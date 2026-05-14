Datele analizate de pe peco-online.ro arată că benzina standard nu a mai suferit modificări importante joi, 14 mai. Cel mai mic preț rămâne 9,12 lei pe litru și este practicat la stațiile Petrom.

Același tarif este valabil în București, Timișoara, Iași și Constanța, unde prețul a rămas neschimbat încă de la finalul săptămânii trecute. În Cluj-Napoca, benzina standard este ușor mai ieftină și poate fi găsită la 9,09 lei pe litru, fără modificări față de începutul săptămânii.

Și celelalte rețele mari au păstrat aceleași valori. La Socar, benzina se vinde cu 9,14 lei pe litru, în timp ce Rompetrol, OMV, MOL și Lukoil au menținut prețul de 9,18 lei pe litru.

La nivel național, cea mai ieftină benzină standard se găsește la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș, unde litrul costă 8,95 lei. Acest preț a rămas neschimbat încă de luni.

Motorina standard continuă să fie carburantul care a atras cel mai mult atenția în ultima săptămână, după șase zile consecutive de ieftiniri. Joi, însă, prețurile au rămas aproape complet neschimbate.

În București, cel mai mic preț este de 9,38 lei pe litru și se găsește la Petrom, la fel ca în ziua precedentă. Același preț este valabil și în Timișoara, Iași și Constanța.

Singura diferență apare în Cluj-Napoca, unde motorina standard a coborât ușor la 9,37 lei pe litru, față de 9,38 lei cu o zi înainte.

Rompetrol, OMV și MOL mențin prețul la 9,44 lei pe litru. La Socar și Lukoil, motorina costă 9,59 lei pe litru, fără modificări față de zilele anterioare.

Cea mai ieftină motorină standard din România este la stația VhExtraOil din Agigea, județul Constanța, unde litrul costă 9,35 lei, același preț ca miercuri.

Pe plan internațional, prețurile petrolului rămân ridicate, iar piața urmărește atent întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping de la Beijing.

Joi, petrolul Brent se tranzacționează în jurul valorii de 107 dolari pe baril, iar WTI în jur de 101 dolari. Micile creșteri au venit după scăderile de miercuri, pe fondul temerilor legate de posibile noi majorări de dobândă din partea Rezervei Federale a SUA.

Un factor important rămâne războiul din Iran și situația din Strâmtoarea Ormuz. Întârzierea redeschiderii acestei rute comerciale menține presiunea asupra pieței și susține prețurile ridicate ale petrolului.

Strâmtoarea Ormuz este esențială pentru transportul internațional de petrol și gaze naturale lichefiate, iar orice blocaj afectează direct costurile globale.

China are un rol important în aceste discuții, fiind principalul cumpărător al petrolului iranian, în ciuda sancțiunilor americane. În 2025, peste 80% din exporturile de petrol ale Iranului au mers către China, ceea ce oferă Beijingului o influență semnificativă în negocieri.

Dacă întâlnirea dintre Trump și Xi va aduce un progres în relația cu Iranul, piața ar putea vedea o calmare a prețurilor. În caz contrar, petrolul ar putea continua să se scumpească, iar acest lucru se poate reflecta și în prețurile de la pompă din România.