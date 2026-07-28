Bursele europene au închis pe plus, în ciuda vânzărilor din sectorul semiconductorilor. Investitorii așteaptă rezultatele Microsoft, Meta, Apple și Amazon

Principalii indici bursieri europeni au încheiat ședința de marți în creștere, susținuți de rezultatele financiare peste așteptări ale unor companii importante și de scăderea prețului petrolului. Evoluția pozitivă a venit în ciuda unui val de vânzări în sectorul semiconductorilor din Asia, unde investitorii sunt tot mai preocupați de costurile investițiilor în inteligența artificială și de concurența din China.

Indicele FTSE 100 de la Londra a închis ședința cu un avans de 0,8%, în timp ce FTSE 250 a câștigat 0,5%.

Și celelalte piețe europene au înregistrat creșteri, indicele CAC 40 din Paris avansând cu 0,6%, iar DAX 40 de la Frankfurt cu 0,4%.

La New York, evoluția a fost mixtă. Dow Jones creștea cu 1,1%, S&P 500 urca cu 0,3%, în timp ce Nasdaq cobora ușor, cu 0,1%, transmite The Independent.

În Asia, indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 11%, pe fondul declinului puternic al producătorilor de cipuri Samsung Electronics și SK Hynix.

Acțiunile Samsung au pierdut 13%, iar cele ale SK Hynix 15%, investitorii devenind tot mai preocupați de riscurile financiare asociate investițiilor masive în infrastructura pentru inteligență artificială și de concurența tot mai puternică venită din China.

Presiunea s-a resimțit și în Europa, unde producătorul olandez de echipamente pentru industria semiconductorilor ASML a scăzut cu 4,6%, după informațiile potrivit cărora un producător chinez susținut de stat ar fi început fabricarea unor echipamente proprii de litografie ultravioletă profundă.

Pe piața londoneză, cele mai importante creșteri au fost generate de rezultatele financiare peste așteptările analiștilor.

Unilever a urcat cu 8%, după ce și-a îmbunătățit estimările pentru întregul an. Compania a raportat o creștere organică a vânzărilor de 5,8% în trimestrul al doilea, peste estimarea medie de 4,3% și cel mai rapid ritm din ultimii peste zece ani.

Și Croda International a câștigat 8%, după ce și-a reconfirmat perspectivele pentru întregul an și a raportat accelerarea vânzărilor în al doilea trimestru.

Compania farmaceutică GSK a avansat cu 3,5%, după ce profitul operațional și câștigul pe acțiune au depășit estimările pieței. Totodată, grupul a anunțat un program de reducere a costurilor, care urmărește economii anuale de 1,9 miliarde de lire sterline până în 2029 și deschiderea unui nou centru de cercetare și dezvoltare la Cambridge.

În contrast, Barclays a înregistrat cea mai mare scădere din indicele FTSE 100, de 4,8%.

Deși divizia de investment banking a avut rezultate peste așteptări, investitorii au reacționat negativ la performanțele mai slabe ale operațiunilor din Marea Britanie și la nivelul mai ridicat al cheltuielilor.

În urma acestor rezultate, și alte bănci britanice au închis în scădere. Lloyds Banking Group a pierdut 1,4%, iar NatWest 2,4%, înaintea publicării propriilor rezultate financiare.

Piețele urmăresc acum două evenimente majore.

Primul este decizia de politică monetară a Rezervei Federale a SUA, programată miercuri, în condițiile în care majoritatea investitorilor anticipează menținerea dobânzii de referință.

Al doilea îl reprezintă publicarea rezultatelor financiare ale Microsoft și Meta, urmate joi de Apple și Amazon. Aceste raportări sunt considerate esențiale pentru a evalua dacă investițiile masive în inteligența artificială încep să se reflecte în creșterea veniturilor și a profiturilor.

Pe piața materiilor prime, prețul petrolului Brent cu livrare în septembrie a coborât la 84,87 dolari pe baril, față de 89,71 dolari în ședința precedentă.

Aurul a continuat, de asemenea, să se deprecieze, ajungând la 4.035,95 dolari pe uncie, în timp ce randamentele obligațiunilor americane pe 10 și 30 de ani au înregistrat scăderi ușoare, pe fondul așteptărilor privind decizia Rezervei Federale.