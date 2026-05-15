Bursele europene au închis pe creștere după summitul Trump-Xi. Indicele paneuropean STOXX 600 a înregistrat un avans de 0,76%, în condițiile în care majoritatea burselor și sectoarelor importante au terminat ziua în teritoriu pozitiv.

Bursa din Germania a avut una dintre cele mai puternice evoluții, indicele DAX urcând cu 1,32%. În Italia, FTSE MIB a crescut cu 1,15%, iar indicele CAC 40 de la Paris a avansat cu 0,93%.

Sectorul tehnologic și companiile din media au condus creșterile de pe piețele europene, în timp ce acțiunile băncilor și ale companiilor miniere au avut evoluții mai slabe și au rămas în urma pieței, conform informațiilor publicate de CNBC.

Investitorii au continuat să urmărească și situația politică din Marea Britanie, unde poziția premierului Keir Starmer rămâne fragilă după rezultatele slabe obținute de Partidul Laburist la alegerile locale.

Presa britanică a relatat că ministrul Sănătății, Wes Streeting, ar putea intra în cursa pentru conducerea partidului. În același timp, Angela Rayner, un alt nume vehiculat pentru succesiune, a anunțat că autoritățile fiscale au exonerat-o într-o anchetă privind plata taxelor pentru o proprietate.

Pe piața obligațiunilor, randamentele titlurilor britanice pe 10 ani au scăzut cu aproximativ șapte puncte de bază, ceea ce indică o ușoară reducere a tensiunilor din piețe. În paralel, lira sterlină s-a depreciat cu 0,3% față de dolar.

În același timp, investitorii la nivel global au urmărit summitul dintre Donald Trump și Xi Jinping, în speranța unei stabilizări a relațiilor dintre Statele Unite și China, cele mai mari economii ale lumii.

Donald Trump a declarat la Beijing că relația dintre SUA și China va deveni mai bună ca niciodată după primele discuții bilaterale cu liderul chinez.

Din delegația americană prezentă la summit fac parte și Elon Musk, directorul Tesla, precum și Jensen Huang, directorul general al Nvidia.

În sectorul corporativ, acțiunile grupului britanic de lux Burberry au scăzut cu aproape 7%, după ce compania a raportat rezultate slabe în Europa și Orientul Mijlociu.