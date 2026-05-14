În cadrul unui summit, președintele american Donald Trump și omologul său chinez Xi Jinping au subliniat convergența de opinii privind necesitatea ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă, a anunțat Casa Albă.

Totodată, Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă pe 24 septembrie.

„Am onoarea să vă invit, pe dumneavoastră şi pe doamna Peng, să ne vizitaţi la Casa Albă la 24 septembrie”, a declarat el, adresându-se lui Xi Jinping şi soţiei sale, Peng Liyuan, la un banchet în onoarea sa, la Beijing.

„Iar noi abia aşteptăm”, a declarat Trump.

Pekin'deki devlet banket yemeğinde Başkan Şi bir kadeh kaldırarak şöyle dedi: „Çin-ABD ilişkilerinin parlak geleceğine, iki halk arasındaki dostluğa ve Başkan Trump ile burada bulunan tüm dostların sağlığına."

El a transmis mulțumiri gazdei sale pentru ospitalitatea oferită.

US President Trump: – Talks with Xi extremely positive and productive

– US-China relationship is one of the most consequential in world history

– We have chance to create future of greater cooperation and prosperity

Potrivit Casei Albe, președintele chinez și-a exprimat interesul de a crește achizițiile de petrol american, cu scopul de a reduce dependența Chinei de importurile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz. Beijingul nu a menționat însă un astfel de interes în propriul rezumat al discuțiilor.

Casa Albă a descris întâlnirea drept „bună”, fără a face referire la subiectul Taiwan în comunicatul său oficial.

În acest context, președintele Xi Jinping ar fi avertizat, potrivit televiziunii de stat chineze, asupra riscului unui „conflict” în cazul în care problema Taiwanului este gestionată greșit în relația cu Donald Trump.

„Problema Taiwanului este cea mai importantă în relaţiile chinezo-americane. Dacă ea este bine tratată, relaţiile între cele două ţări (China şi Statele Unite) vor putea rămâne global stabile. Dacă este tratată prost, cele două ţări se vor lovi, eventual vor intra în conflict”, a declarat Xi Jinping.

El a folosit un termen în limba mandarină care nu se traduce în mod direct prin „conflict militar”.

China consideră Taiwanul ca fiind una dintre provinciile sale, pe care nu a reușit să o reunifice cu restul teritoriului după încheierea Războiului Civil Chinez din 1949.

Beijingul susține o soluție pașnică, dar își menține totodată opțiunea de a recurge la forță, dacă va considera necesar.

Iranul a început să permită unor nave chineze să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, în baza unei înțelegeri privind protocoalele de gestionare a acestei rute maritime, transmite agenția semioficială iraniană Fars, citată de Reuters.

Informația apare în contextul vizitei de stat la Beijing a președintelui american Donald Trump, în cadrul căreia acesta a convenit cu omologul său chinez Xi Jinping ca Strâmtoarea Ormuz să rămână deschisă pentru transportul materiilor prime energetice.

Potrivit sursei citate de Fars, Iranul ar fi acceptat tranzitul unor nave chineze în baza parteneriatului bilateral, la solicitările ambasadorului Chinei la Teheran și ale ministrului de externe Wang Yi.

Iranul a restricționat sever traficul prin strâmtoare după atacuri ale SUA și Israelului începute la 28 februarie. La rândul lor, Statele Unite au instituit o blocadă asupra porturilor iraniene la câteva zile după armistițiul din aprilie, care a prelungit tensiunile din regiune, pe una dintre cele mai importante rute energetice globale.

Reuters precizează că nu este clar în ce măsură această decizie schimbă situația din teren, Teheranul semnalând anterior că navele neutre, în special cele chineze, pot traversa Strâmtoarea Ormuz dacă își coordonează deplasările cu forțele iraniene.

Miercuri, prin strâmtoare a trecut un super-petrolier chinez cu aproximativ două milioane de barili de petrol iranian, potrivit datelor de monitorizare navală. Nava fusese blocată timp de două luni în Golful Persic din cauza conflictului armat.