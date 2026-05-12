Preț carburanți marți, 12 mai. Șoferii primesc o veste bună la început de săptămână. Prețurile la carburanți continuă să scadă în mai multe orașe din România, iar motorina standard marchează a cincea zi consecutivă de ieftiniri. Pe 12 mai 2026, diferențele dintre stațiile de alimentare rămân importante, iar cei care compară prețurile pot economisi câțiva lei la fiecare plin.

Datele analizate din piața carburanților arată că motorina a coborât treptat în ultimele zile, în timp ce benzina standard a rămas relativ stabilă în majoritatea rețelelor de benzinării.

Cel mai mic preț pentru benzina standard în marile orașe din România este de 9,09 lei/litru și a fost raportat în Cluj-Napoca. În București, Timișoara, Iași și Constanța, benzina standard se vinde de la 9,12 lei/litru.

În unele stații, tarifele au rămas la nivelul zilei precedente, însă există și operatori care au aplicat mici reduceri. Diferențele dintre companii sunt încă reduse, însă pot conta pentru șoferii care alimentează frecvent.

În afara marilor orașe, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită în Iernut, județul Mureș, unde prețul a coborât la 8,95 lei/litru.

Motorina standard continuă trendul descendent observat încă de la finalul săptămânii trecute. În București, prețul minim a ajuns la 9,53 lei/litru, după mai multe reduceri consecutive aplicate de principalele lanțuri de benzinării.

Același nivel de preț, respectiv 9,53 lei/litru, este prezent și în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

Comparativ cu începutul lunii mai, scăderea totală depășește 30 de bani pe litru în unele zone ale țării. Specialiștii din domeniu spun că evoluția este influențată atât de fluctuațiile cotațiilor internaționale ale petrolului, cât și de concurența dintre marile rețele de distribuție.

Cea mai ieftină motorină din România a fost raportată în Agigea, județul Constanța, unde un litru costă 9,50 lei.

Oraș Benzină standard Motorină standard GPL București 9,12 lei 9,53 lei 4,29 lei Cluj-Napoca 9,09 lei 9,53 lei 4,29 lei Timișoara 9,12 lei 9,53 lei 4,38 lei Iași 9,12 lei 9,53 lei 4,38 lei Constanța 9,12 lei 9,53 lei 4,36 lei

În ultimele cinci zile, cele mai vizibile reduceri au fost aplicate la motorină. Mai multe companii petroliere au ajustat tarifele aproape zilnic, în special pentru carburantul diesel.

În schimb, prețurile la benzină au avut fluctuații minore, de câțiva bani pe litru. GPL-ul rămâne în continuare cea mai accesibilă variantă pentru șoferii care folosesc acest tip de combustibil, cu tarife care pornesc de la 4,29 lei/litru în București și Cluj-Napoca.

Șoferii care vor să obțină cele mai bune prețuri sunt sfătuiți să compare constant tarifele din aplicațiile și platformele dedicate monitorizării carburanților, deoarece diferențele dintre stații se pot modifica de la o zi la alta.