poate prelua cheltuielile aferente cotei proprietarului, ca măsură de protecție socială.

Evaluarea situației se va face pe baza unei anchete sociale.

Pentru proprietarii care nu pot suporta costurile pe durata lucrărilor, Primăria Capitalei poate avansa sumele necesare, urmând să recupereze integral banii prin aplicarea unei taxe pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Taxa va fi administrată și urmărită de organul fiscal local și va putea fi aplicată pe o perioadă de maximum cinci ani. Sumele colectate vor fi transferate către sectoare.

În cazul proprietarilor care refuză executarea lucrărilor notificate, Municipiul București va putea prelua lucrările în numele și pe cheltuiala acestora, constituind drept de creanță pentru recuperarea sumelor până la recepția finală a lucrărilor.

Dacă proprietarii notificați nu își îndeplinesc obligațiile sau realizează necorespunzător lucrările de reabilitare, după expirarea termenului de 12 luni, situația va fi consemnată într-un proces-verbal de constatare de către organele de control.

În plus, proprietarii care nu organizează recepția la terminarea lucrărilor și recepția finală după expirarea perioadei de garanție de cinci ani sau nu completează cartea tehnică a construcției cu documentele aferente intervenției riscă amenzi între 2.000 și 5.000 de lei, potrivit proiectului aflat în dezbatere publică.