Titi Aur susține că România ar trebui să își modernizeze urgent sistemul de siguranță rutieră și să nu mai rămână la nivelul tehnologiilor vechi.

El a analizat datele Poliției Rutiere din primul trimestru din 2026, care arată că s-au făcut peste 3.000 de controale pentru viteză, adică aproape o cincime din toate acțiunile poliției. Au fost descoperite peste 165.000 de încălcări ale vitezei, adică aproximativ o treime din totalul amenzilor date șoferilor. Mulți dintre șoferii opriți ar fi fost prinși circulând prea repede.

În opinia lui, sistemul din România este învechit și funcționează „manual”, cu polițiști pe teren, procese verbale și controale punctuale. El a comparat situația cu alte țări din Europa, unde siguranța rutieră este gestionată în principal cu camere video și sisteme automate de supraveghere, fără a depinde atât de mult de agenți.

El a explicat, la „DC Conducem”, că acest mod de lucru costă mult, din cauza personalului, deplasărilor și procedurilor, și că, paradoxal, ar putea fi mai eficient și mai ieftin un sistem modern de monitorizare automată, cum există în țări precum Marea Britanie.

Potrivit spuselor sale, lipsa camerelor peste tot îi face pe unii șoferi să nu se simtă observați permanent, ceea ce îi poate încuraja să încalce regulile, de exemplu să treacă pe roșu sau să depășească viteza legală atunci când nu văd poliția în zonă.

„În primul trimestru al anului 2026 au organizat 3093 de acțiuni pe linia impunerii respectării regimul legal de viteză, fapt care înseamnă 18,8% din totalul acțiunilor organizate pentru reducerea riscului rutier, deci doar pe viteză. în același timp, spun că au constat 165.264 de abateri la regimul legal de viteză, care reprezintă 33,7% din totalul de contravenții săvârșite de conducătorii auto. Practic, 1 din 3 șoferi, din cei opriți de poliție, a fost prins, pentru că mergea cu viteză mai mare decât viteza legală. Asta spune despre noi ceva ca șoferi… În primul rând, în toată povestea asta suntem primitivi. Toată omenirea civilizată lucrează informatic, adică sunt niște camere care supraveghează, constată și chiar amendează. De exemplu, nu ai nevoie de agenți de poliție în toată Anglia, ca să filmeze. Anglia este filmată la fiecare colț de stradă și în toate țările în care siguranța rutieră chiar contează, însă noi facem asta manual. Ce înseamnă acest raport? Este de bine sau de rău? Dacă ne uităm un pic la efortul depus pentru asta, respectiv câți agenți, câte procese verbale etc. vom vedea că a costat, începând de la salariile agenților, plus deplasarea etc. A costat mult mai mult decât, probabil, pe cei din Anglia, pentru toată supravegherea. În loc să investim, să fim și noi în zona 2026, încă suntem în anii 1980, cu agenți pe stradă, care constată, fac procese verbale și prinzându-i doar pe unii. Va spune cineva: Uite, se face ceva! Da, se face, dar asta înseamnă că cei care circulă știu că nu pot fi văzuți oriunde, oricând. Și sunt tentați să stea pe geam, să treacă pe roșu. De ce? În imaginile prezentate în emisiune, cu acea mașină de pe Calea Victoriei care a trecut pe roșu, că există camere, nu și-ar fi permis să treacă. Dar așa când a văzut că nu este niciun polițist…”, a declarat Titi Aur.

Titi Aur a spus că actualul mod de gestionare a siguranței rutiere ar avea mai multe probleme. El a explicat că, pe de o parte, sistemul actual ar crea o situație în care șoferii își permit mai ușor să încalce regulile, iar pe de altă parte eficiența ar fi redusă, chiar dacă există rapoarte și acțiuni ale poliției. În opinia lui, aceste măsuri au un impact mic raportat la ceea ce se întâmplă în realitate în trafic.

El a adăugat că un sistem modern, bazat pe camere video, centre de monitorizare și infrastructură digitală – cum ar fi proiectul MAI – ar putea fi mult mai eficient, dacă ar fi implementat complet. Totodată, el a spus că în România astfel de proiecte se discută de ani de zile, dar progresele ar fi foarte lente. El a explicat că motivul principal este lipsa unei instituții sau a unui organism care să insiste constant pentru implementarea lor.

Titi Aur a făcut referire la conferințe pe tema siguranței rutiere organizate la Senat, menționând că, deși acolo s-ar discuta idei importante, în practică lucrurile ar avansa foarte puțin după astfel de întâlniri. El a concluzionat că, deși acțiunile Poliției Rutiere și statisticile prezentate sunt utile, acestea au rămas în continuare la un nivel învechit, asemănător cu metodele din anii 80.